Chuyên gia dinh dưỡng Lovneet Batra đã thảo luận về 5 lợi ích của việc ăn súp lơ. Cô ấy viết, Súp lơ trắng là một trong những loại rau phổ biến nhất trong mùa đông thuộc họ Cải, cũng bao gồm bông cải xanh, cải xoăn và bắp cải. Những bông hoa xinh đẹp này chứa đầy thành phần dinh dưỡng ấn tượng mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe :

Thêm súp lơ vào chế độ ăn uống của bạn khá đơn giản và thân thiện với việc giảm cân. Mặc dù súp lơ có nhiều vitamin nhưng lại có rất ít calo. Trên thực tế, súp lơ có hầu hết mọi loại vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Súp lơ trắng chứa nhiều choline, một chất dinh dưỡng thiết yếu cần thiết để xây dựng tâm trạng, trí nhớ và sức mạnh của não. Choline là khối xây dựng chính của acetylcholine, một sứ giả hóa học liên quan đến việc truyền tín hiệu cho hệ thống thần kinh trung ương và cũng hỗ trợ sức khỏe của các tế bào não.

2. Giúp giảm nguy cơ ung thư

Súp lơ trắng là một loại rau thuộc họ cải, có họ hàng với bông cải xanh, cải xoăn, cải bruxen, bắp cải, rau cải xanh, củ cải và củ cải. Những loại rau này chứa các hợp chất gọi là glucosinolates, là những hóa chất chứa lưu huỳnh góp phần ngăn chặn sự phát triển ung thư trong cơ thể.

3. Có thể hỗ trợ cân bằng nội tiết tố

Loại rau tuyệt vời này cũng chứa một hợp chất thực vật như indole-3-carbinol (13C) là một loại oestrogen thực vật. Estrogen này góp phần cân bằng nội tiết tố trong cơ thể.

4. Giúp kháng viêm

Súp lơ trắng chứa một số chất chống oxy hóa mạnh nhất như beta-carotene, quercetin, axit cinnamic và beta-cryptoxanthin. Những thứ này có thể giúp giảm căng thẳng oxy hóa trong cơ thể bạn và chống viêm.

5. Thúc đẩy sức khỏe tim mạch

Súp lơ trắng là loại rau thân thiện với tim nhờ hợp chất thực vật có tên sulforaphane. Hoạt động như một chất chống oxy hóa, sulforaphane làm giảm tổn thương viêm do stress oxy hóa, một quá trình đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển của bệnh tim.

Đừng quên bao gồm súp lơ trong hộp rau của bạn. Nắm bắt nó để đạt được một lối sống lành mạnh hơn nhé.

Theo NDTV