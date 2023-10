Top 6 loại rau củ giàu VITAMIN C hơn cả cam chanh giúp bạn khỏe mạnh hơn mỗi ngày

Ở cùng một trọng lượng 250 g, một trái ớt cung cấp tới 190 mg vitamin C, gần gấp ba lần so với một quả cam. Đặc biệt hàm lượng vitamin C trong ớt chuông đỏ sẽ cao hơn ở ớt màu xanh và vàng, nhưng hai màu này vẫn chứa 120 mg vitamin C, cung cấp tới 200% RDA của bạn.

Hàm lượng vitamin C khoảng 89mg/100g bông cải xanh. Bông cải xanh giúp tăng miễn dịch và chống ung thư. Ngoài ra, nó cũng giàu beta-carotene, carotenoid, vitamin B (gồm cả folate), canxi, kẽm và chất xơ. Để giữ lại vitamin, bạn nên luộc hoặc hấp bông cải nếu không sẽ làm mất đi các thành phần hiệu quả cho sức khỏe.

Khoai lang

Thực phẩm có màu sặc sỡ này đi kèm với nhiều loại dưỡng chất quan trọng và là nguồn vitamin C phong phú. Khoai lang mang trong mình hàm lượng chất xơ cao gấp 2 lần khoai tây. Trong khoai lang cũng chứa nhiều carotenoid, canxi, vitamin B6, mangan, vitamin C và E. Khoai lang rất giàu beta-carotene – một chất chống oxy hóa có thể chuyển đổi thành vitamin A trong cơ thể. Một khẩu phần ăn khoai lang có thể cung cấp 65% giá trị vitamin C và 700% giá trị vitamin A cần sử dụng mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Cải xoăn

Nếu bạn không thích ăn cam, quýt, súp lơ... thì có thể thử món cải xoăn trong bữa ăn của mình. Trong khi cam đáp ứng 113% nhu cầu vitamin C hàng ngày, cải xoăn đáp ứng 134%. So sánh 67 g cải xoăn so với 131g cam, cải xoăn chứa nhiều vitamin C hơn gấp đôi.

Rau bina

Một loại rau chứa nhiều vitamin C nữa phải kể đến là rau bina. Sử dụng rau bina thường xuyên, bạn có thể tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể và phòng chống ung thư. Ngoài ra, rau bina còn có những tác dụng khác như nâng cao thị lực, làm sạch hệ tiêu hóa và ngăn xơ vữa động mạch. Bạn có thể sử dụng rau bina làm sinh tố, nấu canh hoặc làm salad.

Cà chua

Cà chua mang trong mình hàm lượng lycopene và chất chống oxy hóa vô cùng phong phú. Tuy nhiên, cà chua là cũng là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Một quả cà chua kích thước trung bình có thể mang tới cho gần ½ lượng vitamin C khuyến nghị sử dụng mỗi ngày. Thậm chí cà chua khô cũng có thể giúp bạn nhận được vô khối vitamin AC.