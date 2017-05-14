Phụ nữ Nhật trên 25 tuổi đều bôi thứ này để da không có 1 nếp nhăn hay thâm nám

Chăm sóc da 14/05/2017 17:17

Chống lão hóa sẽ không còn là điều quá khó khăn, nếu bạn biết một số bí quyết sau.

Mọi người vẫn thường nghĩ rằng, việc chống lão hóa chỉ dành cho những ai từ 30-40 tuổi. Thế nhưng trong điều kiện sinh hoạt và môi trường hiện nay, làn da sau tuổi 25 đã bắt đầu có những dấu hiệu xuống cấp đầu tiên. Nếu không biết chăm sóc đúng cách, thì chỉ cần nhìn vào gương, bạn dễ dàng nhận ra những nếp nhăn li ti ở đuôi mắt, khóe miệng. Và chúng sẽ dễ dàng trở thành nếp nhăn lớn khi bạn bước vào độ tuổi 30.

Thay vì dùng những loại mỹ phẩm đắt tiền có giá lên đến hàng chục triệu, bạn có thể chọn cho mình liệu pháp làm đẹp từ thiên nhiên giúp chúng ta trẻ hóa da mà không tốn kém chút nào. 

Phụ nữ Nhật trên 25 tuổi đều bôi thứ này để da không có 1 nếp nhăn hay thâm nám - Ảnh 1

1. Nước hoa hồng, chanh và dầu hạnh nhân

Lấy hai muỗng canh nước hoa hồng (bạn có thể dùng nước hoa hồng chưng cất hoặc toner đang dùng ở nhà) và pha với một muỗng cà phê nước cốt chanh và một vài giọt dầu hạnh nhân. Thoa đều hỗn hợp này trên khuôn mặt của bạn, để khô trong 20 phút và rửa sạch với nước mát. Lặp lại liệu trình ba lần một tuần trong khoảng hai tuần để có kết quả tốt.

2. Mặt nạ đất sét

Đất sét là một nguyên liệu chăm sóc da tuyệt vời. Nó giúp da săn chắc, chống chảy sệ và luôn rạng rỡ. Lấy một muỗng canh bột đất sét pha trộn với nước và 2 thìa mật ong để tạo thành một hỗn hợp sệt. Đắp lên mặt và để khô trong khoảng 15 phút. Rửa sạch với nước mát. Lặp lại ba lần một tuần.

3. Mật ong và nha đam

Lấy một muỗng canh gel nha đam trộn một muỗng cà phê mật ong cho đều. Thoa nó lên mặt của bạn, để yên trong khoảng 15 phút và rửa sạch. Bạn có thể áp dụng liệu trình này hàng ngày để có kết quả tốt hơn.

4. Liệu pháp dầu Olive

Làm nóng một muỗng canh dầu ôliu. Massage mặt và cổ kỹ lưỡng với dầu trước khi đi ngủ. Massage khoảng 10 phút cho đến khi dầu được hấp thụ qua da. Sáng hôm sau rửa sạch mặt với sữa rửa mặt nhẹ nhàng. Bạn sẽ thấy sự thay đổi ngay lập tức, da căng mịn và tươi sáng hơn. Làm liệu trình này hai lần một tuần trong một tháng.

 

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