Tiết lộ 7 lợi ích bất ngờ và đáng kinh ngạc của quả roi đối với sức khỏe

Chọn thực phẩm 17/11/2022 17:34

Ngoài cung cấp nhiều vitamin, dưỡng chất cho cơ thể thì quả roi còn mang đến nhiều lợi ích khác cho sức khỏe của chúng ta đấy, hãy cùng khám phá nhé!

Tăng hệ thống miễn dịch cho bạn

Trong thành phần dinh dưỡng của quả roi thường có chứa rất nhiều vitamin C, và các loại vitamin khác nne rất Quả tốt để giúp ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do, chất ô nhiễm và hóa chất độc hại dẫn đến các bệnh về sức khỏe như bệnh tim và viêm khớp.

Chất vitamin C tăng cường sản xuất tế bào bạch cầu và cũng hỗ trợ chức năng đồng thời giúp loại bỏ các tổn thương oxy hóa, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch chống lại sự xâm nhập của bệnh tật.

Tiết lộ 7 lợi ích bất ngờ và đáng kinh ngạc của quả roi đối với sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho hệ tiêu hóa

Một công dụng phải kể đến nữa chính là khả năng ngăn ngừa các bệnh đường tiêu hóa như: Táo bón, kiết lỵ, tiêu chảy,... Hàm lượng chất xơ dồi dào trong quả roi giúp tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng và tác động tích cực đến quá trình di chuyển của chất dinh dưỡng qua đường tiêu hóa.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Ăn quả roi thường xuyên hỗ trợ giảm mức đường huyết bằng cách tăng cường hoạt động của các enzyme chuyển hóa carbohydrate như glucose-6-phosphate dehydrogenase, hexokinase và glucose-6-phosphatase.

Giảm nguy cơ đột quỵ

Khi bạn ăn quả roi thành phần vitamin C trong quả roi giúp giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh về sức khỏe như viêm, tổn thương oxy hóa, sức khỏe tim mạch, xơ vữa động mạch, huyết áp giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc đột quỵ ở người cao tuổi. Bên cạnh đó, khi ăn rồi bạn cũng có thể giúp hạt huyết áp hiệu quả bởi roi có chứa nhiều nước, tình hàn tốt cho sức khỏe.

Ngăn ngừa chuột rút cơ bắp

Sở dĩ cơ thể bị chuột rút là khi thiếu đi khoáng chất kali. Khoáng chất này giúp tăng cường cơ bắp và ngăn nguy cơ bị chuột rút. Ăn quả roi sẽ giúp bổ sung một lượng lớn kali để ngăn những nguy cơ trên.

Tiết lộ 7 lợi ích bất ngờ và đáng kinh ngạc của quả roi đối với sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cung cấp dưỡng chất cho làn da

Vitamin A và vitamin C trong quả roi giúp ngăn ngừa ảnh hưởng từ stress, lão hoá, không khí ô nhiễm. Quả roi có chứa nhiều nước, giúp làn da căng mịn, ngăn chặn hiện tượng mất nước trên bề mặt da.

Tốt cho phụ nữ mang thai

Vitamin, khoáng chất trong quả roi được đánh giá là rất tốt cho phụ nữ mang thai, làm giảm các triệu chứng như buồn nôn, khó chịu. Không những thế, lá roi còn giúp chữa đau lưng cho bà bầu cực kỳ hiệu quả.

Bảo dưỡng "bộ lọc độc tố" cơ thể với top 5 thực phẩm đại bổ cho phổi, ngăn ngừa ung thư

Bảo dưỡng "bộ lọc độc tố" cơ thể với top 5 thực phẩm đại bổ cho phổi, ngăn ngừa ung thư

Khi bạn nghĩ về việc chăm sóc lá phổi của mình, bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Không hút thuốc đứng đầu danh sách. Nhưng có những yếu tố lối sống khác, bao gồm cả chế độ ăn uống của bạn, có thể ngăn chặn hoặc làm chậm sự tiến triển của các bệnh về phổi như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), ung thư phổi và tăng huyết áp phổi.

Xem thêm
Từ khóa:   chọn thực phẩm sức khỏe lợi ích của quả roi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ