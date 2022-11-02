5 loại trái cây tốt cho người bị tiểu đường: ổn định lượng đường trong máu, ngăn ngừa cholesterol

Chọn thực phẩm 02/11/2022 12:30

Tổng hợp 5 loại trái cây phù hợp với người bị tiểu đường, tăng cường thêm sức đề kháng và giảm được chỉ số đường huyết trong cơ thể.

Cam

Trong các loại trái cây thì cam không chỉ là sự chọn lựa ưu tiên khi có thắc mắc tiểu đường nên ăn quả gì, mà còn mang lại tác dụng tích cực cho nhiều căn bệnh khác. Trong cam có nhiều chất xơ, ít đường, nhiều vitamin C và B1, cam có khả năng kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả.

Bên cạnh đó, cam còn hỗ trợ duy trì cân nặng hợp lý. Bạn có thể uống một quả cam mỗi ngày là thói quen tốt mà mọi người nên thực hiện và duy trì.­

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Ảnh minh họa: Internet

Bưởi

Bưởi rất giàu crom, có thành phần tương tự như tác dụng hạ đường huyết của insulin, có thể điều chỉnh lượng đường trong máu và còn có tác dụng giảm cân. Đối với bệnh nhân đái tháo đường, tăng mỡ máu và tim mạch, bưởi có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh rất tốt.

Táo

Táo chứa pectin, có thể ngăn ngừa cholesterol, giảm lượng đường trong máu, ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy táo có vị chua thanh nhẹ có một vai trò nhất định trong việc điều trị bệnh tiểu đường. Những người ăn 5 quả táo/tuần có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 giảm 23% so với người không ăn táo.

Nghiên cứu ở Canada đã chỉ ra rằng táo còn có khả năng tiêu diệt virus gây bệnh và được xem là loại trái cây dành cho sức khỏe.

5 loại trái cây tốt cho người bị tiểu đường: ổn định lượng đường trong máu, ngăn ngừa cholesterol - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kiwi

Quả kiwi có hàm lượng đường và chất béo thấp, là loại thực phẩm giàu chất xơ, có tác dụng phòng ngừa và điều trị bệnh tiểu đường cũng như các biến chứng của bệnh rất tốt. Thêm vào đó, chất inositol dồi dào trong trái kiwi có thể điều chỉnh sự chuyển hóa đường, do đó làm giảm lượng đường trong máu.

Khế

Khế là trái cây tốt cho sức khỏe con người nhờ một loạt các thành phần như đường, vitamin A, vitamin C và nhiều chất xơ.

Khế còn có giá trị chữa bệnh rất lớn đối với chứng lở loét miệng, đau đầu mạn tính, điều trị các vết sưng đau hoặc bị thương. Nghiên cứu cho thấy khế có tác dụng giải nhiệt rất tốt.

Ngoài ra, ăn khế giúp làm giảm sự hấp thụ chất béo, giảm lipid máu, cholesterol, cao huyết áp, xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch khác.

Không những thế, khế còn bảo vệ gan, nhờ chứa nhiều axit hữu cơ, nước, vitamin C phong phú, ăn vào sẽ nhanh chóng bổ sung nước, chống khát nước, làm giảm nhiệt độ cơ thể, chữa ngộ độc rượu thông qua việc bài tiết nước tiểu, loại bỏ mệt mỏi.

5 loại trái cây tốt cho người bị tiểu đường: ổn định lượng đường trong máu, ngăn ngừa cholesterol - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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