Tiết lộ 7 lợi ích bất ngờ và đáng kinh ngạc của quả roi đối với sức khỏe

Trong thành phần dinh dưỡng của quả roi thường có chứa rất nhiều vitamin C, và các loại vitamin khác nne rất Quả tốt để giúp ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do, chất ô nhiễm và hóa chất độc hại dẫn đến các bệnh về sức khỏe như bệnh tim và viêm khớp.

Một công dụng phải kể đến nữa chính là khả năng ngăn ngừa các bệnh đường tiêu hóa như: Táo bón, kiết lỵ, tiêu chảy,... Hàm lượng chất xơ dồi dào trong quả roi giúp tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng và tác động tích cực đến quá trình di chuyển của chất dinh dưỡng qua đường tiêu hóa.

Chất vitamin C tăng cường sản xuất tế bào bạch cầu và cũng hỗ trợ chức năng đồng thời giúp loại bỏ các tổn thương oxy hóa, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch chống lại sự xâm nhập của bệnh tật.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Ăn quả roi thường xuyên hỗ trợ giảm mức đường huyết bằng cách tăng cường hoạt động của các enzyme chuyển hóa carbohydrate như glucose-6-phosphate dehydrogenase, hexokinase và glucose-6-phosphatase.

Giảm nguy cơ đột quỵ

Khi bạn ăn quả roi thành phần vitamin C trong quả roi giúp giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh về sức khỏe như viêm, tổn thương oxy hóa, sức khỏe tim mạch, xơ vữa động mạch, huyết áp giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc đột quỵ ở người cao tuổi. Bên cạnh đó, khi ăn rồi bạn cũng có thể giúp hạt huyết áp hiệu quả bởi roi có chứa nhiều nước, tình hàn tốt cho sức khỏe.

Ngăn ngừa chuột rút cơ bắp

Sở dĩ cơ thể bị chuột rút là khi thiếu đi khoáng chất kali. Khoáng chất này giúp tăng cường cơ bắp và ngăn nguy cơ bị chuột rút. Ăn quả roi sẽ giúp bổ sung một lượng lớn kali để ngăn những nguy cơ trên.



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Cung cấp dưỡng chất cho làn da

Vitamin A và vitamin C trong quả roi giúp ngăn ngừa ảnh hưởng từ stress, lão hoá, không khí ô nhiễm. Quả roi có chứa nhiều nước, giúp làn da căng mịn, ngăn chặn hiện tượng mất nước trên bề mặt da.

Tốt cho phụ nữ mang thai

Vitamin, khoáng chất trong quả roi được đánh giá là rất tốt cho phụ nữ mang thai, làm giảm các triệu chứng như buồn nôn, khó chịu. Không những thế, lá roi còn giúp chữa đau lưng cho bà bầu cực kỳ hiệu quả.