Đây là những thực phẩm tốt cho da dầu, thường xuyên ăn sẽ giúp giảm nhờn hiệu quả, da căng mịn tự nhiên

Chẳng cần giấy thấm dầu hay mỹ phẩm đắt tiền, làn da nhờn đầy mụn sẽ trở nên mịn màng không tì vết nếu bạn thường xuyên sử dụng những thực phẩm tốt cho da dầu dưới đây.

Những cô nàng da dầu thường dễ bị mụn do bã nhờn tiết nhiều trên da. Thay vì sử dụng các loại mỹ phẩm đắt tiền, bạn có thể thử áp dụng phương pháp giảm nhờn tự nhiên bằng cách bổ sung những thực phẩm tốt cho da dầu vào thực đơn hàng ngày. Cách này sẽ giúp cân bằng độ ẩm trên da và giảm mụn hiệu quả. Những thực phẩm tốt cho da dầu Ngũ cốc nguyên hạt Các loại ngũ cốc nguyên hạt như óc chó, hạnh nhân hay hạt điều đều chứa lượng chất xơ và vitamin E dồi dào có khả năng làm giảm tiết bã nhờn trên da. Bên cạnh đó, thực phẩm này còn giúp khắc phục các vấn đề về da như mụn trứng cá hiệu quả.

Các loại ngũ cốc nguyên hạt rất tốt cho da dầu - Ảnh: Internet Cà rốt Cà rốt là thực phẩm bạn không thể bỏ nếu muốn có làn da căng mịn, sạch nhờn và mịn màng. Hàm lượng lớn vitamin A và beta-carotene trong cà rốt có khả năng chống oxy hóa, ngăn ngừa các vấn đề về bã nhờn, da mụn và đen sạm. Bên cạnh đó, thực phẩm này còn có khả năng khử các gốc tự do gây lão hóa, kích thích sản sinh collagen để tăng độ đàn hồi cho làn da.

Bạn có thể chế biến cà rốt thành nhiều món ăn khác nhau hoặc làm thành nước ép. Ngoài ra, cà rốt còn được nhiều chị em dùng làm mặt na để da trở nên trắng hồng hơn. Thường xuyên uống nước ép cà rốt sẽ giúp làn da tươi trẻ, mịn màng - Ảnh: Internet Sữa chua Hàm lượng axit lactic và vitamin A trong sữa chua rất tốt cho làn da nhờn bị mụn và ngăn ngừa nếp nhăn hiệu quả. Bên cạnh đó, sữa chua còn chứa nhiều enzym có lợi cho đường ruột, giúp hỗ trợ quá trình đào thải độc tố ra khỏi cơ thể và ngăn ngừa mụn hình thành. Thường xuyên ăn sữa chua mỗi ngày sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn cùng làn da trắng hồng, mịn màng. Cà chua Thường xuyên uống nước ép cà chua không chỉ giúp dưỡng trắng da mà còn làm giảm tiết bã nhờn gây mụn trên da. Những dưỡng chất có trong loại quả này sẽ giúp tái tạo làn da, làm dịu vết cháy nắng, thu nhỏ lỗ chân lông, giảm cảm giác bóng nhờn và tiêu diệt mụn trứng cá nhanh chóng. Theo các nghiên cứu, cà chua chứa nhiều lycopene - một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ làn da khỏi các tác hại từ tia cực tím. Những dưỡng chất có trong cà chua sẽ giúp giải quyết các vấn đề về bã nhờn và da mụn - Ảnh: Internet Nước dừa Nhờ chứa nhiều khoáng chất, vitamin và các chất chống oxy hóa mà nước dừa rất tốt cho da nhờn, giúp thu nhỏ lỗ chân lông và ngăn ngừa mụn. Không chỉ vậy, thức uống này còn giúp thúc đẩy cơ thể sản sinh collagen, khiến làn da trơ nên căng mướt và mịn màng trông thấy. Trên đây là những thực phẩm tốt cho da dầu bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày để giảm tiết bã nhờn một cách tự nhiên và hiệu quả.

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