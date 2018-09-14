Đàn bà ngoại tình: Cả đời không tìm thấy được bình yên

Tâm sự gia đình 14/09/2018 10:52

Bước vào lãnh địa ngoại tình, cả cuộc đời người đàn bà sẽ chẳng bao giờ được bình yên. Mang tiếng xấu cả đời, hổ thẹn với chính những đứa con mình sinh ra.

Dù là đàn ông hay phụ nữ khi đã ngoại tình thì đều đáng trách như nhau. Bởi họ đều đi ngược lại đạo lí, phụ nghĩa vợ chồng mà tìm đến những ham mê xác thịt tầm thường. Thế nhưng, đàn ông ngoại tình thì mặc quần áo vào lại nghiễm nhiên trở thành người tử tế. Chỉ cần biết hối lỗi, đa phần người vợ đều chừa cho những ông chồng phản bội một cánh cửa để quay về.

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Không có cơ hội quay đầu cho đàn bà ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn bà, khi đã ngoại tình người đời nhìn họ thật cay nghiệt. Với đàn ông thì họ tặc lưỡi: “Ôi dào, chỉ là vui chơi qua đường, đàn ông nào mà chẳng thế”. Nhưng với một người đàn bà họ sẽ bảo: “Thứ đàn bà lăng loàn, trắc nết. Hạng đàn bà như vậy bỏ đi không tiếc?”. Phải chăng xã hội đang dung túng cho đàn ông ngoại tình và quá khắt khe với phụ nữ?

Đàn bà ngoại tình vì nhiều lí do. Có người tham lam, không cưỡng nổi mình trước những cám dỗ. Có người khi sống với chồng cảm thấy vô cùng cô đơn. Có người lại ngã vào lòng người khác như một cách để trả thù chồng phản bội… Nhưng dù với lí do gì đi chăng nữa, đàn bà nên nhớ rằng cuối cùng mình cũng sẽ nhận lấy sự cô độc.

Cái tôi của đàn ông cực kì lớn. Họ có thể “ăn vụng” bên ngoài như không thể chấp nhận được chuyện vợ phản bội. Với đàn ông không gì xấu hổ và nhục nhã bằng việc vợ ăn nằm với người khác. Bởi thế, vợ ngoại tình đa phần đàn ông đều chọn cách bỏ vợ. Thậm chí bỏ đi mà không hề tiếc nuối, buồn phiền.

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Đàn bà sẽ chẳng có bình yên nếu bước vào con đường ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Ai đó sẽ nói rằng: “Nếu chồng bỏ thì đến với tình nhân”. Xin thưa, sẽ chẳng có người đàn ông nào muốn đi trọn đời trọn kiếp với một người đàn bà từng phản bội chồng. Khi ôm người đàn bà trong tay, họ có thể thốt ra những lời mật ngọt ong bướm. Nhưng đó chỉ là sự giả tạo để che giấu đi những hoài nghi, toan tính trong lòng. Họ chẳng dại gì mà từ chối một người đàn bà sẵn sàng ngã vào lòng họ. Đến với đàn bà đã có chồng, họ cũng đâu thiệt thòi mất mát gì. Nhưng, sau những tháng ngày chán chê họ quay trở về với gia đình hoặc tìm kiếm một phụ nữ ngoan hiền để đi cùng họ suốt đời.

Đàn bà ngoại tình, tự sâu trong thâm tâm họ có những nỗi niềm mà vĩnh viễn không ai có thể hiểu được. Ôm người đàn ông khác mà sợ hãi, hoài nghi. Đàn bà nào cũng thế thôi, luôn khao khát kiếm tìm sự yêu thương, trân trọng. Không người đàn bà nào dại dột khi chồng tử tế, nâng niu lại tìm kiếm một người đàn ông khác. Nhưng rốt cuộc lại, mọi thứ hạnh phúc đều tan biến như bọt xà phòng.

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Đàn bà à, hãy ly hôn trước khi tìm kiếm một hạnh phúc mới - Ảnh minh họa: Internet

Bước vào lãnh địa ngoại tình, cả cuộc đời người đàn bà sẽ chẳng bao giờ được bình yên. Mang tiếng xấu cả đời, hổ thẹn với chính những đứa con mình sinh ra. Dẫu có sống bên chồng khổ đau cùng cực mà chọn con đường ngoại tình như một cách để giải thoát là sự dại dột. Đàn bà nếu sống không hạnh phúc, hãy ly hôn với chồng trước khi tìm kiếm một hạnh phúc mới.

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Chị bảo rằng cuộc sống hôn nhân có nhiều điều mà mình không tưởng tượng được. Vẫn có chồng ở bên đó, chồng vẫn chỉ có mình là người đàn bà duy nhất nhưng nhiều khi cô đơn đến trào nước mắt.

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