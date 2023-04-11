Trong họ đậu, đậu rồng là loại đậu có lượng canxi nhiều nhất trong thành phần, rất có lợi trong phòng chống loãng xương. Nó còn được biết đến với tên gọi khác là đậu khế, đậu vuông.

Cây đậu rồng có thể trồng bằng cách giâm cành hoặc gieo hạt. Hạt giống đậu rồng cần nược ngâm ủ cho nứt nanh trước khi đem gieo. Sau đó tiến hành gieo hạt đậu rồng theo hàng gieo một hốc 2 - 3 hạt với khoảng cách mỗi hốc cách nhau 20 - 25cm, sau đó phủ một lớp đất mỏng lên hạt và rải rơm rạ phủ lên luống để giữ ẩm cho hạt nảy mầm.

Theo kết quả phân tích của các nhà dinh dưỡng thì trong hạt đậu rồng có chứa tới 30-37% protit, 28-31% gluxit; trong quả non có từ 1.9-2.9% protit, 3.1-3.9% gluxit. Thành phần acid amin trong đậu rồng có nhiều lysin, methionin, cystin... Do đó, đậu rồng được FAO xếp vào loại cây lương thực rẻ tiền nhưng bổ dưỡng.

Sau khi gieo đậu cần phải tưới đều đặn, đảm bảo đất đủ độ ẩm để hạt có điều kiện tốt để nảy mầm. Khoảng 7 - 10 ngày sau gieo cây đậu rồng sẽ mọc cây con cao từ 7 - 10cm, lúc này tỉa bỏ những cây con còi cọc, giữ lại những cây con khỏe và xanh tốt.

Giá đỗ

Chỉ với 100g giá đỗ đã chứa tới 38g canxi, ngoài ra bên trong giá đỗ còn chứa một tập hợp các dưỡng chất quý giá cho sức khỏe như vitamin B2, B6, E, C, PP…

Giá đỗ còn chứa 2 hợp chất quan trọng trong công cuộc xây dựng hệ thống xương khớp chắc khỏe là phyto-oestrogen và isoflavon, 2 hợp chất này có tác dụng làm giảm tỉ lệ hao mòn xương, bảo vệ và ngăn ngừa thoái hóa xương, đồng thời nó còn có tác dụng kích thích sự hình thành nên các tế bào tạo xương.

Ảnh minh họa: Internet

Rau chân vịt

Là một loại rau giàu canxi và vitamin C, vitamin K, photpho, kali, kẽm giúp tăng cường cơ bắp, giảm các vết rạn xương hữu hiệu, ngoài ra còn có selen giúp bảo vệ gan. Thành phần carotenoid neoxanthin trong rau chân vịt có thể tiêu diệt các tế bào ung thư tiền liệt tuyến trong khi beta carotin loại trừ tế bào ung thư ruột kết. Đáng chú ý, dinh dưỡng trong cuộng và rễ rau chân vịt còn nhiều hơn cả ở lá rau. Do đó không nên bỏ cuộng và rễ rau khi chế biến.

Cải thìa

Có lẽ ít người biết, nhưng cải thìa là một loại rau giàu canxi không kém tôm hay cá. Bên trong 100g cải thìa lại có tới 105 mg canxi, chính vì vậy chúng được các nhà nghiên cứu xếp vào danh sách những thực phẩm cung cấp canxi tốt nhất.

Ngoài canxi thì cải thìa còn chứa sắt, kali, axit folic, beta carotene… rất tốt cho cơ bắp và hệ thần kinh.

Ảnh minh họa: Internet

Bông cải xanh

Loại rau này rất giàu các vitamin và khoáng chất, đặc biệt là canxi và vitamin K, là hai nguyên tố rất quan trọng với sự vững chắc của xương và giúp phòng chống loãng xương. Ngoài ra, chất xơ, protein, crom, carborhydrate, vitamin A,C có trong bông cải đều rất tốt cho sức khỏe và hỗ trợ giảm cân. Cạnh đó, bông cải xanh còn chứa photochemical, chất chống oxy hóa giúp chống bệnh tật và bệnh nhiễm trùng.