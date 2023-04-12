Những thực phẩm có tác dụng giảm đau khi bị đau, bếp nhà nào cũng có

Uống thuốc là cách giảm đau đơn giản và dễ dàng nhất, nhưng các chuyên gia giải thích rằng lượng thức ăn nạp vào cơ thể có tác dụng giảm đau và cung cấp các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe .

Có kết quả nghiên cứu cho rằng ăn khoảng 20 quả anh đào chua sẽ giảm đau như uống thuốc ibuprofen. Thuốc ibuprofen là một loại thuốc giảm đau chống viêm, có tác dụng giảm đau bằng cách ức chế một loại enzym tạo ra các chất gây đau. Một nghiên cứu khác cho thấy quả anh đào cũng đóng vai trò làm giảm protein phản ứng C, một yếu tố gây viêm gây viêm khớp.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất curcumin, chất màu vàng trong củ nghệ, vốn là một loại gia vị dùng trong các món cà ri, cũng có tác dụng giảm đau tương tự như việc dùng thuốc ibuprofen cho người bị viêm khớp gối.

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Gừng

Đau nhức cơ bắp xảy ra sau khi luyện tập sức mạnh cường độ cao như ngồi xổm. Trong trường hợp này, uống trà gừng là tốt. Một nghiên cứu cho thấy những người ăn 0,5 muỗng cà phê gừng giảm đau 25% so với người dùng giả dược.

Các chuyên gia tin rằng điều này là do gingerol, thành phần tạo nên vị cay của gừng, giúp giảm đau và hoạt động như một chất chống viêm.

Ảnh minh họa: Internet

Đậu

Chất xơ có tác dụng ngăn chặn muối axit trong dạ dày. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí ‘Journal Gut’, thường xuyên ăn các loại thực phẩm giàu chất xơ, chẳng hạn như đậu, giúp giảm 20% nguy cơ viêm thực quản. Chất xơ có vai trò ngăn ngừa muối vì nó giúp thức ăn được tiêu hóa nhanh trong dạ dày.

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Cà phê

Cơn đau nhói trong đầu thường do các mạch máu trong não bị giãn ra. Đồ uống có chứa caffein, chẳng hạn như cà phê giúp co mạch máu và giảm đau.

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Bí ngô

Nếu bạn thường xuyên bị chứng đau nửa đầu, thiếu hụt magie có thể là nguyên nhân. Trong trường hợp này, ăn thực phẩm giàu magie, chẳng hạn như hạt bí ngô, có thể làm giảm cơn đau.

Ảnh minh họa: Internet

Quả hạch

Các loại hạt rất tốt cho hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS). Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ (American Journal of Clinical Nutrition), ăn thực phẩm giàu riboflavin, chẳng hạn như hạnh nhân, làm giảm một phần ba các triệu chứng tiền kinh nguyệt. Vitamin B6 trong quả hạch cũng đóng vai trò làm giảm sự khó chịu và chuột rút liên quan đến hội chứng tiền kinh nguyệt.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi