Gan nhiễm mỡ nên uống gì để hạn chế tình trạng tích tụ mỡ trong gan?

Chúng ta vẫn luôn biết một điều rằng, táo là một loại trái cây có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe , nhất là hỗ trợ điều trị những bệnh về gan. Trong táo có chứa nhiều chất pectin giúp đào thải kim loại nặng hiệu quả, đồng thờ giúp tăng cường hoạt động của chức năng gan. Mỗi ngày, bạn hãy uống 1 ly nước ép táo sẽ có thể hỗ trợ tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ .

Không chỉ có tác dụng thanh nhiệt, giải độc mà trà atiso còn rất tốt cho gan đặc biệt là bệnh gan nhiễm mỡ. Bởi trong thành phần của atiso có chứa nhiều chất chống ôxy hóa giúp giải độc, phục hồi gan bị tổn thương.

Tuy nhiên, cũng không nên lạm dụng, tiêu thụ quá nhiều trà atiso. Việc sử dụng phải có liều lượng nhất định, mỗi ngày chỉ nên uống khoảng 2 tách trà atiso là đủ. Không được dùng trà atiso để thay nước lọc hằng ngày sẽ khiến bệnh tình thêm nghiêm trọng.

Nước ép bưởi

Bưởi là một trong số những loại trái cây rất giàu vitamin, trong khi đó vitamin có công dụng thanh lọc cơ thể. Ngoài ra, việc uống nước ép bưởi thường xuyên còn hỗ trợ quá trình tái tạo cho gan, giúp gan hoạt động tốt hơn. Nhiều người thường cho rằng, bưởi chỉ ăn hoặc sử dụng làm nước ép từ các múi bưởi. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tận dụng vỏ bưởi để cắt thành các sợi nhỏ rồi mang đi phơi khô. Dùng vỏ bưởi khô nấu sôi cùng nước lọc và để dành uống hằng ngày cũng có tác dụng chữa trị bệnh gan nhiễm mỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Trà lá sen

Trà lá sen là một trong những loại thức uống tốt trong việc điều trị gan nhiễm mỡ mà không thể nào bỏ. Đây là cách đơn giản giúp hỗ trợ tiêu mỡ, đẩy lùi mỡ tích tụ trong gan. Không chỉ vậy, uống trà lá sen còn có công dụng giảm cholesterol và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Nước chanh

Nhiều bạn đọc cảm thấy ngạc nhiên khi nước chanh lại có công dụng tốt cho gan cũng như những đối tượng mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Thực tế, trong chanh có chứa hàm lượng lớn vitamin C rất tốt cho cơ thể nhờ công dụng giải độc và làm sạch gan. Ngoài ra, trong chanh cũng có chứa pectin, một hoạt chất có chức năng ngăn cản sự hấp thụ đường ở dạ dày. Nhờ đó, người bị gan nhiễm mỡ xuất phát từ tình trạng béo phì có thể giảm cân an toàn.

Ảnh minh họa: Internet

Cà phê

Cà phê là một trong những đồ uống được khuyên dùng phổ biến nhất để làm sạch gan vì người ta đã chứng minh rằng những người uống cà phê thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh gan mạn tính và bệnh gan nhiễm mỡ thấp hơn.

Theo các nghiên cứu có vẻ như cà phê có thể làm giảm tính chất chu kỳ của ruột, khiến mọi người khó hấp thụ chất béo hơn.