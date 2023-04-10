5 thực phẩm gây độc khi hâm nóng, loại thứ 2 gia đình nào cũng làm mà không hay biết

Chọn thực phẩm 10/04/2023 15:00

Nhìn chung, thức ăn hâm nóng lại không có vấn đề gì và chất dinh dưỡng vẫn như nhau. Trong số những thực phẩm chúng ta thích ăn, có những thực phẩm chất dinh dưỡng bị phá hủy hoặc các thành phần tồn tại có hại cho cơ thể con người khi hâm nóng.

Cho dù bạn tự nấu ăn hay đặt giao hàng cũng thường có thức ăn thừa. Những người tiết kiệm không vứt bỏ thức ăn thừa mà bảo quản chúng trong tủ lạnh hoặc ở nhiệt độ phòng, sau đó hâm nóng chúng trong lò vi sóng hoặc nấu nướng trước khi ăn. Nhưng không phải thực phẩm nào cũng có thể hâm lại.

Hãy cùng tìm hiểu những thực phẩm nào gây ngộ độc cho cơ thể con người khi hâm nóng lại nhé.

1. Trứng
Nếu các món trứng được bảo quản ở nhiệt độ phòng, chúng sẽ nhanh hỏng do hàm lượng protein và chất béo cao. Hâm nóng lại tạo ra một số độc tố và có thể gây tử vong cho hệ tiêu hóa. Có thể gây viêm ruột và ngộ độc thực phẩm như đau bụng và tiêu chảy. Các món trứng còn thừa nên bảo quản trong tủ lạnh để có thể ăn tiếp mà không cần hâm nóng lại.

5 thực phẩm gây độc khi hâm nóng, loại thứ 2 gia đình nào cũng làm mà không hay biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Thịt gà

Vì thịt gà là thịt nên nó có thể gây đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy do vi khuẩn salmonella khi bảo quản ở nhiệt độ phòng. Ngoài ra, khi hâm nóng, cấu trúc protein bị biến đổi và tạo ra nhiều rối loạn tiêu hóa. Tốt hơn là nên ăn thịt gà còn thừa để nguội hơn là hâm nóng lại.

5 thực phẩm gây độc khi hâm nóng, loại thứ 2 gia đình nào cũng làm mà không hay biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Rau bina (rau chân vịt)

Rau bina là thực phẩm giàu sắt và nitrat. Khi hâm nóng lại, nitrat trong cải bó xôi biến thành nitrit gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nitrit là một chất được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế chỉ định là chất gây ung thư.

5 thực phẩm gây độc khi hâm nóng, loại thứ 2 gia đình nào cũng làm mà không hay biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Hành tây

Hành tây có chứa nitrat, có thể gây ung thư khi đun nóng nhiều lần. Khi nitrat từ hành trộn với nước bọt, thức ăn thừa hoặc trong quá trình nấu nướng, nó sẽ dễ dàng chuyển thành nitrit, chất này kết hợp với vi khuẩn trong ruột để tạo ra chất gây ung thư.

5 thực phẩm gây độc khi hâm nóng, loại thứ 2 gia đình nào cũng làm mà không hay biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

5. Khoai tây

Khi khoai tây nấu chín được bảo quản ở nhiệt độ phòng, tất cả các chất dinh dưỡng ban đầu sẽ bị mất và vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng. Vi khuẩn được tạo ra tại thời điểm này không biến mất ngay cả sau khi hâm nóng. Khoai tây nấu chín nên được làm lạnh và không ăn nóng.

5 thực phẩm gây độc khi hâm nóng, loại thứ 2 gia đình nào cũng làm mà không hay biết - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

6. Nấm

Nấmđược tạo thành từ các protein phức tạp, sẽ thay đổi cấu trúc khi hâm nóng, gây đau và chướng bụng. Khi bảo quản ở nhiệt độ phòng sẽ sinh ra vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm và vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm sinh ra lúc này không biến mất ngay cả khi hâm nóng lại.

5 thực phẩm gây độc khi hâm nóng, loại thứ 2 gia đình nào cũng làm mà không hay biết - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi 

5 thực phẩm màu đỏ ngăn ngừa bệnh tật ai cũng biết nhưng thường hay bỏ qua

5 thực phẩm màu đỏ ngăn ngừa bệnh tật ai cũng biết nhưng thường hay bỏ qua

Ai cũng biết thực phẩm màu đỏ tốt cho bệnh tim mạch. Tuy nhiên, có thể có một số người nghĩ rằng nó chỉ tốt đối với một số người nhất định và không liên quan gì đến bản thân mình. Hãy cùng nhau tìm hiểu loại nào tốt cho cơ thể mình nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   chọn thực phẩm hâm nóng thức ăn thực phẩm gây độc

TIN MỚI NHẤT

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 54 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 5 giờ 54 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 5 giờ 55 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ