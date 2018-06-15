Nếu bạn sống với chồng chỉ vì con, hãy thử hỏi mình những câu hỏi này một lần trong đời

Phụ nữ ơi, biết là ly hôn không dễ dàng đâu, cuộc sống sau ly hôn lại càng khó khăn gấp bội. Nhưng đừng vì vậy mà sống tạm vì con...

Bạn có muốn hạnh phúc như những người phụ nữ khác Liệu bạn có từng nhìn bao người ngoài kia, cũng là phụ nữ như bạn, cũng có chồng như bạn nhưng họ không phải nước mắt mỗi ngày, lại vẫn được yêu thương và chiều chuộng. Còn bạn, cũng vì chồng con đó, cũng chưa một lần bội phản, vậy sao bạn không thể được như họ? Liệu có lần nào bạn cũng mong mình được hạnh phúc như họ, dù rằng bạn nhiều khi đã cố gắng còn nhiều hơn họ bội phần? Những người phụ nữ kia, có thể như bạn trong cuộc hôn nhân đầu tiên, cũng có thể là người đàn bà ly hôn tìm được hạnh phúc mới. Và bạn có biết sự khác biệt giữa bạn và những người phụ nữ hạnh phúc ấy là gì không? Không phải là duyên kiếp vợ chồng, cũng không là người tốt số kẻ phận hẩm hiu. Mà là họ đã lựa chọn đúng, hoặc có thể họ đã chấp nhận chọn lại. Còn bạn, bạn đã chọn sai, và không dám chọn lại...

Bất hạnh lớn nhất trong đời đàn bà đôi khi không hẳn là ly hôn đâu, mà là có chồng mà cũng như không - Ảnh minh họa: Internet Bất hạnh lớn nhất trong đời đàn bà đôi khi không hẳn là ly hôn đâu, mà là có chồng mà cũng như không, là cố giữ một cuộc hôn nhân, lại tự gieo bất hạnh cho mình. Đàn bà lấy chồng mà không thể hạnh phúc, chính là bất hạnh… Có từng nghĩ con bạn sẽ trách bạn? Khi bạn nghĩ bạn sống vì con, liệu bạn có từng nghĩ con cũng biết ba mẹ chúng không hạnh phúc? Liệu bạn có biết con thật sự mong cha mẹ mình đừng gắng gượng trong hôn nhân? Hay bạn có tin con biết hết những điều không hay mà bạn muốn che giấu? Thật ra, con trẻ luôn nhạy cảm với yêu thương, nhất là từ ba mẹ của chúng. Bạn và chồng có còn hạnh phúc hay không, con bạn sẽ luôn là người nhận ra hết. Nhưng quan trọng hơn hết là không đứa trẻ nào muốn mẹ mình phải chịu khổ để mang đến cho chúng một hạnh phúc dối gạt cả. Rồi con sẽ lớn, rồi con sẽ có khi trách bạn, vì sao không thể sống hạnh phúc vì chúng.

Nhưng quan trọng hơn hết là không đứa trẻ nào muốn mẹ mình phải chịu khổ để mang đến cho chúng một hạnh phúc dối gạt cả - Ảnh minh họa: Internet Có từng nghĩ sẽ đến lúc chồng bạn muốn ra đi? Những người vợ sống tạm bợ cùng chồng vì con luôn nghĩ chỉ cần mình đủ nhẫn nhịn thì vẫn sẽ giữ cha được cho con. Nhưng rõ ràng, thời khắc một người đàn ông đã cạn tình ra đi vốn sẽ đến nhanh thôi. Vì đàn ông họ không sống như phụ nữ, họ không thể cam chịu chỉ vì con. Đàn ông đã hết tình thì không thứ gì có thể giữ họ lại, dù là con cái. Vậy thì khi họ nhẫn tâm ra đi, phụ nữ sẽ phải mang thêm nỗi đau phản bội. Đó mới là nỗi đau lớn nhất... Vậy thì khi họ nhẫn tâm ra đi, phụ nữ sẽ phải mang thêm nỗi đau phản bội. Đó mới là nỗi đau lớn nhất - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ ơi, biết là ly hôn không dễ dàng đâu, cuộc sống sau ly hôn lại càng khó khăn gấp bội. Rồi gia đình bạn, lời ra tiếng vào của thiên hạ, hay cuộc sống của con bạn khi bạn ly hôn sẽ đổi thay nhiều. Nhưng hãy nhớ, quan trọng hơn hết ly hôn sẽ mang đến cho bạn một cuộc sống có hy vọng và sức sống hơn. Nếu bạn sống nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn, con cũng sẽ dần học cách kiên cường và mạnh mẽ. Vẫn là tốt hơn một cuộc hôn nhân nhiều dối gạt, nhồi nhét vào tuổi thơ của con quá nhiều ký ức không tốt đẹp. Hơn hết, hãy thương mình đi đàn bà ơi, hãy thương mình để còn đủ sức thương lấy con, bảo vệ con. Nếu bạn không thể hạnh phúc, bạn vốn không đủ sức đem tới hạnh phúc cho bất cứ ai...

Đàn ông có vợ nên biết 'sợ' những người phụ nữ này, nhất là người thứ 3! Đó là 2 người phụ nữ đàn ông có vợ sợ để tránh xa và 1 người họ phải sợ để giữ chặt hơn!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/neu-ban-song-voi-chong-chi-vi-con-hay-thu-hoi-minh-nhung-cau-hoi-nay-mot-lan-trong-doi-286581.html