'Nhà du hành thời gian' đưa ra khẳng định kỳ lạ: 'cuộc đua của người ngoài hành tinh dưới lòng đất' sẽ được khám phá vào tháng 8/2022

Chuyện lạ 12/01/2022 10:56

Chúng ta đang bước vào một năm mới và mọi người đều hy vọng năm nay sẽ tốt đẹp hơn, nhưng theo một “nhà du hành thời gian” tự xưng chia sẻ rằng chúng ta cũng nên chuẩn bị cho một sự kiện thay đổi cuộc sống nhân loại vào tháng Tám. 

'Nhà du hành thời gian' đưa ra khẳng định kỳ lạ: 'cuộc đua của người ngoài hành tinh dưới lòng đất' sẽ được khám phá vào tháng 8/2022 - Ảnh 1
Ảnh minh họa

TikToker ẩn danh tuyên bố rằng loài người sẽ lần đầu tiên khám phá ra sự sống của người ngoài hành tinh bên trong Trái đất. Đoạn video do một tài khoản có tên '@pasttimetravel' đăng tải đã lan truyền nhanh chóng và có dòng chú thích: "Hãy nhớ những ngày này..."

Trong đoạn video có viết lời của người bí ẩn rằng: "Tôi từng bị cho là người du hành thời gian giả nhưng tôi có thể chứng minh rằng tôi không phải kẻ giả mạo đâu. Hãy nhớ ba ngày này và tôi có thể chứng minh rằng tôi là nhà du hành thời gian thật sự..."

Họ kể tiếp: "Ngày 15 tháng 3 năm 2022, một ngọn núi lửa phun trào và tạo ra một đám mây tro bụi bao quanh nửa vòng trái đất. Ngày 28 tháng 6 năm 2022, một chiếc máy bay mất tích một tháng và trở về nhưng mọi người trên máy bay nói rằng đó chỉ mới ba tiếng đồng hồ thôi mà. Ngày 2 tháng 8, 2022, chúng tôi tiếp xúc với một nền văn minh dưới lòng đất." Điểm nổi bật nhất trong ba ngày này là lời cảnh báo rằng vào ngày 2 tháng 8, loài người sẽ khám phá ra một nền văn minh dưới lòng đất.  

'Nhà du hành thời gian' đưa ra khẳng định kỳ lạ: 'cuộc đua của người ngoài hành tinh dưới lòng đất' sẽ được khám phá vào tháng 8/2022 - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Một " nhà du hành thời gian " khác - Aery Yormany gần đây cũng đã chia sẻ một video mới để chuẩn bị cho tất cả chúng ta sẵn sàng cho năm 2022, đoạn clip viết rằng: "Có rất nhiều điều bạn cần biết." 

Trong đoạn clip, TikToker còn ghi chú: “Tôi đã bị cho là người du hành thời gian giả quá lâu rồi, vì vậy hãy nhớ ba ngày đặc biệt này vào đầu năm 2022 nhé”. 

Họ tiến hành liệt kê ba dự đoán cho năm tới, bao gồm việc phát hiện ra một sinh vật biển thậm chí còn lớn hơn cả cá voi xanh. 

'Nhà du hành thời gian' đưa ra khẳng định kỳ lạ: 'cuộc đua của người ngoài hành tinh dưới lòng đất' sẽ được khám phá vào tháng 8/2022 - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Sau đó, anh ta kể chi tiết về ba ngày kỳ lạ - " Ngày 11 tháng 3 - người đầu tiên sinh con với một con tinh tinh, nó có thể nói chuyện và có nhiều đặc điểm hình thể khác nhau.  Ngày 19 tháng 4 - một chủng Covid 'omega' mới xuất hiện, tệ hơn tất cả các biến chủng khác năm lần.   Ngày 17 tháng 9 - sinh vật lớn nhất  được phát hiện dưới đại dương, được gọi là Cerine Croin, nó có kích thước gấp 4 lần cá voi xanh. "

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