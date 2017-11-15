Ngoài ra, lượng chất xơ có trong hồng giòn cao gấp 2 lần so với những loại trái cây khác nên rất tốt cho hệ tiêu hóa. Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời mà hồng giòn có thể mang lại cho sức khỏe :

Hồng giòn là loại trái cây được nhiều người ưa thích bởi không chỉ thơm ngon mà còn chứa hàm lượng cao canxi, magie, sắt, chất chống oxy hóa và các loại vitamin như C, A…

Hợp chất betulinic acid trong loại quả này được chứng minh là có khả năng chống lại tế bào ung thư. Ngoài ra, hồng giòn còn chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp phòng ngừa và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Hồng giòn chứa hàm lượng cao vitamin C, vitamin A cùng các hợp chất như catechin và gallocatechin, đây đều là những chất có khả năng phòng chống các loại ung thư.

Nếu phát hiện cơ thể có khối u, việc ăn hồng giòn có thể ngăn chặn sự phát triển và giảm kích thước khối u hiệu quả.

Chống lão hóa

Những dưỡng chất trong quả hồng như beta-carotene, lutein, lycopene, cryptoxanthin và vitamin A đều giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm của da, cải thiện các vấn đề về da như nếp nhăn, đốm đen… Ngoài ra, hồng giòn còn có khả năng phòng ngừa suy giảm trí nhớ, cải thiện thị lực…

Tăng cường hệ miễn dịch

Hồng giòn chứa hàm lượng cao axit ascorbic. Chất này rất có lợi trong việc kích thích hệ miễn dịch tăng sinh tế bào bạch cầu, giúp chống lại các loại vi rút, vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Lượng chất xơ dồi dào trong hồng giòn có thể cung cấp gần 20% nhu cầu hàng ngày. Chất dinh dưỡng này có khả năng thúc đẩy quá trình tiêu hóa, tăng tiết dịch dạ dày, giảm triệu chứng táo bón, phòng ngừa bệnh ung thư đại trực tràng…

Chị em cũng có thể sử dụng hồng giòn như một loại thực phẩm ăn kiêng hiệu quả giúp giảm mỡ thừa nhanh chóng.

Ổn định huyết áp

Kali được tìm thấy trong hồng giòn có khả năng làm tăng lưu lượng máu đi khắp cơ thể, giúp ổn định huyết áp, giảm sự căng thẳng và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến hệ tim mạch

Tốt cho mắt

Hồng giòn còn có tác dụng ngăn ngừa các bệnh về mắt nhờ chứa zeaxanthin. Đây là hợp chất giúp bảo vệ mắt, làm giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể và bệnh quáng gà.