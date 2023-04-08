Vì ăn đủ các loại đậu và trái cây góp phần làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày, nên nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng ăn một lượng cân bằng các loại đậu, trái cây và các sản phẩm từ sữa có thể giúp ngăn ngừa ung thư dạ dày.

Một nhóm nghiên cứu cho biết nguy cơ ung thư dạ dày ở những người ăn nhiều đậu và trái cây chỉ bằng 1/5 so với người ăn ít hai nhóm thực phẩm này.

Nhóm nghiên cứu đã so sánh và phân tích chế độ ăn của 82 bệnh nhân ung thư dạ dày và 82 người bình thường trong số 346 người trưởng thành từ 20 đến 79 tuổi bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (một trong những nguyên nhân gây ung thư dạ dày) trong khoảng thời gian từ tháng 12/2002 đến tháng 9/2006. Độ tuổi trung bình của họ là khoảng 56 tuổi.

Theo Diễn đàn Truyền thông Thực phẩm Hàn Quốc (KOFRUM) vào ngày 4/4, nhóm nghiên cứu của Giáo sư Hyeon-Ja Kim, Khoa Thực phẩm và Dinh dưỡng của Đại học Gangneung-Wonju đã xuất bản một bài báo có tiêu đề 'Mối quan hệ giữa việc tiêu thụ các loại đậu, trái cây, rau và các sản phẩm từ sữa đối với vi khuẩn Helicobacter pylori và nguy cơ ung thư dạ dày: một nghiên cứu bệnh chứng ở Hàn Quốc'.

Ảnh minh họa: Internet

Theo kết quả phân tích, nguy cơ ung thư dạ dày ở những người ăn nhiều các loại đậu là 37% so với những người ăn ít. Cũng có trường hợp những người ăn nhiều trái cây có nguy cơ mắc ung thư dạ dày thấp hơn 35% so với những người ăn nhiều trái cây.

Ngoài ra, ăn những thực phẩm có tác dụng ức chế ung thư dạ dày như các loại đậu, trái cây sẽ làm tăng tác dụng phòng ngừa ung thư dạ dày. Những người ăn nhiều đậu và trái cây chỉ có 20% nguy cơ ung thư dạ dày so với những người ăn ít.

Những người ăn nhiều đậu và các sản phẩm từ sữa hoặc ăn nhiều trái cây và các sản phẩm từ sữa có tỷ lệ mắc bệnh lần lượt là 28% và 28% so với những người ăn ít hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng "ăn đủ các loại đậu và trái cây có thể góp phần làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày" và "ăn cân bằng các loại đậu, trái cây và các sản phẩm từ sữa có thể giúp ngăn ngừa ung thư dạ dày”.

Tất cả những người tham gia nghiên cứu này đều bị nhiễm 'Helicobacter pylori'. Nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori là một yếu tố nguy cơ chính gây ung thư dạ dày, ảnh hưởng đến hơn 50% dân số trên toàn thế giới. Ít hơn 5% bệnh nhân bị nhiễm Helicobacter pylori sau đó được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày.

Kết quả của nghiên cứu này đã được công bố trên số mới nhất của 'Nutrition Research and Practice (Nghiên cứu và Thực hành Dinh dưỡng)', một tạp chí học thuật bằng tiếng Anh do Hiệp hội Dinh dưỡng Hàn Quốc và Hiệp hội Dinh dưỡng Cộng đồng Hàn Quốc đồng xuất bản.

Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, ăn quá nhiều muối hoặc thực phẩm hun khói làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Liệu chất curcumin từ củ nghệ và men vi sinh được biết là làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày. Đậu rất giàu chất phytochemical ngăn ngừa ung thư như isoflavone (genistein, daidzein, v.v.). Có thể là do isoflavone mà việc ăn các loại đậu làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày.

Theo World Daily