Nếu bạn sống với chồng chỉ vì con, hãy thử hỏi mình những câu hỏi này một lần trong đời

Phụ nữ yêu 15/06/2018 05:30

Phụ nữ ơi, biết là ly hôn không dễ dàng đâu, cuộc sống sau ly hôn lại càng khó khăn gấp bội. Nhưng đừng vì vậy mà sống tạm vì con...

Bạn có muốn hạnh phúc như những người phụ nữ khác

Liệu bạn có từng nhìn bao người ngoài kia, cũng là phụ nữ như bạn, cũng có chồng như bạn nhưng họ không phải nước mắt mỗi ngày, lại vẫn được yêu thương và chiều chuộng. Còn bạn, cũng vì chồng con đó, cũng chưa một lần bội phản, vậy sao bạn không thể được như họ? Liệu có lần nào bạn cũng mong mình được hạnh phúc như họ, dù rằng bạn nhiều khi đã cố gắng còn nhiều hơn họ bội phần?

Những người phụ nữ kia, có thể như bạn trong cuộc hôn nhân đầu tiên, cũng có thể là người đàn bà ly hôn tìm được hạnh phúc mới. Và bạn có biết sự khác biệt giữa bạn và những người phụ nữ hạnh phúc ấy là gì không? Không phải là duyên kiếp vợ chồng, cũng không là người tốt số kẻ phận hẩm hiu. Mà là họ đã lựa chọn đúng, hoặc có thể họ đã chấp nhận chọn lại. Còn bạn, bạn đã chọn sai, và không dám chọn lại...

Nếu bạn sống với chồng chỉ vì con, hãy thử hỏi mình những câu hỏi này một lần trong đời - Ảnh 1
Bất hạnh lớn nhất trong đời đàn bà đôi khi không hẳn là ly hôn đâu, mà là có chồng mà cũng như không - Ảnh minh họa: Internet

Bất hạnh lớn nhất trong đời đàn bà đôi khi không hẳn là ly hôn đâu, mà là có chồng mà cũng như không, là cố giữ một cuộc hôn nhân, lại tự gieo bất hạnh cho mình. Đàn bà lấy chồng mà không thể hạnh phúc, chính là bất hạnh…

Có từng nghĩ con bạn sẽ trách bạn?

Khi bạn nghĩ bạn sống vì con, liệu bạn có từng nghĩ con cũng biết ba mẹ chúng không hạnh phúc? Liệu bạn có biết con thật sự mong cha mẹ mình đừng gắng gượng trong hôn nhân? Hay bạn có tin con biết hết những điều không hay mà bạn muốn che giấu? Thật ra, con trẻ luôn nhạy cảm với yêu thương, nhất là từ ba mẹ của chúng. Bạn và chồng có còn hạnh phúc hay không, con bạn sẽ luôn là người nhận ra hết. Nhưng quan trọng hơn hết là không đứa trẻ nào muốn mẹ mình phải chịu khổ để mang đến cho chúng một hạnh phúc dối gạt cả. Rồi con sẽ lớn, rồi con sẽ có khi trách bạn, vì sao không thể sống hạnh phúc vì chúng.

Nếu bạn sống với chồng chỉ vì con, hãy thử hỏi mình những câu hỏi này một lần trong đời - Ảnh 2
Nhưng quan trọng hơn hết là không đứa trẻ nào muốn mẹ mình phải chịu khổ để mang đến cho chúng một hạnh phúc dối gạt cả - Ảnh minh họa: Internet

Có từng nghĩ sẽ đến lúc chồng bạn muốn ra đi?

Những người vợ sống tạm bợ cùng chồng vì con luôn nghĩ chỉ cần mình đủ nhẫn nhịn thì vẫn sẽ giữ cha được cho con. Nhưng rõ ràng, thời khắc một người đàn ông đã cạn tình ra đi vốn sẽ đến nhanh thôi. Vì đàn ông họ không sống như phụ nữ, họ không thể cam chịu chỉ vì con. Đàn ông đã hết tình thì không thứ gì có thể giữ họ lại, dù là con cái. Vậy thì khi họ nhẫn tâm ra đi, phụ nữ sẽ phải mang thêm nỗi đau phản bội. Đó mới là nỗi đau lớn nhất... 

Nếu bạn sống với chồng chỉ vì con, hãy thử hỏi mình những câu hỏi này một lần trong đời - Ảnh 3
Vậy thì khi họ nhẫn tâm ra đi, phụ nữ sẽ phải mang thêm nỗi đau phản bội. Đó mới là nỗi đau lớn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ơi, biết là ly hôn không dễ dàng đâu, cuộc sống sau ly hôn lại càng khó khăn gấp bội. Rồi gia đình bạn, lời ra tiếng vào của thiên hạ, hay cuộc sống của con bạn khi bạn ly hôn sẽ đổi thay nhiều. Nhưng hãy nhớ, quan trọng hơn hết ly hôn sẽ mang đến cho bạn một cuộc sống có hy vọng và sức sống hơn. Nếu bạn sống nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn, con cũng sẽ dần học cách kiên cường và mạnh mẽ. Vẫn là tốt hơn một cuộc hôn nhân nhiều dối gạt, nhồi nhét vào tuổi thơ của con quá nhiều ký ức không tốt đẹp.

Hơn hết, hãy thương mình đi đàn bà ơi, hãy thương mình để còn đủ sức thương lấy con, bảo vệ con. Nếu bạn không thể hạnh phúc, bạn vốn không đủ sức đem tới hạnh phúc cho bất cứ ai...

Đàn ông có vợ nên biết 'sợ' những người phụ nữ này, nhất là người thứ 3!

Đàn ông có vợ nên biết 'sợ' những người phụ nữ này, nhất là người thứ 3!

Đó là 2 người phụ nữ đàn ông có vợ sợ để tránh xa và 1 người họ phải sợ để giữ chặt hơn!

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà sống vì con đàn bà sống vì con

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 25 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này