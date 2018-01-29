Chuối là loại trái cây bổ dưỡng được nhiều người yêu thích nhưng nếu ăn cùng những thực phẩm sau đây có thể cực hại cho sức khỏe của bạn.

Tại Việt Nam, chuối là một loại trái cây phổ biến, vô cùng bổ dưỡng và có giá thành khá rẻ. Tuy nhiên, nhiều người đang tự làm hại sức khỏe của mình khi ăn chuối cùng với những thực phẩm dưới đây. Sai lầm chết người khi ăn chuối với những thực phẩm này Khoai tây Khoai tây kết hợp với chuối có thể gây ra ngộ độc nhẹ - Ảnh minh họa: Internet Việc ăn chuối cùng khoai tây sẽ tạo ra một số phản ứng hóa học nguy hiểm, gây ra các đốm nâu trên khuôn mặt. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tốt nhất bạn nên ăn khoai tây và chuối cách nhau tối thiểu 15 phút.

Dưa hấu Dùng chuối cùng với dưa hấu sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến thận của bạn - Ảnh minh họa: Internet Theo các chuyên gia, dưa hấu có chứa hàm lượng đường rất cao nên khi kết hợp với lượng kali dồi dào trong chuối có thể gây ra những ảnh hưởng xấu đến thận. Chính vì thế, những người có tiền sử bệnh thận tuyệt đối không nên ăn chuối cùng dưa hấu để tránh những hậu quả đáng tiếc. Sữa chua Sữa chua và chuối nếu kết hợp với nhau sẽ trở thành một hỗn hợp vô cùng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đối với những người đang bị tiêu chảy thì sữa chua lạnh kết hợp với một số khoáng chất trong chuối sẽ khiến tình trạng bệnh thêm nghiêm trọng.

Khoai lang, khoai sọ Chuối và khoai lang hay khoai sọ là những thực phẩm kỵ nhau - Ảnh minh họa: Internet Ăn chuối cùng với khoai lang hay khoai sọ có thể sẽ khiến bạn bị đau dạ dày hay gây chướng bụng trong nhiều ngày sau đó. Những đối tượng không nên ăn chuối Người bị táo bón hay tiêu chảy không nên ăn chuối Đa số mọi người đều cho rằng chuối sẽ giúp tình trạng táo bón được thuyên giảm nhanh chóng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, ăn chuối khi bị táo bón không hề giúp cải thiện tình trạng mà còn khiến bệnh nặng hơn. Bên cạnh đó, những người bị tiêu chảy cũng không được ăn chuối vì lượng chất xơ mềm sẽ làm tình trạng thêm trầm trọng hơn. Ăn chuối khi đau đầu Những người đau đầu nên tránh xa chuối - Ảnh minh họa: Internet Trong chuối, đặc biệt là những trái chín có chứa nhiều tyramine, phenyethyamine và axit amin có thể làm giãn mạch máu cũng như khiến tăng lưu lượng máu lên não. Chính vì thế, khi đang đau đầu tốt nhất bạn nên tránh xa loại quả này để không làm tình trạng thêm nghiêm trọng. Người bị tiểu đường hoặc tim mạch Chuối có hàm lượng đường cao, do đó những người bị tiểu đường không nên ăn loại trái cây này. Những người mắc bệnh tim mạch cũng nên tránh xa chuối vì chúng có thể làm lượng kali trong cơ thể tăng cao, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Để bảo vệ sức khỏe, bạn nên tránh các sai lầm khi ăn chuối với những thực phẩm ở trên nhé!

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