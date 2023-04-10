Thực phẩm màu đỏ ( red food ) chứa nhiều chất có lợi như lycopene và flavonoid. Những thành phần này bảo vệ da, làm chậm quá trình lão hóa và giúp ngăn ngừa các bệnh khác nhau ở người trưởng thành và bệnh ung thư.

Lựu là loại thực phẩm tốt cho chế độ ăn kiêng và làn da bằng cách loại bỏ độc tố khỏi cơ thể và thúc đẩy quá trình phân hủy chất béo. Hạt lựu chứa phytoestrogen tự nhiên tốt cho các rối loạn mãn kinh, chất tannin trong vỏ ngăn ngừa xơ cứng động mạch và cục máu đông, đồng thời ức chế tăng huyết áp.

Lựu vốn được biết đến chủ yếu là loại trái cây tốt cho phụ nữ, đồng thời cũng giúp ích cho nam giới bị rối loạn cương dương. Nó cũng ngăn chặn các tế bào ung thư từ ung thư tinh hoàn di căn sang các bộ phận khác của cơ thể và ngăn ngừa tái phát.

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​2. Dâu tây

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất flavonoid trong dâu tây làm giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson (bệnh thần kinh do thoái hóa một nhóm tế bào ở não).

Dâu tây cũng rất giàu kali nên nếu ăn nhiều dâu tây, natri sẽ được đào thải ra ngoài cơ thể, giảm nguy cơ cao huyết áp, bệnh tim, các bệnh tim mạch như đột quỵ, ung thư dạ dày, sỏi thận và loãng xương do lượng natri quá mức.

Ảnh minh họa: Internet

3. Cà chua

Cà chua là một loại thực phẩm tiêu biểu có chứa lycopene chống oxy hóa. Lycopene ngăn chặn các tia UV có hại cho da và ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào bất thường, ngăn ngừa các bệnh ung thư khác nhau trong đó có ung thư tuyến tiền liệt.

Cà chua cũng có hiệu quả trong việc ngăn ngừa các bệnh khác nhau ở người lớn bằng cách giảm cholesterol. Đừng quên rằng cà chua sẽ hiệu quả khi nấu chín hơn là ăn sống.

Ảnh minh họa: Internet

4. Đậu đỏ

Đậu đỏ rất giàu vitamin B1, còn được gọi là thiamine. Giúp ngăn ngừa bệnh beriberi, gây đau nhức chân tay và sưng tấy nghiêm trọng.

Cơm đậu đỏ là món ăn tốt cho dân văn phòng, học sinh sinh viên phải hoạt động trí óc nhiều vì gạo thiếu vitamin B1 nên đậu đỏ bổ sung vitamin B1 có tác dụng trong hoạt động của tế bào não. Hàm lượng đường thấp, giàu chất xơ nên đậu đỏ rất tốt cho bệnh nhân táo bón hoặc mỡ máu.

Ảnh minh họa: Internet

5. Táo tàu

Ăn 50g quả táo tàu là cung cấp 31% lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày. Táo tàu cũng rất giàu chất xơ, giúp hấp thụ cholesterol và loại bỏ nó khỏi cơ thể.

Tào tàu ngăn ngừa chất béo tích tụ trong cơ thể bằng cách làm chậm quá trình hấp thụ chất béo và thúc đẩy bài tiết. Nó cũng chứa rất nhiều axit folic. Đây là thành phần giúp sản sinh hồng cầu, ngăn ngừa bệnh thiếu máu ác tính, giúp vết thương mau lành.

Ảnh minh họa: Internet

​Theo Kormedi