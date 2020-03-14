Dùng giấy bạc để nướng thực phẩm: Hiểm họa khôn lường nhưng nhiều bà nội trợ không biết

Giấy bạc thường được sử dụng để nướng thực phẩm, cách làm này vừa tiện dụng lại giữ được hương vị thơm ngon. Tuy nhiên, tác hại của giấy bạc thì hiếm ai biết.

Trong những buổi tiệc tùng thì món nướng và lẩu luôn được mọi người ưu ái lựa chọn hàng đầu. Không phải ai cũng biết về tác hại của giấy bạc khi dùng để nướng thực phẩm sẽ gây hại cho sức khỏe. Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về những hiểm họa khôn lường từ giấy bạc. Món ăn nướng từ giấy bạc Có rất nhiều món ăn được nướng từ giấy bạc như: thịt nướng, cá nướng, nem nướng,…

Món gà được nướng từ giấy bạc vô cùng hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet Sử dụng giấy bạc bọc ngoài thực phẩm khi nướng sẽ làm giảm nguy cơ bị cháy so với việc nướng trực tiếp. Ngoài ra, thực phẩm ở trong chín mềm mà không bị mất đi các chất dinh dưỡng. Tác hại của việc sử dụng giấy bạc nướng thực phẩm Theo các chuyên gia dinh dưỡng, giấy bạc thật ra là giấy nhôm (được sản xuất bằng nhôm), người ta gọi là giấy bạc vì giấy có màu trắng bạc kim loại.

Nhiều bà mẹ nội trợ tưởng rằng: Sử dụng giấy bạc sẽ không làm ảnh hưởng gì đến sức khỏe, thật ra đó là một quan niệm sai lầm, vì giấy bạc là yếu tố làm tăng khả năng mắc bệnh ung thư cao.

Giấy bạc độc hại nhiều hơn chúng ta tưởng - Ảnh minh họa: Internet Canxi trong thực phẩm (tôm, cá,…) gặp nhôm ở giấy bạc sẽ tạo ra amin thơm gây nguy hại cho xương, dẫn đến giảm chức năng xương khớp. Khi ăn đồ nướng từ giấy bạc, Ion nhôm chui vào cơ thể khiến các tế bào bị xâm nhập và tổn thương, ngoài ra giấy bạc còn khiến da dẻ bị lão hóa nhanh. Giấy bạc khiến làn da bị lão hóa nhanh - Ảnh minh họa: Internet Trường hợp tỉ lệ nhôm ở giấy bạc cao còn gây ảnh hưởng đến các cơ quan chức năng khác như: Tổn thương não, suy giảm trí nhớ, suy giảm tuổi thọ. Các biện pháp phòng tránh Cách tốt nhất là không nên sử dụng giấy bạc nướng thực phẩm, tuy nhiên đây là một biện pháp cực kỳ khó thực hiện vì nhu cầu ăn uống của mọi người là không thể tránh khỏi. Không sử dụng giấy bạc nướng thực phẩm là một điều khó - Ảnh minh họa: Internet Do đó, các mẹ nội trợ nên lưu ý không dùng giấy bạc để nướng những loại thực phẩm có chứa nhiều canxi hoặc độ chua, để làm giảm các chất gây ung thư độc hại. Một tuần chỉ nên ăn đồ nướng khoảng 1 lần, để đảm bảo sức khỏe không bị ảnh hưởng.

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