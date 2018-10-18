Trộn ngay viên vitamin E theo công thức 'vàng' này rồi kiên trì dùng sau 10 ngày, da mặt căng mịn không một nếp nhăn

Các loại kem chống lão hóa và xóa mờ nếp nhăn có sẵn trên thị trường thường chứa một số loại hóa chất khắc nghiệt đối với làn da. Vì vậy, tốt hơn là bạn sử dụng biện pháp tự nhiên để điều trị dấu hiệu lão hóa.

Nếp nhăn là một trong những dấu hiệu lão hóa xuất hiện sớm. Khi chúng ta già đi, da mặt sẽ có xu hướng mất dần sự săn chắc và độ đàn hồi. Đôi khi vấn đề về da này còn bị ảnh hưởng bởi lạm dụng trang điểm , tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, môi trường ô nhiễm...

Đây là loại dưỡng chất hoạt động tương tự như chất chống oxy hóa, chúng ức chế tác hại của gốc tự do tạo ra bởi quá trình lão hóa trong cơ thể. Điều này, hạn chế nếp nhăn xuất hiện. Đồng thời, vitamin E sẽ thúc đẩy sản sinh tế bào mới, cải thiện kết cấu da, nhờ đó, phục hồi lại độ săn chắc, đàn hồi giúp làn da mịn màng trở lại.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tham khảo cách trẻ hóa da, xóa mờ nếp nhăn bằng vitamin E.

Phương pháp xóa nếp nhăn bằng vitamin E

Vitamin E và nha đam

Thành phần:

- 2 viên vitamin E

- 1 muỗng cà phê gel nha đam

Cách làm:

Lấy dầu vitamin E cho ra chiếc bát, thêm gel đam vào rồi trộn đều lên. Khi thu được hỗn hợp đồng nhất thì thoa đều chúng lên khắp da mặt, cổ. Kết hợp mát xa nhẹ nhàng trong vài phút. Hãy để mặt nạ trong khoảng 40 phút, sau đó bạn có thể rửa sạch bằng nước ấm.

Lặp lại phương thuốc này hàng ngày để đạt được hiệu quả tối ưu.

Hàm lượng nước cao trong gel nha đam giúp dưỡng ẩm cho da, do đó ngăn ngừa nếp nhăn xuất hiện. Kết hợp cùng vitamin E sẽ giúp cải thiện độ đàn hồi cho da mặt - Ảnh: Internet

Vitamin E và dầu dừa

Thành phần:

- 1 viên vitamin E

- 1 muỗng canh dầu dừa

Cách làm:

Kết hợp dầu dừa và vitamin E để thu được hỗn hợp đồng nhất. Sau đó, thoa chúng lên khuôn mặt, để yên trong 15 - 20 phút. Bạn có thể rửa sạch bằng nước mát và lau khô.

Để có kết quả tốt nhất, hãy lặp lại quy trình này ít nhất 2 lần mỗi ngày.

Chất béo lành mạnh, chất chống oxy hóa và vitamin trong dầu dừa giúp giữ ẩm, nuôi dưỡng làn da. Khi được sử dụng với vitamin E, chúng giúp điều trị nếp nhăn trong thời gian ngắn - Ảnh: Internet

Vitamin E, mật ong, nước chanh và sữa chua

Mật ong giúp cấp ẩm cho da vì hoạt động như một loại kem dưỡng tự nhiên. Nước chanh giúp thắt chặt các lỗ chân lông, trong khi sữa chua giúp cải thiện độ đàn hồi của da - Ảnh: Internet

Thành phần:

- 3 viên vitamin E

- ½ muỗng cà phê mật ong

- ½ muỗng cà phê nước cốt chanh

- 2 muỗng cà phê sữa chua (không đường)

Cách làm:

Trong chiếc bát sạch, trộn lẫn dầu vitamin E, mật ong, nước cốt chanh và sữa chua không đường để thu được hỗn hợp đồng nhất. Thoa chúng lên các nếp nhăn, xoa bóp trong vài phút. Bạn có thể rửa sạch bằng nước bình thường sau 20 phút.

Hãy lặp lại quy trình này mỗi ngày.

Lưu ý khi xóa nếp nhăn bằng vitamin E

Trước khi thử bất kỳ biện pháp nào, hãy kiểm tra chúng trên da tay để biết liệu bạn có bị dị ứng hay không.

Để giảm nếp nhăn hiệu quả hơn, hãy thay đổi lối sống, tránh hút thuốc lá, thức khuya, hạn chế đồ ăn chiên rán... Giữ cho làn da ngậm nước, đủ ẩm bằng cách uống nhiều nước trong ngày. Đừng quên chống nắng kỹ càng cho da trước khi ra ngoài.

Hiệu quả xóa mờ nếp nhăn sẽ cao hơn nếu bạn duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh và chăm sóc da khoa học hàng ngày - Ảnh: Internet

Chỉ cần dành ra chút thời gian mỗi buổi tối để áp dụng 3 công thức từ vitamin E và một số nguyên liệu tự nhiên trên, những nếp nhăn "cứng đầu" cùng các dấu hiệu lão hóa sớm sẽ bị xóa mờ hoàn toàn.