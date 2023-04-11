Top 5 loại rau chứa nhiều canxi hơn cả sữa thịt và cá, ăn thường xuyên không còn phải lo mắc các bệnh về xương khớp

Chọn thực phẩm 11/04/2023 07:15

Canxi là một khoáng chất quan trọng trong cơ thể của con người, chất này đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của cơ thể - đặc biệt là trẻ nhỏ. Chị em đừng bỏ qua 5 loại rau "siêu giàu" canxi này nhé.

Đậu rồng

Trong họ đậu, đậu rồng là loại đậu có lượng canxi nhiều nhất trong thành phần, rất có lợi trong phòng chống loãng xương. Nó còn được biết đến với tên gọi khác là đậu khế, đậu vuông.

Theo kết quả phân tích của các nhà dinh dưỡng thì trong hạt đậu rồng có chứa tới 30-37% protit, 28-31% gluxit; trong quả non có từ 1.9-2.9% protit, 3.1-3.9% gluxit. Thành phần acid amin trong đậu rồng có nhiều lysin, methionin, cystin... Do đó, đậu rồng được FAO xếp vào loại cây lương thực rẻ tiền nhưng bổ dưỡng.

Cây đậu rồng có thể trồng bằng cách giâm cành hoặc gieo hạt. Hạt giống đậu rồng cần nược ngâm ủ cho nứt nanh trước khi đem gieo. Sau đó tiến hành gieo hạt đậu rồng theo hàng gieo một hốc 2 - 3 hạt với khoảng cách mỗi hốc cách nhau 20 - 25cm, sau đó phủ một lớp đất mỏng lên hạt và rải rơm rạ phủ lên luống để giữ ẩm cho hạt nảy mầm.

Sau khi gieo đậu cần phải tưới đều đặn, đảm bảo đất đủ độ ẩm để hạt có điều kiện tốt để nảy mầm. Khoảng 7 - 10 ngày sau gieo cây đậu rồng sẽ mọc cây con cao từ 7 - 10cm, lúc này tỉa bỏ những cây con còi cọc, giữ lại những cây con khỏe và xanh tốt.

Giá đỗ

Chỉ với 100g giá đỗ đã chứa tới 38g canxi, ngoài ra bên trong giá đỗ còn chứa một tập hợp các dưỡng chất quý giá cho sức khỏe như vitamin B2, B6, E, C, PP…

Giá đỗ còn chứa 2 hợp chất quan trọng trong công cuộc xây dựng hệ thống xương khớp chắc khỏe là phyto-oestrogen và isoflavon, 2 hợp chất này có tác dụng làm giảm tỉ lệ hao mòn xương, bảo vệ và ngăn ngừa thoái hóa xương, đồng thời nó còn có tác dụng kích thích sự hình thành nên các tế bào tạo xương.

Top 5 loại rau chứa nhiều canxi hơn cả sữa thịt và cá, ăn thường xuyên không còn phải lo mắc các bệnh về xương khớp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau chân vịt

Là một loại rau giàu canxi và vitamin C, vitamin K, photpho, kali, kẽm giúp tăng cường cơ bắp, giảm các vết rạn xương hữu hiệu, ngoài ra còn có selen giúp bảo vệ gan. Thành phần carotenoid neoxanthin trong rau chân vịt có thể tiêu diệt các tế bào ung thư tiền liệt tuyến trong khi beta carotin loại trừ tế bào ung thư ruột kết. Đáng chú ý, dinh dưỡng trong cuộng và rễ rau chân vịt còn nhiều hơn cả ở lá rau. Do đó không nên bỏ cuộng và rễ rau khi chế biến.

Cải thìa

Có lẽ ít người biết, nhưng cải thìa là một loại rau giàu canxi không kém tôm hay cá. Bên trong 100g cải thìa lại có tới 105 mg canxi, chính vì vậy chúng được các nhà nghiên cứu xếp vào danh sách những thực phẩm cung cấp canxi tốt nhất.

Ngoài canxi thì cải thìa còn chứa sắt, kali, axit folic, beta carotene… rất tốt cho cơ bắp và hệ thần kinh.

Top 5 loại rau chứa nhiều canxi hơn cả sữa thịt và cá, ăn thường xuyên không còn phải lo mắc các bệnh về xương khớp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bông cải xanh

Loại rau này rất giàu các vitamin và khoáng chất, đặc biệt là canxi và vitamin K, là hai nguyên tố rất quan trọng với sự vững chắc của xương và giúp phòng chống loãng xương. Ngoài ra, chất xơ, protein, crom, carborhydrate, vitamin A,C có trong bông cải đều rất tốt cho sức khỏe và hỗ trợ giảm cân. Cạnh đó, bông cải xanh còn chứa photochemical, chất chống oxy hóa giúp chống bệnh tật và bệnh nhiễm trùng.

Top 5 loại rau chứa nhiều canxi hơn cả sữa thịt và cá, ăn thường xuyên không còn phải lo mắc các bệnh về xương khớp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
2 loại nước ép giúp Hoa hậu Hồng Kông Lý Gia Hân lão hóa ngược ở tuổi 53

2 loại nước ép giúp Hoa hậu Hồng Kông Lý Gia Hân lão hóa ngược ở tuổi 53

Nhiều năm trôi qua, Lý Gia Hân giờ đây đã bước sang tuổi 53, thế nhưng nhan sắc của cô vẫn được đánh giá là "không tuổi", vô cùng xinh đẹp, lôi cuốn như ngày còn đôi mươi.

Xem thêm
Từ khóa:   chọn thực phẩm dinh dưỡng rau nhiều canxi

TIN MỚI NHẤT

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 4 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 5 giờ 56 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 5 giờ 57 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ