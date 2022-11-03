Nguy cơ ngộ độc cực cao nếu ăn phải 6 thực phẩm lúc còn sống

Chọn thực phẩm 03/11/2022 06:45

Tốt nhất, nên chế biến chín 6 loại thực phẩm dưới đây bởi bạn sẽ không biết cơ thể sẽ 'chịu đựng' đến lúc nào nếu ăn chúng lúc còn sống.

Trứng

Trứng là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, phổ biến và được nhiều người yêu thích. Một số người cho rằng, ăn trứng sống giúp cơ thể hấp thụ tối đa dinh dưỡng. Tuy nhiên, đây là một sai lầm nghiêm trọng. Trứng sống tiềm ần rất nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Cơ thể của chúng ta chỉ có thể hấp thư được 50% lượng protein có trong trứng sống. Trong khi đó, con số ngày với trứng chín lên tới 90%. Trứng sống có nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao trong đó có vi khuẩn Salmonella có thể gây ngộ độc.

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Ảnh minh họa: Internet

Sắn

Sắn là một món ăn sáng thân quen với nhiều người, không những vừa ngon vừa bùi mà còn chứa nhiều cacbonhydrate cung cấp năng lượng cho cơ thể, ngoài ra còn có kali và chất xơ ngăn ngừa táo bón và chứa cả chất chống lão hóa.

Tuy nhiên nó chỉ đúng khi bạn chế biến sắn đúng cách và ăn chín. Còn nếu ăn sắn sống, bạn đang tự tay đưa một lượng lớn acid cyanhydric gây chết người với các triệu chứng ban đầu như khó thở, liệt cơ, mất tri giác… và nặng nhất là tử vong.

Vậy nên khi chế biến sắn, bạn cần bóc sạch vỏ và ngâm kỹ vào nước một thời gian rồi mới luộc chín. Khi ăn thấy sắn có vị đắng nên bỏ đi, nên ăn sắn cùng với đường ngọt hoặc khoai lang là tốt nhất. Sắn tốt cho sức khỏe nhưng tuyệt đối không được ăn sống kẻo mang họa.

Nguy cơ ngộ độc cực cao nếu ăn phải 6 thực phẩm lúc còn sống - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khoai môn

Khoai môn sống có các hợp chất gọi là oxalat có thể gây sưng tấy và kích ứng ở môi, miệng và cổ họng. Nấu khoai môn với sữa sẽ giúp giảm tác dụng của những chất độc này.

Khoai tây

Ăn khoai tây sống có thể gây ra tình trạng đầy hơi, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa bởi chúng có chứa một loại tinh bột khó tiêu. Khi được nây chín, loại tinh bột này bị phá vỡ và không gây hại cho dạ dày.

Nếu ăn khoai tây sống để lâu ở nơi ẩm ướt, ấm áp, khi vỏ đã chuyển sang màu xanh lá cây thì có thể bị ngộ độc chất solanine.

Đậu thận

Đậu thận hay còn gọi là đậu tây (hạt to dài, có hai màu phổ biến là đỏ, trắng) là thực phẩm thuộc họ đậu – một họ có nguồn dinh dưỡng lớn và lành mạnh rất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu bạn ăn sống đậu thận có thể khiến dạ dày của bạn chịu một áp lực cực lớn. Lý do là vì đậu thận chưa nấu chín có độc tố phytohemagglutinin, có thể gây khó chịu cho dạ dày, ruột và tạo nên các triệu chứng tương tự như ngộ độc thực phẩm.

Nguy cơ ngộ độc cực cao nếu ăn phải 6 thực phẩm lúc còn sống - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hàu

Hàu có thể nhiễm virus và vi khuẩn từ nước nơi chúng sống. Nếu không được nấu chín kỹ, người ăn có thể nhiễm các sinh vật này. Hàu có thể lây lan bệnh Vibriosis khiến bạn ốm nặng. Chúng cũng có thể lây lan virus viêm gan A.

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