Chồng nên làm gì khi bị vợ khinh thường ra mặt?

Không có tiếng nói trong gia đình để vợ quyết định phần lớn các công việc,… Những ông chồng như vậy thường có xu hướng bi quan trọng cuộc sống. Họ cảm thấy mình cần làm một điều gì đó, nhưng lại không thể. Họ ý thức được việc mình đang bị lép vế và cảm thấy nhục nhã, nhưng lại không thể làm thay đổi được vấn đề. Có muôn hình vạn trạng các câu chuyện của những ông chồng nhu nhược. Nhưng phần lớn xuất phát từ các nguyên nhân như: chồng không phải là người mang lại giá trị kinh tế lớn nhất trong gia đình, trí tuệ người chồng thấp kém hơn vợ, gia cảnh nhà chồng không bằng vợ, người chồng không có chính kiến, vợ là người một tay quán xuyến hết công việc trong gia đình,…

Trong cuộc sống hiện đại, không hiếm người đàn ông yếu thế hơn phụ nữ về nhiều mặt. Điều này dẫn đến việc chồng cảm thấy nhục nhã vì bị vợ khinh thường ra mặt. Không khó để lý giải nguyên nhân cho câu chuyện này, nhưng làm sao để có thể giải quyết êm xuôi mà không ảnh hưởng đến cuộc sống, hạnh phúc gia đình là điều không mấy dễ dàng.

Cuộc sống của những ông chồng bị vợ khinh thường ra mặt thường bị áp lực từ rất nhiều phía. Bên cạnh không có tiếng nói trong gia đình, vợ toàn quyền quyết định, khó nhận được sự tôn trọng từ con cái thì những người xung quanh cũng có thái độ không mấy tôn trọng đối với họ.

Dù thế nào đi chăng nữa, việc bị vợ khinh thường ra mặt khiến cho bất cứ ông chồng nào cũng cảm thấy bị xúc phạm. Vì tư tưởng nam quyền đã ăn sâu vào tiềm thức của con người, đặc biệt là người phương Đông. Có người cảm thấy bình thường khi vợ bị chồng khinh thường, nhưng nếu ngược lại thì là chuyện bất thường.

Thua kém về trình độ và yếu về nguồn lực kinh tế là một trong những nguyên nhân khiến cho đàn ông bị vợ khinh thường - Ảnh minh họa: Internet

Đối với đàn ông việc sống như vậy không hề dễ dàng. Những người chồng nhu nhược thường khó kiểm soát được hành vi của mình, đôi lúc họ sẽ rất nóng tính, nhưng đó chỉ là những cảm xúc nhất thời. Dần dần đâu lại vào đó, họ lại trở về với vỏ bọc của chính mình.

Lối đi nào dành cho họ?

Thật khó để một người không có địa vị, không có quyền lực hoặc bản chất tính cách quá hiền lành có thể lấy lại vị thế nên có của mình trong gia đình. Người ta sẽ nhìn thấy được rõ ràng rằng, ai có quyền lực nhiều hơn về kinh tế và trí tuệ, chắc chắn họ sẽ có địa vị cao hơn trong nhà. Tuy nhiên, một sự khéo léo nhất định sẽ khiến cho cuộc sống của những người đàn ông này dễ chịu hơn.

Trước tiên, đàn ông hãy xác định được thế mạnh của mình. Không phải đàn ông bị lép vế vì họ kiếm được ít tiền hơn phụ nữ hoặc không thông minh bằng vợ. Họ bị khinh thường vì không nhận thức được vị trí của mình nên ở đâu. Đàn ông có nhiều thế mạnh mà đôi khi họ không phát hiện ra. Chẳng hạn như họ có thể lực tốt hơn, làm được nhiều việc chân tay tốt hơn phụ nữ. Họ mạnh mẽ, không quá nhạy cảm và dễ bị tổn thương, mủi lòng như phụ nữ. Họ có thể che chở cho gia đình bằng sức mạnh của mình chứ không chỉ riêng vấn đề tài chính.

Hãy nhìn nhận và thay đổi bản thân để có thể thay đổi thái độ của vợ nếu không muốn bị khinh thường - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn có thể thay đổi thái độ của mình đối với mọi công việc trong gia đình, chắc chắn vợ bạn cũng sẽ thay đổi. Phụ nữ vốn không muốn là người gánh vác mọi việc, họ cũng không muốn phải khinh thường ai. Chỉ vì họ không tin tưởng vào chồng mình mà thôi. Thế nên đàn ông hãy làm cho cô ấy tin tưởng rằng bạn là một người chồng tốt, người có đủ sức mạnh để gánh vác công việc gia đình, làm cho gia đình hạnh phúc. Cho dù bạn không thể kiếm được nhiều tiền, nhưng hãy cho vợ biết rằng bạn đang nỗ lực hết sức mình.

Thực tế không dễ dàng để vượt qua cảm giác nhục nhã khi bị vợ khinh thường. Nhưng hãy nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân để có thể thay đổi, trở thành một người đàn ông của gia đình, một người có thể sẵn sàng thay đổi để khiến cuộc sống hôn nhân tốt đẹp hơn.