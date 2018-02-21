10 độc chiêu khiến chồng ngày nào cũng thấp thỏm giữ bạn không thôi!

Phụ nữ yêu 21/02/2018 05:30

Đây là những “bí kíp” vợ nào cũng phải nằm lòng để chồng cứ phát cuồng vì nhớ mong!

Cho chồng khoảng không riêng

Giữ chồng là giữ trái tim, chứ không phải là quản cả cuộc sống của anh ta. Đàn ông nào cũng cần khoảng riêng tư nhất định, ngay cả khi đã có vợ rồi. Do đó, đừng quản thúc hết tự do của chồng. Anh ấy đi đâu, làm gì, đi cùng ai, không nhất thiết bạn phải biết hết. Vợ khôn sẽ luôn có cách để chồng tự khai và cứ để chồng đi. Vì họ biết nếu họ tôn trọng riêng tư của chồng thì chồng cũng sẽ trân trọng họ và gia đình hơn.

Nhắn tin khi chồng đi xa

Thường ngày vợ chồng thấy nhau đến mức chán chê, những lời ngọt ngào cũng ít khi có dịp nói ra. Nhưng nếu chồng đi công tác xa, hãy nhớ nhắn cho anh ấy những dòng như “Mẹ con em đợi anh về” hay “Không có anh ở nhà chuyện gì cũng không ổn”. Đôi khi chỉ là những câu nói đơn giản thế này lại khiến đàn ông muốn chạy về ngay với gia đình.

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Giữ chồng là giữ trái tim, chứ không phải là quản cả cuộc sống của anh ta - Ảnh minh họa: Internet

Có một mùi nước hoa riêng biệt

Nước hoa luôn có sức mạnh đáng kể hạ gục trái tim đàn ông. Ngay cả khi đã là vợ chồng, bạn cũng đừng quên chiêu thức này để khiến chồng mê mẩn mình. Bạn hãy chọn cho mình một mùi nước hoa ấn tượng, sử dụng nó từ ngày đầu tiên vợ chồng bạn gặp nhau để tạo cho chồng ký ức về mùi hương khó phai này. Chồng sẽ dần quen với mùi nước hoa, chỉ cần nghe qua sẽ nghĩ về bạn. Đây là ấn tượng ban đầu nhưng sẽ dần tạo thành thói quen, là cách thức chồng “nhận biết” bạn giữa đám đông hay nhớ thương bạn khi bạn không ở gần.

Có những bí mật riêng

Phụ nữ quyến rũ nhất chính là khi đầy bí ẩn. Dù là khi quen nhau hay đã thành vợ chồng, bạn cũng nên giữ vài phần bí ẩn cho riêng mình. Đừng lúc nào cũng kể hết cho bạn trai hay chồng biết. Phụ nữ khôn ngoan chính là tạo cho đàn ông cảm giác đến già vẫn không thể tìm hiểu hết con người họ.

Có quan hệ tốt với bạn bè của chồng

Với đàn ông, bạn bè là một phần không thể thiếu. Bạn nên làm quen, giữ mối quan hệ tốt với bạn bè của chồng. Vì đây sẽ là người biết nhiều về chồng của bạn, từ họ bạn sẽ biết thêm về những sở thích, thú vui hay những điều thú vị về chồng. Qua đó, bạn sẽ dễ dàng thấu hiểu, để chồng cảm thấy bạn đầy tinh tế và sâu sắc hơn. Và những người bạn này cũng sẽ là người có thể giúp bạn trong những trường hợp chồng giấu diếm bạn điều gì đó.

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Phụ nữ khôn ngoan chính là tạo cho đàn ông cảm giác đến già vẫn không thể tìm hiểu hết con người họ - Ảnh minh họa: Internet

Xinh đẹp, nhất định phải xinh đẹp

Phụ nữ độc thân phải xinh đẹp, phụ nữ có chồng lại càng phải xinh đẹp hơn. Nhan sắc không phải chỉ để nhìn, còn là giúp bạn tự tin hơn và đặc biệt là để giữ trái tim đàn ông. Đàn ông luôn yêu cái đẹp, đừng quên điều đó. Phụ nữ đẹp không hẳn là được ưu tiên hơn hết, nhưng phụ nữ biết chăm sóc mình luôn có cuộc sống dễ dàng hơn. Vì vậy, dù đã làm vợ, làm mẹ thì cũng đừng quên chăm sóc chính mình. Hãy xem vai trò làm vợ, làm mẹ là một trách nhiệm thiêng liêng, hơn là một gánh nặng mà bạn phải đánh đổi bằng nhan sắc, ngoại hình.

Tạo cho chồng những bất ngờ

Lâu lâu, hãy cùng chồng có những chuyến du lịch bất ngờ chỉ có hai người. Hay một ngày không phải dịp gì cả, bạn hãy tặng chồng chiếc áo mà chồng thích, hay một bữa ăn thịnh soạn toàn món chồng muốn ăn. Những bất ngờ nho nhỏ này sẽ khiến chồng càng yêu thương và cưng chiều bạn hơn.

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