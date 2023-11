Ăn bí đỏ có tốt không? Những công dụng tuyệt vời của bí đỏ!

Bí đỏ chứa nhiều loại vitamin và pectin có khả năng loại bỏ độc tố và các vi khuẩn gây hại ra khỏi cơ thể con người, đặc biệt là các kim loại nặng như thủy ngân, chì,… cùng các nguyên tố phóng xạ. Bên cạnh đó, pectin còn giúp bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa, thúc đẩy quá trình tiêu hóa thực phẩm nhanh chóng hơn. Do đó, theo các chuyên gia, người bị bệnh liên quan đến dạ dày nên bổ sung bí đỏ vào chế độ ăn hàng ngày của mình.

Kiểm soát và hạn chế bệnh tiểu đường

Không đơn giản chỉ là một món ăn, bí đỏ còn có công dụng rất tốt với những người bị bệnh tiểu đường hoặc người có nguy cơ mắc bệnh. Bởi bí đỏ có khả năng giảm lượng đường huyết trong máu và hạn chế nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Chính vì vậy, việc thường xuyên ăn bí đỏ sẽ giúp cải thiện các triệu chứng của bệnh cũng như ngăn chặn bệnh tiến triển nặng thêm hiệu quả. Các chị em hãy lưu ý nhé.

Phòng chống bệnh về tim mạch

Theo các nguyên cứu của y học hiện đại, hạt bí đỏ chứa nhiều phytosterol, axit béo omega-3, omega-6, có khả năng giảm hàm lượng cholesterol xấu, ngăn ngừa bệnh tim mạch và cao huyết vô cùng hiệu quả.

Tốt cho mắt và xương

Bí đỏ giàu beta carotene, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A, cực kỳ có lợi cho mắt của bạn. Bên cạnh đó, bí đỏ còn chứa nhiều khoáng chất như canxi, magie, sắt, photpho và nhiều chất dinh dưỡng khác hỗ trợ quá trình phát triển chắc khỏe của xương. Vừa sáng mắt lại chắc xương, các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay bí đỏ vào thực đơn tối nay nào!?

Tốt cho não bộ và phụ nữ mang thai

Bí đỏ chứa axit glutamic - một hợp chất rất cần thiết đối với hoạt động của trí não. Đồng thời, thực phẩm này cũng đóng vai trò hỗ trợ phản ứng chuyển hóa của các tế bào thần kinh và não. Đặc biệt, phụ nữ mang thai nếu thường xuyên ăn hạt bí đỏ và hoa bí đỏ còn giúp phát triển tế bào não của thai nhi, đồng thời ngăn ngừa tình trạng phù nề, huyết áp,…hiệu quả.

Hỗ trợ tăng cân

Nếu bạn có thể trạng gầy và muốn trở nên đầy đặn, khỏe mạnh hơn, hãy tăng cường bổ sung bí đỏ vào thực đơn hàng ngày của mình nhé. Cụ thể, thực phẩm này chứa nhiều tinh bột, dễ chuyển hóa thành glucose, giúp tăng cân. Không chỉ vậy, bí đỏ còn chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, vitamin C, vitamin K, vitamin E, chất xơ,… giúp cải thiện sức khỏe và giúp tăng cường sức đề kháng rất tốt.

Giảm cân

Thật bất ngờ phải không nào? Nếu biết cách dùng bí đỏ đúng cách thì đây sẽ là một thực phẩm hỗ trợ giảm cân hiệu quả và an toàn đấy! Mặc dù chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng bí đỏ lại chứa ít calo và hàm lượng chất béo. Bên cạnh đó, bí đỏ còn giúp bạn có cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn. Nhờ đó mà bí đỏ được nhiều chị em lựa chọn trong chế độ giảm cân của mình.

Đẹp da

Hàm lượng nước trong bí đỏ tương đối cao, giúp bảo vệ da đồng thời chống lại những tác hại của ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, bí đỏ còn chứa vitamin C giúp chống lại các gốc tự do, ngăn ngừa quá trình lão hóa da. Bí đỏ thường được dùng để làm các loại mặt nạ dưỡng da tuyệt vời. Các vitamin A, C, B, K,… trong bí đỏ sẽ giúp da bạn đẹp lên mỗi ngày.

Có nên ăn bí đỏ thường xuyên?

Những lợi ích trên của bí đỏ khiến nhiều người nghĩ rằng ăn nhiều bí đỏ sẽ tăng cường tác dụng của nó đối với chữa bệnh và làm đẹp.

Tuy nhiên, thành phần beta caroten trong bí đỏ khá cao, nếu ăn thường xuyên sẽ khiến cơ thể bị nhiễm nặng beta caroten, gây vàng da và một số triệu chứng về đường ruột, đặc biệt là táo bón. Chính vì vậy, phụ nữ mang thai không nên ăn bí đỏ hàng ngày để tránh nguy cơ vàng da ở thai nhi.

Một tác hại khác của việc ăn bí đỏ hàng ngày chính là khiến cơ thể bị thừa dưỡng chất, khi không tiêu thụ hết, chúng sẽ tích tụ thành mỡ thừa, gây béo phì, kéo dài sẽ bị ngộ độc dinh dưỡng cực kỳ nguy hiểm. Do đó, để việc ăn bí đỏ mang lại những công dụng hữu ích, bạn nên ăn bí đỏ với lượng vừa phải, không nên ăn quá nhiều bí đỏ mỗi ngày.

Trên đây là những thông tin giúp bạn trả lời câu hỏi ăn bí đỏ có tốt không cũng như việc ăn quá nhiều bí đỏ có tốt không. Mong rằng bài viết này sẽ hữu ích với bạn đọc! Chúc các chị em độc giả của Phụ nữ và Gia đình biết cách sử dụng loại thực phẩm thơm ngon này một cách khôn ngoan nhất, để thu được những lợi ích tốt nhất nhé!