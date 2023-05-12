5 tuyệt chiêu đưa nàng ‘thăng hoa’, cái thứ nhất chỉ có chuẩn thôi các anh ạ!

Đối với một người phụ nữ, lòng tự trọng là một trong những điều quan trọng nhất giúp cô ấy cảm nhận được sự gợi cảm của bản thân khi nằm trên giường với người bạn đời. Vì vậy, trong những lúc ái ân, hãy làm cho người phụ nữ của bạn cảm thấy thoải mái và được yêu nhiều hơn. Hãy khen ngợi cơ thể của nàng hoặc bất kỳ một bộ phận cơ thể nào đó mà bạn cho là gợi cảm.

Phụ nữ thích được bạn đời đề cao cái tôi của mình khi ‘mây mưa’. Vì vậy, hãy bỏ qua những cử chỉ vụng về và không ngừng khen ngợi cơ thể của nàng, chắc chắn người phụ nữ của bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn và sẽ hưng phấn hơn trong những lần ‘giao hoan’.

Đặt câu hỏi là cách nhanh nhất giúp nàng đạt cực khoái. Những người trong cuộc thoải mái nói về chuyện phòng the sẽ ít lo lắng hơn khi nhập cuộc. Thảo luận về các mong muốn, sở thích, tưởng tượng, điều nàng thích mà không phán xét sẽ khiến nàng thấy thoải mái hơn để giúp cả hai thỏa mãn trong lúc ái ân.

Đừng nên bỏ qua vùng cổ

Cổ có lớp da mỏng, các mạch máu nằm sát bề mặt. Vì vậy, đây cũng là nơi tốt nhất để kích thích phụ nữ chỉ bằng cách chạm nhẹ. Khi bạn đang quan hệ và cô ấy có vẻ sắp tiến tới cực khoái, bạn hãy hôn từ xương đòn đến quai hàm của nàng, hôn nhẹ vào cổ để nàng thỏa mãn hơn.

Giúp nàng thỏa sức tưởng tượng

Hỏi xem nàng muốn thử khám phá một hình ảnh tưởng tượng nào không. Điều này có thể làm tăng kích thích trong trải nghiệm, tạo thêm tầng khoái cảm khi quan hệ, giúp nàng vượt giới hạn, phấn khích hơn về tâm lý so với sự kích thích về thể chất.

Ảnh minh họa: Internet

Màn kết thúc hoàn hảo

Không chỉ có màn dạo đầu, màn kết thúc cũng khá quan trọng đối với người phụ nữ. Vì vậy, sau khi kết thúc ‘cuộc yêu’, hãy nhẹ nhàng ôm người phụ nữ của bạn, trò chuyện với nàng một vài phút trước khi cả hai thực sự chìm vào giấc ngủ. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng một vài nụ hôn hoặc lời khen ngợi, có thể nàng sẽ cảm nhận được tình cảm ấm áp và chân thành của bạn.