Bạn sẽ khá bất ngờ vì những loại rau quen thuộc này lại có công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, giúp "đẩy lùi" các độc tố gây hại cho gan đấy!

Rau má

Theo y học cổ truyền, rau má vị ngọt đắng, tính bình, có tác dụng hoàn hảo trong thanh nhiệt, làm mát ruột mát gan, nội tạng, giải độc, bù nước, lợi tiểu.

Nghiên cứu khoa học còn phát hiện ra dịch chiết rau má có thể làm lành vết thương, trị bỏng, trị vảy nên, mẩn ngứa người rất tốt.

Luộc rau má ăn, nấu lấy nước canh hoặc xay sinh tố/ ép nước uống, làm salad đều tốt cho cơ thể, nhuận gan, chống khát ngày hè.

Ảnh minh họa: Internet

Rau bồ công anh

Rau bồ công anh được biết đến là chất thúc đẩy dòng chảy của mật và có tác dụng bảo vệ gan. Một nghiên cứu năm 2017 tiết lộ rằng polysaccharides trong bồ công anh có thể bảo vệ gan khỏi tổn thương gan do acetaminophen gây ra. Hơn nữa, rau bồ công anh còn được chứng minh là có tác dụng lợi tiểu, làm tăng số lượng và tần suất nước tiểu, giúp cơ thể đào thải chất độc ra ngoài.

Khi ăn rau bồ công anh, có hai cách đơn giản nhất là thêm chúng vào món salad hoặc hấp chín. Đảm bảo uống nhiều nước khi tiêu thụ rau bồ công anh.

Ảnh minh họa: Internet

Rau muống

Rau muống chứa rất ít calo nhưng lại giàu vitamin nên có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể, từ đó giúp gan không bị mỡ thừa bao quanh. Ngoài ra, rau muống còn có tác dụng làm đẹp da, giúp dạ dày và ruột tiêu hóa thức ăn cũng như thải độc tốt hơn.

Không chỉ vậy, rau muống thuộc loại rau có tính kiềm, chứa nhiều chất xơ và vitamin C nên có tác dụng thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, từ đó ngăn ngừa ung thư.

Củ cải đường

Củ cải đường là một trong những thực phẩm hàng đầu giúp giải độc gan. Củ cải đường chứa betalain, methyl và axit amin, làm tăng các enzym của bạn để hỗ trợ giải độc. Không chỉ vậy, củ cải đường còn giúp làm loãng mật trong gan, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Gan nhiễm mỡ nên uống gì để hạn chế tình trạng tích tụ mỡ trong gan? Trong thời đại ngày nay, gan nhiễm mỡ là một trong những căn bệnh phổ biến và có thể làm suy giảm chức năng gan. Người bị gan nhiễm mở nên chú ý nhiều đến chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh. Có thể tham khảo 6 loại nước này để thêm vào thực đơn hàng ngày.

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