Hãy cùng tìm hiểu những thực phẩm nào gây ngộ độc cho cơ thể con người khi hâm nóng lại nhé.

Cho dù bạn tự nấu ăn hay đặt giao hàng cũng thường có thức ăn thừa. Những người tiết kiệm không vứt bỏ thức ăn thừa mà bảo quản chúng trong tủ lạnh hoặc ở nhiệt độ phòng, sau đó hâm nóng chúng trong lò vi sóng hoặc nấu nướng trước khi ăn. Nhưng không phải thực phẩm nào cũng có thể hâm lại.

1. Trứng Nếu các món trứng được bảo quản ở nhiệt độ phòng, chúng sẽ nhanh hỏng do hàm lượng protein và chất béo cao. Hâm nóng lại tạo ra một số độc tố và có thể gây tử vong cho hệ tiêu hóa. Có thể gây viêm ruột và ngộ độc thực phẩm như đau bụng và tiêu chảy. Các món trứng còn thừa nên bảo quản trong tủ lạnh để có thể ăn tiếp mà không cần hâm nóng lại.

Vì thịt gà là thịt nên nó có thể gây đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy do vi khuẩn salmonella khi bảo quản ở nhiệt độ phòng. Ngoài ra, khi hâm nóng, cấu trúc protein bị biến đổi và tạo ra nhiều rối loạn tiêu hóa. Tốt hơn là nên ăn thịt gà còn thừa để nguội hơn là hâm nóng lại.

Ảnh minh họa: Internet

3. Rau bina (rau chân vịt)

Rau bina là thực phẩm giàu sắt và nitrat. Khi hâm nóng lại, nitrat trong cải bó xôi biến thành nitrit gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nitrit là một chất được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế chỉ định là chất gây ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

4. Hành tây

Hành tây có chứa nitrat, có thể gây ung thư khi đun nóng nhiều lần. Khi nitrat từ hành trộn với nước bọt, thức ăn thừa hoặc trong quá trình nấu nướng, nó sẽ dễ dàng chuyển thành nitrit, chất này kết hợp với vi khuẩn trong ruột để tạo ra chất gây ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

5. Khoai tây

Khi khoai tây nấu chín được bảo quản ở nhiệt độ phòng, tất cả các chất dinh dưỡng ban đầu sẽ bị mất và vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng. Vi khuẩn được tạo ra tại thời điểm này không biến mất ngay cả sau khi hâm nóng. Khoai tây nấu chín nên được làm lạnh và không ăn nóng.

Ảnh minh họa: Internet

6. Nấm

Nấmđược tạo thành từ các protein phức tạp, sẽ thay đổi cấu trúc khi hâm nóng, gây đau và chướng bụng. Khi bảo quản ở nhiệt độ phòng sẽ sinh ra vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm và vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm sinh ra lúc này không biến mất ngay cả khi hâm nóng lại.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi