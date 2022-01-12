Người phụ nữ Anh làm nên lịch sử với chuyến thám hiểm một mình đến Nam Cực trong 40 ngày

Chuyện lạ 12/01/2022 11:45

Vào ngày 3 tháng 1, Preet Chandi đã làm nên lịch sử sau khi là người phụ nữ da màu đầu tiên đến được Nam Cực mà không có đội ngũ hỗ trợ.

Người phụ nữ Anh làm nên lịch sử với chuyến thám hiểm một mình đến Nam Cực trong 40 ngày - Ảnh 1
Preet Chandi đã hoàn thành chuyến thám hiểm dài 1120 km trong 40 ngày tới Nam Cực.

Người phụ nữ Anh - Harpreet Chandi đã ghi dấu tên mình lên những trang sử sau khi cô hoàn thành chuyến thám hiểm đơn cô độc mã đến Nam Cực trong 40 ngày. Harpreet, còn được gọi là Preet, là sĩ quan huấn luyện cơ bản của Quân đội Anh và cũng được giao trọng trách tổ chức và xác nhận việc đào tạo cho các nhân viên y tế trong Quân đội. Preet đã hoàn thành chuyến thám hiểm một mình sau khi vượt hơn 1120 km đến Nam Cực. Cô ấy luôn cập nhật thông tin với những người theo dõi mình bằng các blog âm thanh trong suốt hành trình của mình.

Vào ngày 3 tháng 1, Preet đã làm nên lịch sử sau khi là người phụ nữ da màu đầu tiên đến được Nam Cực mà không có đội ngũ hỗ trợ. Cô ấy đã lên Instagram để chia sẻ câu chuyện về thành công của mình.

"Xin chào mọi người, đây đã là 40 ngày của tôi trong chuyến hành trình này. Tôi đã đến được Nam Cực, nơi mà tuyết đang rơi. Tôi có rất nhiều cảm xúc ngay bây giờ. Tôi không biết gì về thế giới ở địa cực cách đây ba năm và cảm giác thật khó tả khi cuối cùng tôi cũng đã có mặt ở đây. Thật khó để đến được đây và tôi muốn cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ. Tôi muốn khuyến khích mọi người mở rộng ranh giới của bản thân và tin tưởng vào chính mình, và tôi muốn bạn có thể làm được điều đó mà không bị coi là một kẻ nổi loạn.  Tôi đã nhiều lần được khuyên là ‘không’ và được yêu cầu 'hãy chỉ làm điều bình thường đi', nhưng chúng tôi tạo ra sự bình thường của riêng mình. Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Bất kể bạn đến từ đâu hay xuất phát điểm của bạn là, mọi người đều bắt đầu từ một nơi nào đó. Tôi không muốn chỉ phá vỡ trần nhà bằng kính, tôi muốn đập nó thành một triệu mảnh. Ai sẽ thực hiện điều đó với tôi? " Preet chú thích trong bài đăng trên instagram. 

Người phụ nữ Anh làm nên lịch sử với chuyến thám hiểm một mình đến Nam Cực trong 40 ngày - Ảnh 2

Điều này không phải là đáng kinh ngạc sao? Bài đăng đã thu hút được hơn 10.000 lượt thích và những bình luận. Mọi người đánh giá cao thành tích đáng kinh ngạc của Harpreet và chúc những điều tốt đẹp đến cô ấy cho những thử thách và cuộc phiêu lưu mới trong tương lai.

Theo trang cá nhân của Harpreet , cô có biệt danh là Polar Preet và đã hoàn thành chuyến thám hiểm một mình đến Nam Cực mà không có sự hỗ trợ. Cô ấy đã đi 700 dặm (khoảng 1120 km), kéo một pulk (xe trượt) với tất cả các bộ dụng cụ, sinh tồn với nhiệt độ lên đến -50 độ C và tốc độ gió lên đến 60mph. Cô cũng là một vận động viên Ultra-Marathon và một vận động viên sức bền.

Cặp vợ chồng bất ngờ tử vong trong nhà vệ sinh của nhà thuê khiến chủ nhà bị bắt đền hơn 3 tỷ

Cặp vợ chồng bất ngờ tử vong trong nhà vệ sinh của nhà thuê khiến chủ nhà bị bắt đền hơn 3 tỷ

Cặp vợ chồng trẻ tử vong kỳ lạ trong nhà tắm, gia đình họ sau khi biết nguyên nhân đã quyết kiện chủ nhà đòi bồi thường số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   thám hiểm bắc cực cô gái một mình đến bắc cực thám hiểm những nơi nguy hiểm

TIN MỚI NHẤT

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 1 giờ 50 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 2 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 3 giờ 17 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 3 giờ 50 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 4 giờ 10 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người phụ nữ từ chối ly hôn, bỏ sự nghiệp để cùng chồng chống lại căn bệnh hiếm

Người phụ nữ từ chối ly hôn, bỏ sự nghiệp để cùng chồng chống lại căn bệnh hiếm