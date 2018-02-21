Phụ nữ nên làm gì khi chồng công khai ngoại tình, bỏ rơi vợ con?

Phụ nữ yêu 21/02/2018 18:22

Nếu đến lúc chồng công khai ngoại tình, bỏ rơi vợ con thì vợ nhất định phải bình tĩnh để có những cách giải quyết đúng đắn sau đây.

Muốn hôn nhân hạnh phúc lâu dài, vợ chồng luôn phải cố gắng vun đắp và giữ gìn. Ngoại tình là điều không ai muốn, cũng là lúc đau lòng và mỏi mệt nhất. Nhưng nếu đến lúc chồng công khai ngoại tình, bỏ rơi vợ con thì vợ nhất định phải bình tĩnh để có những cách giải quyết đúng đắn sau đây.

Luôn giữ thái độ tôn trọng chồng

Khi biết chồng ngoại tình, phụ nữ thường khó giữ được bình tĩnh, cảm giác oán hận trách móc lại càng chồng chất. Nhiều người vợ vì không kiềm được cảm giác mà dùng những lời lẽ xúc phạm chồng. Nhưng rõ ràng đây không phải là cách giải quyết hay nhất. Vì nếu bạn cư xử như thế với chồng thì chỉ càng khiến bản thân mất giá trị trong mắt anh ấy. Phải nhớ, dù trong hoàn cảnh xấu thế nào, đau lòng ra sao, bạn là vợ thì bạn phải cư xử văn minh và đáng nể nhất.

Trước hết, hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng. Nếu chồng vẫn giữ thái độ không muốn bày tỏ, chia sẻ thì bạn không cần phải nói thêm gì nhiều nữa. Hãy nói với chồng, bạn sẽ đợi đến khi anh ấy đủ bình tĩnh để nói chuyện cùng bạn.

Phụ nữ nên làm gì khi chồng công khai ngoại tình, bỏ rơi vợ con? - Ảnh 1
Phải nhớ, dù trong hoàn cảnh xấu thế nào, đau lòng ra sao, bạn là vợ thì bạn phải cư xử văn minh và đáng nể nhất - Ảnh minh họa: Internet

Nói rõ quan điểm của bản thân

Nhất định bạn phải làm điều này, cho dù chồng có từng cư xử tệ thế nào đi nữa. Phải cố gắng bình tĩnh và mạnh dạn nói lên suy nghĩ và quan điểm của bạn, tuyệt đối đừng im lặng. Vì chồng là người có lỗi với bạn, và bạn không việc gì phải cam chịu hay buộc phải chấp nhận. Và bạn là vợ, bạn cần lên tiếng để bảo vệ gia đình, con cái của mình. Nếu bạn im lìm không nói gì, chồng sẽ nghĩ bạn là người yếu đuối nhu nhược và càng làm chuyện không hay nhiều hơn.

Thay đổi thái độ

Bạn hãy thử làm mới cuộc sống của chính mình và hôn nhân. Đừng chỉ khóc lóc, tự làm mình thảm hại và xấu xí hơn. Bạn phải trở thành người vợ mà  chồng nể trọng và ngưỡng mộ. Đừng để anh ấy đi với bồ về lại nhếch mép cười khi thấy bạn luộm thuộm không biết chăm chút chính mình. Đàn bà có chồng ngoại tình lại càng phải xinh đẹp hơn, là người vợ người mẹ giỏi giang tinh tế hơn bao giờ hết. Vì bạn còn phải sống vì mình, vì con. Nếu đến một lúc nhất định phải buông tay thì cũng có thể độc lập mà bắt đầu lại, chồng cũng không thể xem thường bạn.

Không được quên chăm sóc con cái chu đáo

Bạn phải là người mẹ tròn trách nhiệm với con. Ngay cả khi biết chồng ngoại tình, bạn cũng phải lo toan cho con cái, gia đình chu đáo. Chồng khi trở về vẫn thấy gia đình ấm êm nhờ một tay bạn giữ gìn thì sẽ biết đâu là điều anh ấy cần. Đàn ông, dù có phong lưu, hư hỏng ham mê cám dỗ thế nào cũng sẽ không cưỡng lại nổi mùi vị gia đình đầm ấm. Đây vừa là cách làm chồng quay đầu nhìn lại, vừa khiến chồng nể trọng bạn hơn.

Phụ nữ nên làm gì khi chồng công khai ngoại tình, bỏ rơi vợ con? - Ảnh 2
Ngay cả khi biết chồng ngoại tình, bạn cũng phải lo toan cho con cái, gia đình chu đáo - Ảnh minh họa: Internet

Hãy tha thứ nếu có thể

Nếu sau khi đã nói chuyện rõ ràng, chồng thực sự hối hận và muốn quay về thì bạn nên cân nhắc tha thứ cho anh ấy. Nhưng nếu đã quyết định tha thứ thì phải bỏ qua hết chuyện quá khứ. Từ đây, bạn phải cùng chồng tạo những hồi ức, bỏ qua những chuyện không vui đã qua.

Phải nhớ luôn yêu thương bản thân thật nhiều

Dù phải đau lòng hay tuyệt vọng ra sao cũng đừng quên phải yêu thương và trân trọng mình nhiều hơn. Vẻ mặt suy sụp và khổ sở của bạn vốn dĩ không khiến chồng cảm thấy có lỗi. Bạn phải xinh đẹp và tự tin hơn thì mới có thể vượt qua cú sốc khó khăn này. Và trở nên xinh đẹp hơn cũng là cách để giữ trái tim đàn ông. Anh ấy sẽ quay về khi nhận ra vợ luôn là điều tốt đẹp nhất.

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