Uống 1 thìa dầu này trong suốt 7 ngày liền, cơ thể không chỉ khỏe mạnh mà làn da cũng trẻ ra cả chục tuổi

Dầu ô liu chứa nhiều dưỡng chất bổ dưỡng cần thiết cho sức khỏe, giúp phòng bệnh và cải thiện hiệu quả các vấn đề về da. Mỗi ngày, uống 1 thìa dầu ô liu, cơ thể sẽ nhận lấy hàng loạt tác dụng “thần kỳ”.

Dầu ô liu được làm từ quả ô liu, không chỉ dùng trong chế biến mà còn có thể làm đẹp. Loại dầu này chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa, axit béo omega-3, oleocanthal cùng nhiều vitamin giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường, giảm viêm loét đại tràng, bảo vệ gan…. Bên cạnh đó, bạn còn có thể dùng dầu ô liu để làm chậm quá trình lão hóa da, giúp bạn sở hữu làn da mịn màng không tì vết.

Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời của dầu ô liu mà bạn không thể bỏ qua: Những tác dụng tuyệt vời của dầu ô liu Ngăn ngừa lão hóa da Dầu ô liu rất giàu chất chống oxy hóa polyphenol có khả năng làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa sự xuất hiện nếp nhăn và da chảy xệ. Để bảo vệ làn da, nhất là trong mùa lạnh, bạn có thể uống dầu ô liu mỗi ngày hoặc dùng nguyên liệu này để làm mặt nạ dưỡng da, làm mờ vết sạm, nếp nhăn và tăng độ đàn hồi cho da.

Dầu ô liu rất giàu chất chống oxy hóa polyphenol có khả năng làm chậm quá trình lão hóa - Ảnh minh họa: Internet Ngăn ngừa suy giảm trí nhớ Hàm lượng oleocanthal có trong dầu ô liu nguyên chất đã được chứng minh có khả năng hỗ trợ điều trị bệnh Alzheimer. Bên cạnh đó, dầu ô liu còn chứa chất béo không bão hòa đơn rất tốt cho não bộ, giúp nuôi dưỡng các đường dẫn thần kinh trong não, ngăn ngừa suy giảm trí nhớ. Tốt cho tim mạch Dầu ô liu chứa nhiều axit béo omega-3 tốt cho tim mạch, giúp ngăn ngừa tắc nghẽn mạch máu và các bệnh liên quan đến hệ tim mạch. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi kết hợp dầu ô liu với các loại rau lá xanh đậm, cơ thể sẽ tạo ra một loại axit béo nitro giúp giảm tình trạng viêm nhiễm, hạ huyết áp và cải thiện tuần hoàn máu. Dầu ô liu có tác dụng ngăn ngừa tắc nghẽn mạch máu và các bệnh liên quan đến hệ tim mạch - Ảnh minh họa: Internet Cải thiện tiêu hóa Để hệ tiêu hóa luôn khỏe mạnh, bạn hãy uống mỗi ngày 1 thìa dầu ô liu. Biện pháp này có tác dụng thúc đầy nhu động ruột hoạt động dễ dàng hơn, giúp phân mềm hơn, từ đó ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Hỗ trợ giảm cân Nếu bạn đang trong quá trình ăn kiêng để giảm cân và giữ dáng thì hãy bổ sung dầu ô liu vào thực đơn hàng ngày. Dầu ô liu chứa chất béo lành mạnh giúp cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể nhưng không gây tăng cân. Hãy bổ sung nguyên liệu này vào chế độ ăn kiêng mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet Chế độ ăn chứa dầu ô liu giúp bạn giảm cân tốt hơn là chế độ ăn cắt giảm chất béo, đồng thời nó còn giúp tăng cường quá trình loại bỏ cholesterol xấu, hỗ trợ giảm mỡ thừa nhanh chóng. Giúp da, móng và tóc khỏe mạnh Nhờ chứa hàm lượng vitamin E dồi dào mà dầu ô liu được xem là “thần dược” làm đẹp cho phụ nữ. Thường xuyên sử dụng nguyên liệu này sẽ giúp tóc, da và móng giữ được độ ẩm để luôn sáng bóng và khỏe mạnh.

Những thực phẩm dù có ăn ‘thả ga’ cũng chẳng lo mất dáng, chị em tha hồ nhâm nhi cả ngày Nếu không thể ăn kiêng, hãy bổ sung những thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày, bạn tha hồ ăn no “tét bụng” mà chẳng sợ tăng cân. Thậm chí chúng còn giúp thúc đẩy loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng và mang lại cho bạn vóc dáng thon gọn.

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