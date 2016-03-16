Mẹo để có đôi má hồng tự nhiên với những nguyên liệu có sẵn từ nhà bếp

Theo eHow, làn da mọi người phản ứng hơi khác nhau, một phần do di truyền. Bạn có thể cần thử vài lần trước khi tìm được thứ phù hợp với da bạn.

Cách 1: Nhúng bông gòn vào nước ép củ cải đường, nho hoặc lựu rồi xoa lên má. Để yên trong 20 phút trước khi rửa.

Cách 2: Nhúng bông gòn vào giấm táo hoặc vang đỏ rồi xát lên má. Để khô rồi sau đó rửa bằng nước lạnh.

Cách 3: Nghiền dưa leo và xát nước lên má bằng bông gòn trước khi rửa sạch.

Cách 4: Cắt 1 miếng đu đủ và chà nhẹ lên mặt trong khoảng 20 phút trước khi rửa.

Cách 5: Trộn 1 lòng trắng trứng với một ít bột mì rồi thoa hỗn hợp này lên mặt. Khi khô, hãy nhúng ngón tay vào nước ấm và mát xa mặt khoảng 20 phút trước khi rửa bằng nước mát.

Cách 6: Trộn 1 lòng trắng trứng với mật ong rồi đắp hỗn hợp này lên mặt. Để yên trong khoảng 20 phút trước khi rửa.

Cách 7: Nghiền 1 quả chuối chín rồi đắp nó lên mặt. Hoặc tạo ra một hỗn hợp gồm 1 quả chuối nghiền, mật ong và nước chanh rồi thoa lên mặt. Để yên trong 30 phút rồi rửa sạch.

Cách 8: Đun sôi một ít cải bắp trong nước, sau đó rửa mặt bằng nước cải bắp khi nguội.

Cách 9: Trộn bột vỏ cam với sữa rồi rửa mặt bằng hỗn hợp này mỗi sáng để có làn da trắng hồng.

Cách 10: Tẩy tế bào chết ít nhất vài lần/tuần để giúp làn da tươi tắn, hồng hào. Tạo một hỗn hợp đặc gồm baking soda và nước chanh hoặc baking soda và dưa leo rồi chà lên mặt vài phút. Để khô, rồi sau đó rửa sạch. Nếu da bạn nhờn, bạn có thể tẩy cách ngày; còn nếu da khô, bạn có thể tẩy cách 3-4 ngày/lần.

Lưu ý: bạn nên mát xa mặt vài lần/tuần để tăng cường lưu thông máu đến má. Bên cạnh đó, bạn có thể uống thuốc bổ, nhất là thuốc bổ chứa vitamin C nếu chế độ ăn của bạn thiếu rau củ.

Bạn không cần dùng tất cả những biện pháp kể trên. Hãy chọn loại nguyên liệu có sẵn trong nhà bếp của bạn rồi thử phương pháp mà bạn thấy thích hợp nhất. Nếu có điều kiện, bạn có thể thử kết hợp vài phương pháp để có kết quả tốt nhất.