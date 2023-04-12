6 lựa chọn thay thế cho cà phê khi bạn muốn tỉnh táo "ngay tức thì"

Đối với những người đã quen với việc uống nước giải khát vào bữa sáng thì những loại nước ép trái cây có khả năng bổ sung lượng lớn vitamin là một lựa chọn không thể bỏ qua. Trong đó, các loại trái cây có múi như cam, kiwi hay bưởi đều rất giàu vitamin C sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống oxy hóa. Bên cạnh đó, bạn nên ưu tiên nước trái cây tươi vắt thay vì nước trái cây đóng hộp có hàm lượng đường cao và ít vitamin được sản xuất theo dây chuyền. Tuy nhiên, chỉ riêng nước trái cây không thì không đủ cho bữa sáng nhất là khi bụng đang rỗng mà hãy kết hợp thêm với bánh mì bơ hoặc ngũ cốc, nhưng cần tránh xa bánh mì ngọt, loại bánh mì lâu tiêu hóa và dễ khiến cơ thể mệt mỏi.

Trà Matcha là trà xanh ở dạng bột, được tạo thành từ những lá trà tươi của cây trà được trồng dưới mái che chắn và không bị ánh nắng mặt trời thiêu nóng, sẽ giúp gia tăng hàm lượng chất diệp lục và các chất dinh dưỡng khác bao gồm cả axit amin l- theanine.

Trong bột matcha chứa nhiều Catechin được tìm thấy trong thực vật và hoạt động như một dạng chất chống oxy hóa cao. Matcha được cho là giúp bảo vệ gan, tăng cường chức năng não, tăng cường sức khỏe tim mạch và thậm chí có thể giúp bạn giảm cân.

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Sữa nghệ

Golden milk, hay còn gọi là sữa nghệ hoặc sữa vàng, là loại thức uống không chứa caffeine bắt nguồn từ Ấn Độ.

Tuy chưa thật sự phổ biến ở Việt Nam, món uống này được cho là có thể giúp bạn "đánh thức" trí não khi hương thơm dễ chịu của thảo mộc kích thích khứu giác, từ đó giải phóng serotonin và các hormone tạo cảm giác sảng khoái.

Chỉ với các nguyên liệu cơ bản gồm bột nghệ, gừng xay, quế, hạt tiêu đen, có thể thêm sữa tươi và mật ong tùy khẩu vị, bạn đã có ngay một ly sữa nghệ thơm ngon cho buổi sáng cần bổ sung năng lượng.

Ảnh minh họa: Internet

Socola đen

Socola đen giàu là một loại thực phẩm rất giàu chất sắt và magie, có thể cung cấp cho bạn nhiều năng lượng cho những buổi chiều uể oải. Tuy nhiên, bạn cần chú ý ăn uống chúng một cách điều độ, không lạm dụng quá nhiều, tốt nhất là 2 miếng/ngày.

Kombucha

Trà Kombucha là một giải pháp thay thế cà phê lý tưởng vì bạn không cần thêm bất kỳ sữa, chất làm ngọt hoặc hỗn hợp bổ sung nào vào thức uống.

Nếu bạn đang gặp vấn đề về tiêu hóa thì việc sử dụng Kombucha sẽ mang đến nhiều sự thay đổi tích cực. Nó giúp hỗ trợ tiêu hóa vì đặc tính lên men. Tương tự như bất kỳ thực phẩm lên men nào khác, Kombucha có vi khuẩn sống giúp củng cố niêm mạc ruột.

Tốt nhất là uống Kombucha riêng thay vì ăn cùng với thức ăn. Một nghiên cứu năm 2008 cho thấy những người béo phì uống Kombucha có chiết xuất trà xanh sẽ đốt cháy nhiều calo vì chứa hàm lượng cao axit axetic và các polyphenol.

Ảnh minh họa: Internet

Giấm táo

"Một ly nước giấm táo có thể hỗ trợ cân bằng lượng đường trong máu", chuyên gia dinh dưỡng Makayla Meixner chia sẻ trên Healthline. "Đối với thức uống buổi sáng, hãy kết hợp một hoặc hai muỗng canh giấm táo thô với một cốc nước lạnh, pha thêm mật ong để tăng độ tập trung".

Lý do lớn nhất của động tác pha loãng giấm táo trên là để bảo vệ cổ họng và men răng của bạn trước thành phần axit axetic.