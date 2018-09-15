Tâm sự của người đàn bà sống với chồng chỉ vì nghĩa

Tâm sự gia đình 15/09/2018 14:31

Kể từ khi biết chồng phản bội, tình yêu của tôi đã chết. Tôi tha thứ bởi vì con, vì mười năm nghĩa vợ chồng. Bây giờ buông tay, tôi chỉ còn tay trắng.

Rất nhiều người đã khuyên tôi ly hôn. Từ người thân, bạn bè đến cả những người đồng nghiệp thân thiết. Nhưng với tôi, khi đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng, đã có với nhau ba mặt con thì đâu thể nói bỏ là bỏ được. Bao nhiêu năm sống chung, có những điều nặng nợ mà người ngoài không thể hiểu được. Hết tình thì còn nghĩa, dẫu trong lòng tôi tình yêu ngày nào đã chết.

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Vợ chồng sống với nhau, có những điều nặng nợ mà người ngoài không hiểu thấu - Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi cưới nhau ngót nghét mười năm, đã có với nhau hai trai, một gái. Mười năm qua chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ bao vui buồn, khổ nhọc. Đã ở bên nhau trong những lúc khó khăn, cũng như hạnh phúc. Kể làm sao hết được những gì đã xảy ra trong căn nhà này mười năm qua. Tôi nghĩ mình là người hạnh phúc. Cuộc sống dẫu có lúc túng thiếu, vay mượn nhưng tôi nghĩ vợ chồng, con cái thương yêu, đùm bọc nhau đã là một diễm phúc của cuộc đời.

Chồng tôi cũng chỉ là một người lao động chân tay bình thường. Bàn tay anh ngày một chai sạn bởi làm biết bao nhiêu việc nặng để cùng tôi nuôi con. Biết chồng cực khổ, tôi cũng cố gắng làm lụng. Tôi cũng không nghĩ, một ngày nào đó chồng mình có người đàn bà khác bên ngoài. Bởi, khi cái ăn cái mặc còn phải lo làm sao nghĩ đến chuyện ngoại tình?

Nhưng tôi đã lầm. Sau những giờ làm việc mệt mỏi, chồng tôi thường ghé quán nhậu lai rai vài chai bia trước khi về nhà. Trong quá có một người đàn bà phục vụ, đã qua một đời chồng. Ả ta hay đon đả, ngả ngớn với khách. Thấy chồng tôi hay ghé quán, ả lân la làm quen rồi mồi chài. Chồng tôi chẳng biết ăn phải bùa mê thuốc lú gì của ả mà chỉ một thời gian không lâu, cả hai dắt nhau vào khách sạn.

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Tôi đau đớn tận cùng khi chồng phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Vốn dĩ tiền làm ra đã ít, chồng tôi còn lén lút đưa ả tiêu xài. Đàn bà nhạy cảm, những biểu hiện khác lạ của chồng làm sao qua mắt được tôi. Tôi lân la tìm hiểu, rồi chết đứng khi biết chồng mình ăn nằm với người đàn bà khác. Tôi đau đớn muốn ngã quỵ. Đau đến mức không thở nổi.

Nhìn lại mình trong gương, người đàn bà lam lũ một nách ba con. Gương mặt hằn dấu vết thời gian. Bao nhiêu năm qua tôi đã vắt kiệt sức mình vì chồng, vì con. Những tưởng chồng cũng là người thương yêu, tử tế hóa ra cũng là người vì tình dục mà khinh rẻ nghĩa vợ chồng. Khi biết rằng mối quan hệ sai trái của mình đã bị tôi phát hiện, chồng cầu xin tôi tha thứ.

Với đàn bà còn gì đả kích hơn chuyện chồng ngoại tình? Đêm đêm, những hình ảnh của chồng với nhân tình lởn vởn trong tâm trí đến mức ám ảnh. Tôi giày vò, đau xé với ý muốn ly hôn. Rồi nhìn ba đứa con đang say ngủ, tôi trào nước mắt khi nghĩ đến tương lai. Bạn bè, mọi người biết chuyện, họ khuyên tôi ly hôn nếu không còn tình nghĩa.

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Tôi tha thứ vì con, vì mười năm nghĩa vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tôi tha thứ cho chồng quay về. Tha thứ không có nghĩa là tôi đã xóa sạch mọi chuyện như nó chưa hề xảy ra. Mọi chuyện vẫn như mới hôm qua làm tôi nhức buốt. Kể từ khi biết chồng phản bội, tình yêu của tôi đã chết. Tôi tha thứ bởi vì con, vì mười năm nghĩa vợ chồng. Bây giờ buông tay ra tôi chỉ còn tay trắng.

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Tôi đâu biết rằng đàn ông đã ngoại tình thì được một lần sẽ có lần hai. Làm sao cắt đứt nổi khi một người luôn thèm khát tình dục, còn ả đàn bà kia luôn đon đả mời gọi?

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