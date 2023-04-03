Bất ngờ với 4 thực phẩm không nên ăn vào buổi sáng khi bụng đói

Chọn thực phẩm 03/04/2023 06:20

Có nhiều người vì bận đi làm nên lấy chuối và khoai lang để thay thế bữa sáng. Tuy nhiên, trên thực tế, cả chuối và khoai lang đều thuộc nhóm thực phẩm không tốt nếu ăn khi bụng đói. Có rất nhiều loại thực phẩm bất ngờ rơi vào danh mục này.

Sau đây là 4 loại thực phẩm không tốt nếu ăn lúc bụng đói vào buổi sáng do Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm HÀn Quốc giới thiệu.

1. Quýt

Quýt là loại trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa. Đặc biệt, nó rất giàu vitamin C nên có tác dụng tuyệt vời như tăng cường khả năng miễn dịch, ngăn ngừa lão hóa, chống cảm lạnh.

Tuy nhiên, quýt cũng rất giàu axit như axit hữu cơ, axit tartaric và axit xitric. Ăn quýt khi bụng đói làm tăng nguy cơ trào ngược thực quản do làm tổn thương niêm mạc dạ dày do hàm lượng axit trong quýt. 

Bất ngờ với 4 thực phẩm không nên ăn vào buổi sáng khi bụng đói - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Cà chua

Cà chua chứa một lượng lớn các chất dinh dưỡng khác nhau như lutein, lycopene và beta-carotene. Đặc biệt, cà chua được biết đến như một chất chống oxy hóa tự nhiên tiêu biểu, rất giàu lycopene - lycopene có tác dụng chống oxy hóa tuyệt vời.

Cà chua có tác dụng hạ huyết áp nên là thực phẩm tốt khi huyết áp cao nên ăn vào buổi sáng. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế chỉ ăn cà chua khi bụng đói. Người bị huyết áp thấp nên ăn chín hơn là ăn sống.

Bất ngờ với 4 thực phẩm không nên ăn vào buổi sáng khi bụng đói - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Khoai lang

khoai lang với hàm lượng cao làm no bụng là thực phẩm thường được tìm thấy để thay thế cho bữa sáng. Tuy nhiên, trong khoai lang có chứa các chất như tanin và gelatin có tác dụng kích thích thành dạ dày, thúc đẩy quá trình tiết axit dạ dày. Ăn khoai lang khi bụng đói vào buổi sáng có thể gây ra chứng ợ nóng.

Bất ngờ với 4 thực phẩm không nên ăn vào buổi sáng khi bụng đói - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Chuối

Chuối rất giàu kali và magie tốt cho tim mạch. Đáng ngạc nhiên, khi bụng đói, kali và magiê có thể có tác dụng phụ đối với tim mạch. Điều này là do khi có nhiều magiê trong mạch máu khi bụng đói, sự cân bằng với kali bị phá vỡ, gây căng thẳng cho hệ thống tim mạch. Đặc biệt, nếu bạn bị huyết áp thấp hoặc đang mắc bệnh thận, hãy cẩn thận khi ăn vào lúc bụng đói.

Bất ngờ với 4 thực phẩm không nên ăn vào buổi sáng khi bụng đói - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn thực sự muốn ăn những thực phẩm này vào buổi sáng, bạn nên ăn chúng như một món tráng miệng sau bữa ăn hoặc với các thực phẩm khác như trứng, sữa chua và các loại hạt. Hơn 4 tiếng sau khi ăn, dạ dày của chúng ta gần như trống rỗng. Tốt nhất là nên tránh ăn riêng các loại thực phẩm trên vào thời điểm này cũng như vào buổi sáng.

Theo Daum 

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