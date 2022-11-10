Rong biển là một nguyên liệu bổ dưỡng, có thể dùng để chế biến nhiều món ăn khác nhau. Tuy nhiên, khi chế biến rong biển thành thức ăn, nhiều người gặp tình trạng canh bị tanh, không thơm ngon. Dù vậy, chuyên gia dinh dưỡng Lisa Richards, Mỹ đã chỉ ra 8 lợi ích của rong biển với sức khỏe con người.

Nhờ vậy mà rong biển trở thành một thực phẩm bổ sung tuyệt vời, giúp chống lại bệnh mãn tính hay tim mạch, ung thư.

Để cơ thể khỏe mạnh bạn cần bổ sung chất chống oxy hóa. Rong biển giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và chống lại các tổn thương do quá trình stress oxy hóa gây ra cho các tế bào. Chúng bảo vệ cơ thể bạn khỏi các gốc tự do có thể dẫn đến lão hóa và bệnh tật.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Ăn rong biển giúp giữ lượng đường trong máu ở mức thấp. Fucoxanthin và alginate là những hợp chất có trong rong biển đã được nghiên cứu và chứng minh có lợi trong việc giảm lượng đường trong máu. Nhờ vậy giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Bên cạnh đó, rong biển còn giúp cải thiện tình trạng sức khỏe của những người mắc bệnh tiểu đường bằng cách cân bằng mức đường huyết.

Giúp đường ruột khỏe mạnh

Một trong những cách để cải thiện sức khỏe đường ruột là ăn các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như rong biển. Chất xơ có trong rong biển hoạt động như một prebiotic nuôi các vi khuẩn có lợi trong đường ruột và cho phép nó phát triển. Nhờ vậy mà đường ruột khỏe hơn.

Giúp giảm cân

Chất xơ không chỉ cải thiện tiêu hóa mà còn giúp ích cho cơ thể nhiều hơn. Hàm lượng chất xơ trong rong biển giúp giảm cân bằng cách giảm cảm giác thèm ăn và giảm khả năng ăn nhiều. Bên cạnh đó, nó cũng chứa một hợp chất gọi là fucoxanthin có thể làm giảm lượng mỡ trong cơ thể.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Hàm lượng chất xơ trong rong biển còn giúp giảm cholesterol và bảo vệ bạn khỏi bệnh tim. Ăn rong biển thường xuyên giúp ngăn ngừa đông máu (một nguyên nhân khác gây ra bệnh tim) nhờ thành phần carbohydrate gọi là fucans.

Theo nghiên cứu, ăn rong biển thậm chí có thể có hiệu quả trong việc ngăn ngừa cục máu đông như một số loại thuốc nhất định.

Cải thiện chức năng tuyến giáp

Trong rong biển chứa nhiều i-ốt, thường xuyên ăn sẽ giúp cải thiện chức năng tuyến giáp. Tuyến giáp ảnh hưởng đến một loạt các yếu tố như nguồn năng lượng, khả năng sửa chữa tế bào,… Nếu tuyến giáp gặp vấn đề sẽ khiến bạn dễ tăng cân, mệt mỏi,… Vì rong biển hấp thụ i-ốt từ biển nên việc kết hợp rong biển vào chế độ ăn uống có thể giúp bạn có được lượng i-ốt cơ thể cần.

Tăng cường miễn dịch

Những hợp chất thực vật được tìm thấy trong rong biển có đặc tính chống oxy hóa, dị ứng, bệnh tật nên có thể giúp bảo vệ các tế bào khỏi virus.

Bên cạnh đó, những lợi ích tốt cho đường ruột mà rong biển mang lại có thể giúp cải thiện chức năng miễn dịch vì ruột đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch. Rong biển cũng chứa vitamin C, kẽm, sắt và mangan có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch.

Giúp xương chắc khỏe hơn

Sữa và các sản phẩm từ sữa không phải là nguồn canxi duy nhất bởi rong biển là thực phẩm tuyệt vời giúp cung cấp các vitamin và khoáng chất cần thiết để thúc đẩy xương chắc khỏe hơn. Vitamin K trong rong biển giúp làm giảm nguy cơ gãy xương ở những người bị loãng xương từ trước.

Ngoài ra, trong rong biển còn chứa fucoidan, một polysaccharide sulfat hóa, thúc đẩy sự phát triển nguyên bào xương hay còn gọi là các tế bào tạo xương.