Những thực phẩm tốt cho người hay thức khuya mà các 'cú đêm' nên ghi nhớ

Chính vì thế để hạn chế các tác động tiêu cực cho sức khỏe, bạn nên thường xuyên dùng những thực phẩm tốt cho người hay thức khuya dưới đây.

Thức khuya rất có hại cho sức khỏe nhưng do đặc thù công việc, nhiều người thường xuyên phải làm "cú đêm".

Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho biết, một số thành phần trong chuối sẽ biến đổi thành đường glucose, tạo thành năng lượng cho bạn hoạt động tốt hơn trong đêm.

Chuối chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp duy trì huyết áp, tốt cho tim mạch. Đặc biệt, magie trong chuối có thể hạn chế được sự mệt mỏi do thức khuya thường xuyên.

Cà rốt chống giảm thị lực vì thức khuya

Làm việc trong đêm, mắt của bạn sẽ vô cùng mệt mỏi và giảm thị lực nhanh chóng. Đặc biệt với những người thích viết lách hay dùng máy tính thường xuyên trong đêm, đôi mắt sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.

Do đó, những "cú đêm" nên dùng nhiều cà rốt để cung cấp vitamin A, giúp mắt bớt mỏi và thị lực được tốt hơn.

Củ cải đường giúp cải thiện tuần hoàn máu

Việc thức khuya có ảnh hưởng không tốt đến quá trình tuần hoàn máu khiến da mặt của bạn ngày càng xanh xao và mắt xuất hiện quầng thâm.

Cách tốt nhất giải quyết vấn đề này là các "cú đêm" nên bổ sung thêm củ cải đường vào bữa ăn của mình để giúp máu tuần hoàn tốt hơn và cung cấp thêm chất sắt.

Cá giảm stress

Người thức khuya dễ mệt mỏi, tâm trạng căng thẳng, lâu dần có thể dẫn đến stress. Chính vì thế để hạn chế những vấn đề trên, bạn nên thường ăn cá bởi chúng có những chất có khả năng giúp tinh thần bạn tốt hơn.

Gan giúp bảo vệ mắt

Lượng vitamin A dồi dào trong gan giúp ngăn ngừa tình trạng khô mắt do phải hoạt động nhiều và liên tục.

Ngoài vấn đề về mắt, những người thường xuyên thức khuya cũng phải đối mặt với những bệnh liên quan đến nội tiết do khả năng bài tiết độc tố của cơ thể suy giảm. Để cải thiện tình trạng này, gan chính là vị cứu tinh của bạn bởi chúng có thể bổ sung thêm coenzyme, chất hỗ trợ việc thải độc của cơ thể.

Hẹ tốt cho làn da

Hẹ là loại rau có giá trị dinh dưỡng cao và chứa nhiều carotene được chuyển hóa thành vitamin A sau khi được cơ thể hấp thụ. Chính vì thế thực phẩm này sẽ giúp bảo vệ gan và mắt khi phải thức khuya làm việc thường xuyên.

Hẹ là một trong những thực phẩm tốt cho người hay thức khuya - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, hẹ còn có tác dụng cải thiện màu da nhờ đó tình trạng sạm và da thô sần vì thức khuya sẽ nhanh chóng biến mất.

Hãy bổ sung những những thực phẩm tốt cho người hay thức khuya này để bảo vệ sức khỏe nhé.