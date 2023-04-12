Những thực phẩm và đồ uống có hại cho răng bạn nhất định phải biết

Dựa trên lời khuyên của Tiến sĩ Peter Aldrie, Chủ tịch Tiểu ban Răng miệng của Hiệp hội Nha khoa Úc, phiên bản trực tuyến của ABC Broadcasting USA đã giới thiệu những loại thực phẩm và đồ uống có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe răng miệng.

Trong đồ uống ăn kiêng không có đường nên không gây sâu răng. Tuy nhiên, đồ uống dành cho người ăn kiêng như nước ngọt và nước ép trái cây lại chứa hàm lượng axit cao có thể ăn mòn men răng. Thành phần này có thể gây đau răng và sâu răng. Đánh răng ngay sau khi uống soda khi ăn kiêng là không khôn ngoan, vì axit có thể làm mòn men răng. Súc miệng bằng nước là một cách hiệu quả để loại bỏ axit.

Khi bạn nhai miếng khoai tây chiên giòn, cặn sẽ bị mắc kẹt trong những kẽ hở nhỏ giữa răng của bạn và ở đó trong một thời gian dài. Hơn nữa, mặc dù mọi người nghĩ rằng chúng có vị mặn, nhưng hầu hết khoai tây chiên đều chứa hàm lượng đường gây sâu răng cao. Do đó, càng ở quanh răng càng lâu thì càng có thể gây ra những vấn đề lớn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Đá lạnh

Nếu uống lạnh với đá, bạn có thể cho đá viên vào miệng sau cùng. Ngậm những viên đá này thì không sao, nhưng nhai đá thì không tốt. Nhai đá có thể dễ dàng làm mòn men răng và làm hỏng răng.

Ảnh minh họa: Internet

Trái cây sấy khô

Trái cây là thực phẩm lành mạnh có chứa vitamin và các chất dinh dưỡng khác. Tuy nhiên, khi độ ẩm được loại bỏ khỏi trái cây, nó sẽ trở thành một chất xơ dính có chứa đường cô đặc và dính vào bề mặt răng. Đặc biệt, xoài sấy khô và nam việt quất sấy khô thường được cho thêm đường trong quá trình sản xuất nên càng phải cẩn thận. Cần ăn đúng lượng trái cây sấy khô và đánh răng sau khi ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Bỏng ngô

Bỏng ngô không đường không phải là một món ăn vặt hại răng. Tuy nhiên, sau khi ăn bỏng ngô, bạn nên sử dụng chỉ nha khoa để loại bỏ bất kỳ mảnh vụn nào còn sót lại giữa các kẽ răng. Ngoài ra, hãy cẩn thận khi ăn hạt ngô bình thường. Đặc biệt, nếu bạn có một chiếc răng đã bị trám lỗ, việc cho ngô vào miệng và nhai đi nhai lại nhiều lần là điều không tốt, nó có thể dính vào chiếc răng đã trám của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Nước khoáng đóng chai

Nước đóng chai được bán theo chai đang trở nên phổ biến. Nhưng đối với sức khỏe răng miệng, nước máy là lựa chọn tốt hơn. Hiệp hội Nha khoa Úc khuyến nghị ưu tiên sử dụng nước máy. Điều này là do nước máy được sản xuất ở hầu hết các vùng của Úc có chứa chất florua tự nhiên, giúp củng cố men răng và ngăn ngừa sự ăn mòn. Nước đóng chai được bán trong chai không chứa đủ khoáng chất để bảo vệ răng.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi