Người phụ nữ Anh làm nên lịch sử với chuyến thám hiểm một mình đến Nam Cực trong 40 ngày

Người phụ nữ Anh - Harpreet Chandi đã ghi dấu tên mình lên những trang sử sau khi cô hoàn thành chuyến thám hiểm đơn cô độc mã đến Nam Cực trong 40 ngày. Harpreet, còn được gọi là Preet, là sĩ quan huấn luyện cơ bản của Quân đội Anh và cũng được giao trọng trách tổ chức và xác nhận việc đào tạo cho các nhân viên y tế trong Quân đội. Preet đã hoàn thành chuyến thám hiểm một mình sau khi vượt hơn 1120 km đến Nam Cực. Cô ấy luôn cập nhật thông tin với những người theo dõi mình bằng các blog âm thanh trong suốt hành trình của mình.

"Xin chào mọi người, đây đã là 40 ngày của tôi trong chuyến hành trình này. Tôi đã đến được Nam Cực, nơi mà tuyết đang rơi. Tôi có rất nhiều cảm xúc ngay bây giờ. Tôi không biết gì về thế giới ở địa cực cách đây ba năm và cảm giác thật khó tả khi cuối cùng tôi cũng đã có mặt ở đây. Thật khó để đến được đây và tôi muốn cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ. Tôi muốn khuyến khích mọi người mở rộng ranh giới của bản thân và tin tưởng vào chính mình, và tôi muốn bạn có thể làm được điều đó mà không bị coi là một kẻ nổi loạn. Tôi đã nhiều lần được khuyên là ‘không’ và được yêu cầu 'hãy chỉ làm điều bình thường đi', nhưng chúng tôi tạo ra sự bình thường của riêng mình. Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Bất kể bạn đến từ đâu hay xuất phát điểm của bạn là, mọi người đều bắt đầu từ một nơi nào đó. Tôi không muốn chỉ phá vỡ trần nhà bằng kính, tôi muốn đập nó thành một triệu mảnh. Ai sẽ thực hiện điều đó với tôi? " Preet chú thích trong bài đăng trên instagram.

Điều này không phải là đáng kinh ngạc sao? Bài đăng đã thu hút được hơn 10.000 lượt thích và những bình luận. Mọi người đánh giá cao thành tích đáng kinh ngạc của Harpreet và chúc những điều tốt đẹp đến cô ấy cho những thử thách và cuộc phiêu lưu mới trong tương lai.