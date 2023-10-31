7 món ăn sáng quen thuộc là lựa chọn 'không tồi' cho chị em đang muốn giảm cân

Chọn thực phẩm 31/10/2023 11:36

Để tiết kiệm được thời gian chế biến bữa sáng nhưng vẫn muốn đầy đủ dinh dưỡng và hỗ trợ giảm cân, chị em nhất định không được bỏ qua những món ăn dưới đây.

Chuối

Chuối là thực phẩm ít calo, giàu chất xơ. Nếu bạn thích đồ ngọt, có thể sử dụng chuối thay cho các loại ngũ cốc ăn sáng có đường. Một quả chuối cỡ trung bình có thể cung cấp hơn 100 calo, 3 gram chất xơ (chiếm 12% lượng chất xơ mà cơ thể cần trong một ngày). Chất xơ có tác dụng tốt cho quá trình tiêu hóa, tạo cảm giác no và hạn chế thèm ăn.

Bạn có thể sử dụng chuối kết hợp với sữa chua, bột yến mạch để có một bữa sáng no bụng mà không làm tăng cân.

7 món ăn sáng quen thuộc là lựa chọn 'không tồi' cho chị em đang muốn giảm cân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sinh tố rau củ quả

Sinh tố là thức uống chế biến nhanh, tiện lợi và có thể tập trung nhiều chất dinh dưỡng. Đây còn là lựa chọn lý tưởng để giúp giảm cân.

Hãy chọn rau củ quả ít calories, nhiều chất xơ để tạo cảm giác no lâu. Ngoài ra, bạn cũng nên bổ sung một số loại hạt giàu protein giúp tăng thêm chất dinh dưỡng, và hạn chế cảm giác thèm ăn.

Lưu ý rằng bạn cần điều chỉnh thành phần của sinh tố một cách hợp lý, tránh thêm nhiều thực phẩm có lượng calories cao, dễ phản tác dụng, không giúp ích được cho việc giảm cân.

Ức gà

Để có bữa sáng giảm cân tiêu mỡ thì bạn nên thêm vào khẩu phần ăn của mình khoảng 4 miếng ức gà bởi nó sẽ cung cấp đến 19g protein cho cơ thể.  Trong 100gr ức gà có chứa 164,9 kcal.

Bạn sẽ có một bữa sáng đủ dưỡng chất với thịt ức gà cộng thêm rau xanh, salad kèm theo 1 hũ sữa chua sau khi ăn xong khoảng 30 phút.

7 món ăn sáng quen thuộc là lựa chọn 'không tồi' cho chị em đang muốn giảm cân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Yến mạch

Yến mạch là thực phẩm có lượng chất xơ và protein cao, được rất nhiều ngưới sử dụng trogn chế độ ăn kiếng giảm cân. Ăn yến mạch một cách phù hợp sẽ giúp kiểm soát sự thèm ăn từ đó kiểm soát cân nặng tốt hơn.

Yến mạch có chứa beta-glucan. Đây là một loại chất xơ tốt cho miễn dịch của cơ thể, giúp củng cố sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, chất này còn có tác dụng cân bằng đường huyết.

Khoai lang

Nhiều người lo lắng khoai lang có nhiều tinh bột gây tăng cân nhưng điều này hoàn toàn không đúng trong khoai lang chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng giúp tạo cảm giác no lâu, chống nguy cơ thèm ăn, đồng thời giúp đốt cháy mỡ một cách hiệu quả.

Để giảm cân thành công bạn hãy ăn khoai lang luộc hoặc chế biến cùng các thực phẩm ít béo khác vào bữa sáng sẽ thấy hiệu quả bất ngờ.

7 món ăn sáng quen thuộc là lựa chọn 'không tồi' cho chị em đang muốn giảm cân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt

Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, mắc ca cung cấp một lượng dưỡng chất cân bằng gồm chất xơ, protein và chất béo tốt. Loại thực phẩm này có thể giúp bạn tạo nên bữa ăn sáng lành mạnh, và hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Các loại hạt rất phù hợp để thêm vào ngũ cốc, sinh tố hoặc sữa chua giúp tạo nên món ăn sáng tốt cho sức khỏe, thân thiện với vóc dáng.

7 món ăn sáng quen thuộc là lựa chọn 'không tồi' cho chị em đang muốn giảm cân - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Táo

Táo là loại trái cây bạn nên bổ sung vào bữa sáng, trong một trái táo có 19g đường và 4,4g chất xơ. Chất xơ trong táo chính sẽ giúp bạn đánh tan mỡ vùng bụng. Trong 100gr táo có chứa 52,1 kcal.

Nếu bạn quá bận rộn thì bữa sáng chỉ cần 1 trái táo và 1 hũ sữa chua không đường là bạn đã có được bữa sáng lành mạnh, đủ dinh dưỡng.

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