5 chất dinh dưỡng và thực phẩm điển hình tốt cho tóc, giúp tóc dày và chắc khỏe

Chọn thực phẩm 12/04/2023 06:20

Nếu bạn đã thử nhiều sản phẩm chăm sóc và phương pháp điều trị tại tiệm làm tóc được cho là tốt cho tóc nhưng không có tác dụng, hãy thử thay đổi thói quen ăn uống để cải thiện tình trạng tóc của mình.

Cùng tìm hiểu 6 chất dinh dưỡng và thực phẩm tiêu biểu giúp tóc dày và khỏe nhé.

1. Cá: Nhiều chất béo giàu vitamin D

Theo kết quả nghiên cứu liên quan, vitamin D giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc. Vitamin D có thể thu được một phần thông qua một số loại thực phẩm. Tuy nhiên, hầu hết vitamin D được tạo ra trong các tế bào da khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Do đó, nên tắm nắng vào buổi sáng để cơ thể có thể hấp thu vitamin D.

Các chuyên gia cho biết “uống bổ sung vitamin D 1000 IU hàng ngày hoặc ăn thực phẩm có chứa vitamin D cũng là một ý kiến ​​​​hay”. Dầu gan cá, cá thu, cá hồi, cá ngừ và các loại cá giàu chất béo khác, nấm đông cô, sữa và lòng đỏ trứng là những thực phẩm cung cấp vitamin D.

5 chất dinh dưỡng và thực phẩm điển hình tốt cho tóc, giúp tóc dày và chắc khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Thịt đỏ: Giàu sắt và kẽm

Thành phần sắt và kẽm giúp se kín lỗ chân lông. Thịt đỏ, chẳng hạn như thịt bò hoặc thịt lợn, chứa cả hai thành phần sắt và kẽm. Đậu và đậu lăng cũng là thực phẩm giàu chất sắt và kẽm. Ngoài ra, thực phẩm giàu vitamin C như cam giúp tăng cường hấp thu chất sắt trong cơ thể.

5 chất dinh dưỡng và thực phẩm điển hình tốt cho tóc, giúp tóc dày và chắc khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Gà: Giàu protein

Protein cải thiện sự phát triển của tế bào và đặc biệt là tăng độ bền của tóc. Phụ nữ nên tiêu thụ ít nhất 46 gram protein mỗi ngày. Trong 85 gam thịt gà có chứa khoảng 23 gam protein.

5 chất dinh dưỡng và thực phẩm điển hình tốt cho tóc, giúp tóc dày và chắc khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Cá hồi: Giàu axit béo omega-3

Ăn cá giàu chất béo như cá hồi, cá thu, cá ngừ và ăn cá hồi hai lần một tuần có thể giúp tóc mềm mại. Ngoài thực phẩm, việc bổ sung DHA hoặc EPA là axit béo không bão hòa đa omega-3 cũng rất tốt.

5 chất dinh dưỡng và thực phẩm điển hình tốt cho tóc, giúp tóc dày và chắc khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

5. Trứng: Giàu biotin

Biotin còn được gọi là vitamin H hay B7, đây là một loại vitamin nhóm B và tan trong nước, là dưỡng chất quan trọng cho da và tóc, đồng thời tham gia vào quá trình bài tiết nội tiết tố nam. Trứng rất giàu vitamin B, rất cần thiết cho sự phát triển, kích thích mọc tóc. Ngoài ra trứng cũng rất giàu protein và choline.

5 chất dinh dưỡng và thực phẩm điển hình tốt cho tóc, giúp tóc dày và chắc khỏe - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi

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