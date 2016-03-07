Bạn nên chờ dưa lên men kỹ hẵng dùng, bởi trong một vài ngày đầu muối dưa, vi sinh vật sẽ chuyển hóa nitrat trong các nguyên liệu thành nitric, làm hàm lượng nitric tăng cao, độ pH giảm dần (có nghĩa là độ chua tăng dần lên). Vì thế, loại dưa này chứa nhiều nitrate, ăn vào rất có hại cho cơ thể.

Dù ở trong môi trường nhiệt độ thấp, vẫn có rất nhiều vi khuẩn và yếu tố gây hại xâm nhập vào đồ ăn của chúng ta. Thêm vào đó, lượng natri quá lớn có trong các thực phẩm đông lạnh sẽ dẫn tới nhiều vấn đề sức khỏe .

Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe gia đình bạn, tốt nhất bạn phải làm tan thực phẩm đông lạnh trước khi nấu ăn.

3. Thịt bò có nhiều mỡ

Có thể bạn chưa biết những miếng thịt bò nhiều chất béo sẽ có thể gây đột quỵ. Không những thế, vì chứa nhiều cholesterol nên nếu ăn quá nhiều sẽ khiến bạn đối mặt với nguy cơ béo phì và đau tim.

4. Thực phẩm chiên giòn

Không chỉ trẻ em mà người lớn cũng rất thích những món ăn được chiên giòn, thơm ngon. Thế nhưng chúng lại là nguyên nhân chủ yếu gây ra chứng khó tiêu khiến bạn khó chịu vô cùng.

5. Chân gà nướng

Dù là một món mồi nhắm được phái mạnh ưa chuộng khi uống bia và phụ nữ mê mệt khi ăn vặt thế nhưng quá trình chế biến món ăn này khiến bạn phải suy nghĩ lại.

Chân gà được đặt trên vỉ nướng, bên dưới là than đang cháy rực trong khi nướng gia vị tẩm ướp cháy xém chảy xuống sẽ làm khói than ám vào khiến chân gà nướng chuyển thành chất độc hại. Ngoài ra, chân gà nướng lề đường nguồn gốc không rõ ràng cũng không nên là sự lựa chọn của bạn.

6. Bim bim khoai tây

Một nghiên cứu trên tạp chí y học New England phát hiện rằng chỉ ăn khoai tây chiên mỗi ngày cũng có thể dẫn đến tăng trung bình 2kg/ năm. Món ăn này còn chứa chất béo Trans (chất có thể làm tăng Cholesterol) và hàm lượng natri quá mức - gây ra huyết áp cao và ung thư.

7. Hàu

Hàu là món ăn khiến dân mê hải sản khó lòng kiềm chế, không những thế hàu còn được biết đến như một loại "thần dược"chốn phòng the. Thế nhưng, ẩn sau những lợi ích ấy là những nguy cơ khi ăn hàu sống để lại hậu quả nghiêm trọng.

Trong bảng xếp hạng những món ăn mang lại nhiều rủi ro nhất do Cục quản lý dược và thực phẩm Mỹ khuyến cáo, hàu có thứ hạng khá cao về nguy cơ gây ra đột quỵ. Hai mầm bệnh thủ phạm chính chứa trong hàu là Norovirus, có thể gây ra viêm ruột, viêm dạ dày và Vibrio, một loại vi khuẩn gây ra bệnh tả với những triệu chứng như sốt cao, sốc nhiễm trùng, phồng rộp da, thậm chí tử vong do nhiễm trùng máu. Mặc dù vậy, hàu luôn là một trong những sự lựa chọn đầu tiên cho những ai mê hải sản.

8. Măng tươi

Nếu chế biến măng tươi sai cách có thể tước đi sinh mạng của bạn vì măng tươi có chứa rất nhiều acid cyanhydric. Acid trong thực phẩm này khi vào cơ thể có thể phân hủy ô xy, khiến các tế bào mất đi sức sống. Khi nhiễm độc măng tươi, bạn sẽ thấy ngạt thở, chóng mặt, buồn nôn, đau đầu, tụt huyết áp...

9. Cà chua xanh

Trong khi cà chua chín là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, rất tốt cho sức khỏe thì cà chua xanh lại có chứa solanine - một chất rất độc, có thể khiến bạn ngộ độc ngay tức khắc với các biểu hiện điển hình như: chóng mặt, buồn nôn, nôn. Thậm chí, không ít trường hợp còn thiệt mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.