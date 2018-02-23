Đàn bà có thể không cần chồng nhưng nhất quyết phải hạnh phúc vì con

Đàn bà, có thể không cần chồng mà tự vuốt ve hạnh phúc của chính mình. Khi ấy, đàn bà độc lập nhất, cũng là lúc kiêu hãnh nhất.

Đàn bà lấy chồng là để hạnh phúc Đàn bà lấy chồng không phải chỉ vì đến tuổi phải lấy chồng. Đàn bà lấy chồng không phải chỉ để có thêm một người đàn ông để lo toan, hay một gia đình để tận tụy. Và đàn bà lấy chồng càng không phải chỉ để cho đi, hy sinh và cam chịu. Đàn bà một khi gật đầu cho lời cầu hôn mong trọn đời phu thê thì nên hiểu mình lấy chồng là để hạnh phúc hơn. Nếu không thể là người vợ được cưng chiều quá mức thì cũng đừng là người phụ nữ bất hạnh trong hôn nhân. Đừng xem làm vợ, làm mẹ là một cuộc mưu sinh quá nhiều chông chênh và đơn độc. Đàn bà lấy chồng, đừng quá khổ nhưng nhất định phải hạnh phúc theo mong muốn của bản thân. Vì vậy, đừng chỉ là một người phụ nữ quá nhiều tổn thương trong hôn nhân, hãy là người vợ người mẹ có thể ổn yên mà vui vẻ mỗi ngày. Đàn bà một khi gật đầu cho lời cầu hôn mong trọn đời phu thê thì nên hiểu mình lấy chồng là để hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà bất hạnh, chính là lúc phải ra đi Nhiều người quan niệm rằng sự bất hạnh trong hôn nhân, ít hay nhiều là điều phải chấp nhận. Như việc đàn bà chấp nhận những điều không hạnh phúc trong hôn nhân để vì con vì gia đình mà tiếp tục cũng là lẽ dĩ nhiên. Nhưng rõ ràng nếu trong hôn nhân, đàn bà bất hạnh, chính là lúc phải ra đi. Không thể vì cưới nhầm chồng, lựa chọn sai một mái ấm để nương tựa mà cả đời không thể hạnh phúc. Nếu đã hy sinh đủ đầy, chịu đựng không thiếu thì đàn bà nên lựa chọn một con đường khác để tìm kiếm hạnh phúc khác. Hạnh phúc luôn nằm trong tay đàn bà, nếu ta nhận ra, nếu ta biết mình đang nắm giữ.

Đàn bà đến một lúc có thể không cần chồng Phụ nữ, ai cũng đến lúc phải lấy chồng, để rồi làm vợ, làm mẹ. Nhưng đến một lúc, chồng tệ quá thì phải bỏ, chồng bội bạc quá cũng đừng cam chịu. Đến một lúc, đàn bà sẽ không cần chồng, như kẻ lạ từng chung giường rồi cũng sẽ thành người dưng. Bao tận tụy, yêu thương để người dưng là người thân đều vô ích, thì đừng dốc lòng hết dạ làm gì. Lúc đó hãy hiểu, chúng ta cũng từng là những cá thể tự hạnh phúc mà lớn lên, tự cố gắng mà trưởng thành. Một người đàn ông không dành cho mình rời đi, không có nghĩa là cả đời mình không thể sống nổi. Đàn bà có chồng tệ thì thà không có còn hơn. Đàn bà, có thể không cần chồng mà tự vuốt ve hạnh phúc của chính mình. Khi ấy, đàn bà độc lập nhất, cũng là lúc kiêu hãnh nhất. Khi ấy, đàn bà độc lập nhất, cũng là lúc kiêu hãnh nhất - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà nhất định phải hạnh phúc vì con Đàn bà lấy chồng lãi mỗi đứa con, con cái là thứ tài sản vô giá của đàn bà. Nhưng đừng vì vậy mà mang suy nghĩ sống chỉ để vì con. Vì con mà cam chịu bội bạc, vì con mà sống cạnh kẻ mình không còn tình cảm, hay vì con cô quạnh một đời… tất cả đều không đáng. Đàn bà nhất định phải hạnh phúc vì con. Vì khi đàn bà có thể tự hạnh phúc thì họ mới gieo được những hạt mầm hy vọng nơi con. Con trẻ cần niềm tin và hy vọng ở người sinh ra chúng. Con trẻ cũng phải có một hạnh phúc dù khiếm khuyết nhưng chân thật. Và một đứa trẻ lớn lên luôn muốn tự hào mà nói rằng chúng hạnh phúc từ niềm hạnh phúc của mẹ mình.

Làm phụ nữ, cái khó nhất chính là khi chỉ có một mình với quá nhiềm ôm đồm lo toan. Lúc đó sẽ như thấy mình thiếu tất cả, cô đơn đến không chịu nổi. Nhưng hãy nhớ, đàn bà luôn có thể mạnh mẽ hơn ta nghĩ nhiều. Đàn bà có thể không cần chồng, nhưng nhất định phải hạnh phúc vì con, nhớ nhé!

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