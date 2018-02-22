Người vợ khiến đàn ông mê mẩn cả đời có 12 đặc điểm này

Phụ nữ yêu 22/02/2018 05:30

Người vợ tốt như khúc nhạc có ưu sầu cũng tràn đầy hạnh phúc, khiến người nghe vừa lưu luyến lại vừa nể trọng. Khúc hát đó trao cho người ta hy vọng, cũng hứa hẹn những gì đẹp đẽ hơn.

Với đàn ông, phụ nữ đẹp không khó tìm, phụ nữ tốt thiện lương mới là hiếm. Vì vậy, chỉ cần gặp được người vợ có những đặc điểm sau đây, đàn ông cả đời đều muốn giữ thật chặt.

1. Người vợ tốt sống với chân tình thiện lương. Cô ấy luôn biết dùng sự thánh thiện, nồng hậu của mình để bào mòn những gai góc, cằn cõi của cuộc sống. Chính nét đẹp toát ra từ tâm hồn khiến cô ấy nổi bật hơn hết thảy những người phụ nữ ngoài kia. Đàn ông có thể thích phụ nữ đẹp mặt mày dáng vẻ nhưng luôn muốn cưới người vợ rạng ngời lòng dạ.

2. Người vợ tốt không chỉ có ngoại hình ưa nhìn, vóc dáng nổi bật mà còn phải có lòng dạ sáng trong. Cô ấy sống luôn nghĩ vì người khác, không màng tham vọng danh lợi xoàng xĩnh. Cô ấy trước sau đều tinh tế nhưng giản đơn, nhạy cảm nhưng đầy thấu hiểu.

Người vợ khiến đàn ông mê mẩn cả đời có 12 đặc điểm này - Ảnh 1
Người vợ tốt không chỉ có ngoại hình ưa nhìn, vóc dáng nổi bật mà còn phải có lòng dạ sáng trong - Ảnh minh họa: Internet

3. Người vợ tốt là người hiểu biết, không cần nhiều lời vẫn nhìn thấu lòng dạ đối phương. Với họ, chỉ cần vài lời trò chuyện là cơ hội để biết về đối phương nhiều hơn.

4. Người vợ tốt như ly trà thơm mát, mà chỉ có đàn ông tốt mới đủ tinh tế để thưởng thức. Cô ấy sắc sảo nhưng cũng đầm thấm, khôn khéo nhưng cũng dịu dàng. Cô ấy im lìm có lý do, lên tiếng cũng đầy tế nhị. Đàn ông khôn xem trọng họ, đàn ông tệ họ không ngại vứt bỏ.

5. Người vợ tốt khôn ngoan, khéo léo, luôn cẩn thận trong mọi trường hợp. Cô ấy chân thành nhưng không ngu ngốc, nhiệt tình nhưng không kheo khoang, thẹn thùng e ngại nhưng không giả tạo, lãng mạn nhưng đầy thực tế, từ tốn nhưng không ồn ào, và hiểu biết nhưng rất khiêm tốn.

6. Người vợ tốt lấy lòng dạ sáng trong của mình mà soi rọi mọi nơi họ đi qua. Đó là nét đẹp tiền tài không mua nổi, là điều đàn ông có trân trọng và đủ nhận thức mới có được.

7. Người vợ tốt như khúc nhạc có ưu sầu cũng tràn đầy hạnh phúc, khiến người nghe vừa lưu luyến lại vừa nể trọng. Khúc hát đó trao cho người ta hy vọng, cũng hứa hẹn những gì đẹp đẽ hơn.

8. Người vợ tốt giữ chồng như không giữ, nắm mà như buông. Cô ấy tôn trọng tự do của chồng nhưng vẫn muốn chồng biết đâu là giới hạn.

Người vợ khiến đàn ông mê mẩn cả đời có 12 đặc điểm này - Ảnh 2
Người vợ tốt như khúc nhạc có ưu sầu cũng tràn đầy hạnh phúc, khiến người nghe vừa lưu luyến lại vừa nể trọng - Ảnh minh họa: Internet

9. Người vợ tốt không phụ thuộc vào chồng, không bắt chồng phải lo hết cho mình. Cô ấy có đam mê riêng, cũng có tiền bạc của chính mình. Cô ấy hiểu đàn bà có chồng càng cần phải cố gắng hơn. Đàn bà cần tiền để độc lập, đàn bà có chồng càng phải cần tiền nhiều hơn để có tiếng nói, có được sự tôn trọng từ chồng. Cô ấy luôn quan niệm, ai cũng cần phải độc lập, có đam mê và nỗ lực thì cuộc sống mới thật sự có ý nghĩa.

10. Người vợ tốt luôn hiểu bạn đời cần gì và muốn gì nhất. Cô ấy không bao giờ buông tay hay làm điều gì có lỗi với đối phương. Cô ấy bằng lòng cùng chồng đi qua mọi khó khăn thăng trầm. Và với họ, ngoại tình là điều không bao giờ có thể chấp nhận. 

11. Người vợ tốt giàu lòng bao dung nhưng không thứ tha quá nhiều. Cô ấy hiểu ai cũng cần một lần tha thứ trong đời, không ai là hoàn hảo. Nhưng cô ấy cũng hiểu thứ tha chỉ có giá trị khi đối phương trân trọng. Cô ấy bao dung vừa, thứ tha đủ với sự quý trọng của bạn đời

12. Người vợ tốt luôn xem hạnh phúc gia đình là điều quý giá nhất. Cô ấy sẵn sàng lui về phía sau làm hậu phương để giúp chồng qua hết thăng trầm khổ cực. Dù là trong hoàn cảnh nào, cô ấy đều bên chồng, cùng chồng giải quyết mọi âu lo mỏi mệt.

Với đàn ông, người vợ tốt thế này là kho báu cả đời họ muốn giữ gìn, là thứ hương sắc một lần nếm phải say mê không dứt, là những gì mỗi ngày họ đều muốn giữ chặt không thôi…

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