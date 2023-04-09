6 thực phẩm tốt cho gan nên thêm vào bữa sáng: ngăn ngừa tích tụ chất béo dư thừa, đầy đủ năng lượng cho mỗi ngày

Isoflavone, protein và các chất khác trong sữa đậu nành rất cần thiết cho gan và tốt cho sức khỏe . Buổi sáng uống một cốc sữa đậu nành không chỉ bổ sung nước, thúc đẩy quá trình giải độc cơ thể mà còn bổ sung protein nuôi dưỡng và bảo vệ gan.

Bữa sáng với cá có lẽ không là lựa chọn của nhiều người vì sợ tanh. Tuy nhiên, bạn nên ăn chút cá buổi sáng sẽ rất có lợi. Người Nhật nổi tiếng sống thọ vì thường có thói quen ăn sáng đầy đủ với cơm, canh và cá.

Một số nghiên cứu cho rằng, tiêu thụ cá giàu axit béo có thể làm giảm tác động của các bệnh như gan nhiễm mỡ do rượu bia. Những chất béo này đặc biệt hữu ích đối với gan, vì chúng có tác dụng ngăn ngừa sự tích tụ chất béo dư thừa và duy trì mức độ enzym trong gan.

Bạn nên chọn một lát cá hồi áp chảo cùng dầu olive hoặc được chiên trong nồi chiên không dầu, cùng 1 ly nước ép hoa quả cho buổi sáng.

Ảnh minh họa: Internet

Quả óc chó

Ăn các loại hạt như quả óc chó hay hạnh nhân có thể là một cách đơn giản khác để giữ cho gan khỏe mạnh và chống lại gan nhiễm mỡ không do rượu.

Bởi các loại hạt thường chứa các axit béo không bão hòa, vitamin E và chất chống oxy hóa. Ăn một số ít các loại hạt, chẳng hạn như quả óc chó hoặc hạnh nhân, mỗi ngày có thể giúp duy trì sức khỏe của gan. Tuy nhiên, mọi người nên đảm bảo không ăn quá nhiều vì các loại hạt có hàm lượng calo cao.

Các loại thực phẩm giàu chất xơ

Một số loại rau lá xanh như cải xoăn, rau bina có thể bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể con người nhờ chứa các vitamin và nguyên tố vi lượng có trong chúng, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp giảm bớt gánh nặng chuyển hóa của gan, bảo vệ gan.

Bên cạnh đó, các loại rau lá xanh giàu chất chống oxy hóa có thể giúp loại bỏ các gốc tự do là các phân tử dễ làm hỏng tế bào của bạn và gây ra các vấn đề, bao gồm cả bệnh gan.

Ảnh minh họa: Internet

Trứng

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, một quả trứng có chứa khoảng 72 calo, 6gam protein và 5gam chất béo. Ngoài ra, lòng đỏ trứng còn giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng phòng ngừa các bệnh rối loạn về mắt như đục thủy tinh thể.

Trứng cũng là nguồn cung cấp choline chất lượng cao, chất dinh dưỡng này có lợi trong việc tăng cường sức khỏe não và gan. Người thường xuyên ăn trứng sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tim hơn.

Mỗi bữa sáng bạn chỉ cần ăn 1-2 quả trứng luộc sau đó uống 1 cốc sữa hoặc ăn trứng ốp với bánh mì. Món ăn vừa tiết kiệm thời gian, nhẹ bụng mà vẫn đủ chất dinh dưỡng.

Nho

Thưởng thức một chút hoa quả vào buổi sáng như nho sẽ giúp ích cho gan của bạn. Nghiên cứu đăng trên World Journal of Gastroenterology báo cáo rằng nho, nước ép nho và hạt nho rất giàu chất chống oxy hóa có thể giúp ích cho gan bằng cách giảm viêm và ngăn ngừa tổn thương gan.