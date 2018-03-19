Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những thực phẩm có màu đen dưới đây rất tốt cho sức khỏe, thường xuyên sử dụng sẽ giúp ngăn ngừa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ.

Theo Đông y, thực phẩm có màu đen rất tốt cho sức khỏe và thường được dùng trong nhiều bài thuốc chữa bệnh. Hầu hết các loại thực phẩm này đều chứa nhiều chất dinh dưỡng có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, giúp kéo dài tuổi thọ. Thực phẩm màu đen đều chứa dưỡng chất đặc biệt có tên là anthocyanidins. Đây là chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến tim mạch, đồng thời giúp điều hòa huyết áp hiệu quả.

Dưới đây là những loại thực phẩm màu đen bạn có thể bổ sung vào thực đơn hàng ngày để tăng cường sức khỏe cho cả gia đình: Những thực phẩm màu đen tốt cho sức khỏe Gạo đen Hàm lượng chất xơ dồi dào trong gạo đen có tác dụng kích thích hệ tiêu hóa và đường ruột hoạt động hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, thực phẩm này còn chứa nhiều dưỡng chất đặc biệt như vitamin B1, vitamin B2, niacin, kali, magiê, kẽm, selen… giúp tăng cường sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và mạch máu não.

Bạn có thể dùng gạo đen để nấu cơm, nấu cháo hoặc làm chè giúp thay đổi khẩu vị cho cả gia đình. Bạn nên sử dụng các món ăn làm từ gạo đen 2 lần mỗi tuần - Ảnh minh họa: Internet Đậu đen Đậu đen chứa hàm lượng cao protein cần thiết cho sức khỏe. Ngoài ra, hợp chất polyphenols và anthocyanins cùng các chất chống oxy hóa trong thực phẩm này sẽ giúp bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa bệnh tiểu đường và làm chậm quá trình lão hóa. Thường xuyên ăn đậu đen còn giúp giải độc cơ thể, tăng nhu động ruột, chống táo bón hiệu quả. Mè (vừng) đen Theo Đông y, mè đen có vị ngọt, tính bình, có tác dụng dưỡng huyết, bổ ngũ tạng, hư nhược, ích khí lực, bền gân cốt, sáng mắt... thường được dùng như một vị thuốc giúp chữa nhiều loại bệnh. Hàm lượng chất sắt có trong mè đen cao gấp đôi so với mè trắng, đồng thời lượng canxi cũng cao hơn gấp 8 lần so với sữa. Tuy nhiên, mè đen nguyên hạt rất khó hấp thụ chất dinh dưỡng, vì vậy bạn nên xay thành nước hoặc giã nhuyễn để sử dụng. Bạn có thể cho mè đen vào salad hoặc các món nguội - Ảnh minh họa: Internet Mộc nhĩ đen Mộc nhĩ đen chứa hàm lượng lớn chất sắt và vitamin C có khả năng tăng cường miễn dịch cho cơ thể; đồng thời giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu. Bên cạnh đó, các thành phần hoạt tính như lecithin, cephalin, plasmalogen, phosphatidyl serin, axit nucleic… trong mộc nhĩ đen còn có tác dụng giảm lượng cholesterol trong gan, ngăn ngừa sự tích tụ mỡ ở thành động mạch và sự hình thành huyết khối do xơ vữa động mạch. Những thực phẩm có màu đen này đều rất tốt cho cơ thể, bạn nên bổ sung vào thực đơn ngay từ hôm nay để tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ nhé!

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