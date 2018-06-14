Đàn ông có vợ nên biết 'sợ' những người phụ nữ này, nhất là người thứ 3!

Đó là 2 người phụ nữ đàn ông có vợ sợ để tránh xa và 1 người họ phải sợ để giữ chặt hơn!

Người yêu cũ Đây là người phụ nữ đàn ông nên sợ để tránh xa. Người yêu cũ là điều gì đó luôn khiến đàn ông một là còn vương vấn, hai là chưa từng nhớ tới. Dù trong trường hợp nào thì khi vợ nhắc tới, đàn ông đa phần đều khó chịu. Vì họ nghĩ vợ luôn làm quá mọi chuyện, nhất là những gì liên quan về người cũ của chồng. Nhưng thật sự, đàn ông nên sợ những người cũ này, vì họ có thể sẽ là nguyên nhân khiến đàn ông mất gia đình. Sợ ở đây đúng hơn là nên tránh xa, đừng dây dưa với họ, cũng đừng tạo cho mình cơ hội gặp lại, hay tiếp xúc quá thân thiết với họ. Vì tình cũ không rủ cũng tới chẳng sai đâu. Tình cảm, dù cũ thì người ta cũng không lường trước hết được. Huống hồ, thực tế lại có quá nhiều gia đình ly tán chỉ vì một lần gặp lại giữa chồng và tình cũ. Huống hồ, thực tế lại có quá nhiều gia đình ly tán chỉ vì một lần gặp lại giữa chồng và tình cũ - Ảnh minh họa: Internet Nhân tình Nhân tình là người phụ nữ đàn ông lừa dối vợ để có được. Nhân tình cũng là người chứa đựng tội lỗi ngoại tình của đàn ông. Trong một số trường hợp, với đàn ông, nhân tình không khác gì một quả bom nổ chậm. Chính là chỉ cần cô ta lên tiếng, đàn ông chắc chắn sẽ mất gia đình, đó lại không phải là điều họ mong muốn khi ngoại tình. Nhưng phần lớn đàn ông lại không hề đề phòng người phụ nữ này. Vì cám dỗ, vì mù quáng, vì ham mê mới mẻ, đàn ông tìm đến với nhân tình hầu như đều bằng lòng chiều ý, yêu thương để được thỏa mãn nhu cầu.

Nhưng thật ra, nhân tình đôi khi sẽ là tiềm tàng bất hạnh với đàn ông. Những chuyện nhân tình đánh ghen, nhân tình vu khống cho vợ, nhân tình khiến vợ chịu không nổi mà tự ra đi. Lại còn không thiếu những cô nhân tình trả thù đàn ông bằng mọi cách khi đàn ông phản bội họ để về với vợ con. Những điều nhân tình làm đôi khi là quả báo có thật mà đàn ông phải nhận khi phản bội vợ con. Vì vậy, đàn ông một khi ngoại tình, nên biết cô nhân tình xinh đẹp bên cạnh mình cũng có ngày giết chết đời mình dễ dàng ra sao…

Đàn ông một khi ngoại tình, nên biết cô nhân tình xinh đẹp bên cạnh mình cũng có ngày giết chết đời mình… - Ảnh minh họa: Internet Vợ Nếu hai người phụ nữ trên đàn ông nên sợ để tránh xa thì vợ lại là người đàn ông nên sợ để giữ thật chặt. Vợ có thể là người dịu dàng, thứ tha và đầy bao dung với đàn ông. Vợ cũng là người hầu như không rời bỏ đàn ông khi họ phạm sai lầm. Nhưng với điều kiện, đàn ông không sai quá nhiều lần, đàn ông không bội bạc tận cùng. Còn không, vợ vẫn có thể ra đi. Và vợ cũng biết trả thù đấy, sự trả thù của họ là khiến đàn ông cả đời phải hối hận không dứt. Vì vợ luôn biết đàn ông mãi mãi không tìm được người phụ nữ nào hơn họ. Vợ một khi tuyệt tình, chính là cả đời không bao giờ cho đàn ông cơ hội. Đó mới nên là điều đàn ông thấy sợ nhất. Vợ một khi tuyệt tình, chính là cả đời không bao giờ cho đàn ông cơ hội - Ảnh minh họa: Internet Chung quy, đàn ông sống ở đời, không sợ trời không sợ đất đó, nhưng nên sợ làm tổn thương người phụ nữ của đời mình. Tình cũ, nhân tình, hay bất cứ người phụ nữ nào, đàn ông cũng đừng để họ tiến gần đến hạnh phúc của vợ mình. Hãy thấy sợ ai đó muốn phá vỡ gia đình mình, hãy thấy sợ có lúc mất vợ con cả đời. Đàn ông hơn nhau, chính là người vợ duy nhất đi cùng, chứ không phải là bất kì người đàn bà không danh phận nào khác ngoài kia, đàn ông nhé!

Đàn bà một đời chồng: Xin đừng xấu hổ với chính mình Đàn bà một đời chồng, xin đừng xấu hổ về chính mình. Có đáng không khi năm tháng thanh xuân mình bỏ ra vì chồng. Có đáng không khi mình sống không sai không hổ thẹn. Và có đáng không khi phẩm hạnh của mình chỉ phụ thuộc vào hai chữ “ly hôn”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-co-vo-nen-biet-so-nhung-nguoi-phu-nu-nay-nhat-la-nguoi-thu-3-286456.html