Dùng bột sắn dây không đúng cách, bột vừa mất tác dụng lại còn gây hại sức khỏe

Với nhiều công dụng phong phú về sức khỏe, bột sắn dây luôn là lựa chọn hàng đầu của chị em phụ nữ. Tuy nhiên, ăn sắn dây cũng phải đúng cách không thôi lại bị phản tác dụng thì 'toi'!

Không ăn quá nhiều

Bất kể thứ gì ăn quá nhiều cũng không tốt cho sức khỏe. Kể cả những người khỏe mạnh bình thường cũng không nên uống quá 1 ly nước sắn dây/1 ngày. Cách uống sắn dây tốt nhất là nên uống chín và chỉ nên cho 1 chút đường.

Uống khi cơ thể bị lạnh

Nếu cơ thể đang nóng uống nước sắn dây rất tốt nhưng nếu người đang lạnh, cơ thể mệt mỏi có biểu hiện tụt huyết áp bạn mà uống sắn dây sẽ làm tăng tính lạnh, bệnh tình nặng hơn. Trường hợp thai phụ có dấu hiệu bị động thai, mà do dạ con co bóp nhiều thì không được dùng bột sắn dây.

Ảnh minh họa: Internet

Bột sắn ướp với hoa bưởi

Thói quen ướp hoa bưởi vào sắn dây để nước uống được thơm hơn nên bỏ ngay lập tức, bởi hoa bưởi sẽ làm giảm dược tính của bột sắn dây một cách đáng kể.

Chưa kể việc cho hoa bưởi (dù đã phơi khô) vào sẽ khiến bột nhanh bị hỏng, mốc... ảnh hưởng lớn đến chất lượng của bột.

Pha quá nhiều đường

Nếu dùng bột sắn dây giải rượu, bạn nên pha thêm một chút muối cho dễ uống, trường hợp uống đường thì chỉ nên pha vừa đủ ngọt man mát, vì bột sắn dây pha thêm nhiều đường sẽ không tốt cho sức khỏe.

Cho trẻ em dùng bột sắn sống

Đối với trẻ em, bột sắn dây là một dạng tinh bột lọc ra từ cây sắn dây và ở dạng “sống”, có tính hàn rất mạnh. Các bộ phận của trẻ em nhìn chung còn yếu ớt nên nếu dùng sống sẽ dễ bị lạnh bụng, tiêu chảy. Nếu cho trẻ ăn cần quấy chín bột sắn sẽ làm cho tính hàn giảm bớt, đồng thời vừa dễ tiêu và hấp thụ tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

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