Luộc chuối xanh bằng cách này để ăn, cân nặng giảm 'vù vù' 5kg chỉ sau 1 tuần

Chuối, đặc biệt là chuối xanh chứa nguồn dưỡng chất, vitamin phong phú và đa tác dụng. Nguồn kali, chất xơ dồi dào trong loại quả này hỗ trợ tăng cường chuyển hóa chất, đào thải, đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng. Từ đó, giúp bạn sở hữu cơ thể săn chắc, thon gọn như mong ước. Do đó, nếu muốn loại bỏ số cân dư thừa một cách nhanh nhất, hãy áp dụng ngay cách giảm cân từ loại quả này.

Dưới đây là hai cách giảm cân bằng chuối xanh bạn có thể áp dụng ngay từ bây giờ để sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc đón Tết.

Vì chuối chứa hàm lượng dưỡng chất dồi dào nên bạn có thể ăn thay cơm cùng các loại thực phẩm khác mà không sợ thiếu năng lượng cho cơ thể hoạt động mỗi ngày.

- 2 đến 4 quả chuối xanh

- Nước lọc

Cách thực hiện:

Cho chuối xanh đã chuẩn bị vào nồi, thêm nước vào và luộc chín. Sau đó, bóc vỏ và ăn thay bữa sáng hoặc tối mỗi ngày. Cách này giúp bạn giảm cân rất nhanh, tối đa có thể giảm đến 5kg chỉ trong vòng 1 tuần.

Phương pháp giảm cân bằng chuối xanh này vô cùng an toàn đối với sức khỏe - Ảnh: Internet

Để hỗ trợ giảm cân nhanh chóng, trong suốt quá trình áp dụng phương pháp từ chuối xanh này, bạn hãy kiêng chất béo, đường, hạn chế tinh bột, đồng thời tăng cường bổ sung rau xanh và trái cây tươi.

*Lưu ý: Hãy ngâm chuối xanh với nước muối pha loãng trước khi luộc chín, đồng thời, không nên luộc quá lâu.

Giảm cân bằng sinh tố chuối xanh

Nếu không thích ăn chuối xanh luộc, bạn có thể áp dụng cách uống sinh tố từ loại quả này để giảm cân, đồng thời cải thiện tình trạng da.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 3 quả chuối xanh

- 100ml sữa tươi không đường

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Chuối xanh sau khi mua về thái thành từng lát mỏng, ngâm với nước muối loãng khoảng 20 phút để loại bỏ chất nhựa. Sau đó, cho chuối đã sơ chế, sữa tươi không đường, mật ong vào máy xay đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Cuối cùng, cho hỗn hợp này vào khay đá, đặt vào ngăn đông tủ lạnh 5 - 6 giờ đồng hồ là có thể sử dụng.

Giảm cân nhanh và an toàn bằng sinh tố chuối xanh - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Mỗi tối trước khi đi ngủ khoảng 1 giờ đồng hồ, bạn lấy 2 - 3 viên đá chuối xanh đã thực hiện xay nhuyễn với các loại trái cây yêu thích để tạo thành sinh tố bổ dưỡng. Kiên trì uống ly sinh tố này trước khi đi ngủ đều đặn khoảng 1 tuần, kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, bạn sẽ giảm cân một cách dễ dàng.

Lưu ý, những người mắc chứng táo bón không nên chọn cách giảm cân bằng chuối xanh này.