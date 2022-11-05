5 thời điểm tránh khi ăn bưởi - coi chừng gặp nhiều biến chứng cho sức khỏe!

Chọn thực phẩm 05/11/2022 18:28

Không nên lạm dụng bưởi vào những thời điểm này để tránh được nhiều nguy hại cho sức khỏe bản thân.

Không ăn khi đang trong quá trình sử dụng thuốc

Theo các chuyên gia về sức khỏe, những người đang trong quá trình sử dụng thuốc, nhất là người già và trẻ nhỏ thì tuyệt đối không nên ăn bưởi hay cho dù uống nước ép bưởi đi chăng nữa. Đặc biệt, những người đang sử dụng thuốc giảm cân, sau đó lại ăn bưởi sẽ có thể gây nên hiện tượng bị đau cơ, nguy hại đến thận và làm tăng khả năng mắc các bệnh về thận.

Ngoài ra, những người đang sử dụng thuốc dị ứng, nếu ăn bưởi cùng một thời điểm sẽ gây nên triệu chứng đau đầu, loạn nhịp tim, thậm chí với những người có cơ địa yếu có thể dẫn đến đột tử mà không hề biết.

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Ảnh minh họa: Internet

Không ăn khi đói

Bưởi chứa một lượng axit rất lớn. Nếu ăn khi đói nó sẽ làm hại dạ dày, đặc biệt với những người đang áp dụng kiểu giảm cân với bưởi. Nhiều người sau khi giảm cân xong lại phải điều trị chứng đau dạ dày hay bị viêm loét dạ dày bởi ăn bưởi khi đói.

Thời điểm ăn bưởi tốt nhất là sau khi ăn cơm hoặc đã ăn một chút gì đó lót dạ. Như vậy bưởi sẽ phát huy tác dụng cải thiện tiêu hóa cho bạn. Đồng thời hạn chế việc tăng cholesterol trong máu.

Không ăn khi mắc bệnh về tiêu hóa

Bưởi tính lạnh, khiến cho người bị tiêu chảy ăn vào sẽ càng nghiêm trọng. Do vậy, nếu trong người yếu thì không nên ăn nhiều bưởi. Người bị rối loạn tiêu hóa ăn bưởi sẽ khiến cho bệnh ngày càng trầm trọng hơn.

Trong bưởi chứa hàm lượng lớn chất xơ và vitamin C, người bị viêm loét dạ dày, tá tràng hay viêm tuyến tụy không nên ăn bưởi bởi trong bưởi chứa acid, các chất hữu cơ làm tăng acid trong dạ dày, gây chứng ợ nóng và khiến tình trạng viêm loét thêm trầm trọng, nhất là bưởi chua.

Không ăn ngay sau uống rượu, hút thuốc

Các chuyên gia khuyến cáo, để an toàn cho sức khỏe thì tốt nhất sau 48 giờ thôi không hút thuốc lá, uống rượu nữa mới nên ăn bưởi hoặc uống nước bưởi. Bởi trong nước bưởi có chứa chất Pyranocoumarin làm tăng cường chuyển hoá cytochromes P450 (men ruột) gây nên những tác dụng như: Làm tăng độc tính của thuốc lá, nicotin và ethanol, gây hại cho sức khoẻ. Vì vậy không nên ăn bưởi, uống nước ép bưởi sau khi dùng những chất kích thích trên.

5 thời điểm tránh khi ăn bưởi - coi chừng gặp nhiều biến chứng cho sức khỏe! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không ăn khi đang uống thuốc tránh thai

Hóa chất tự nhiên có trong quả bưởi là furanocoumarin có thể tương tác với thuốc tránh thai, kìm hãm sự chuyển hóa của estrogen, làm tăng nồng độ estradiol và tác dụng phụ của thuốc tránh thai dẫn đến có thai ngoài ý muốn. Do đó, nếu đang uống thuốc tránh thai là bạn nên tránh xa bưởi để tránh bị vô hiệu hóa tác dụng tránh thai của thuốc, nhất là với bưởi chùm, loại quả này sẽ làm giảm quá trình “mất” estrogen, tăng tác dụng phụ của thuốc tránh thai như đau ngực và máu đông.

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