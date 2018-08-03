Mách chị em 5 công thức tẩy trắng da tại nhà bằng nguyên liệu tự nhiên, hiệu quả như spa

Đa số phụ nữ thường xuyên đến spa, thẩm mỹ viện để tẩy trắng da. Tuy nhiên, đây không phải là cách duy nhất, vì bạn có thể sử dụng các biện pháp tự nhiên thay thế. Cách này vừa giúp bạn sở hữu làn da đẹp vừa tiết kiệm kinh phí.

Thay vì sử dụng mỹ phẩm trên thị trường chưa kiểm chứng được thành phần, bạn nên áp dụng phương pháp tẩy trắng da bằng các thành phần tự nhiên. Không giống như các sản phẩm thương mại, phương pháp tự nhiên an toàn, sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho làn da.

Khoai tây là một trong những biện pháp tẩy trắng da tốt nhất bởi nguồn dưỡng chất dồi dào với tác dụng cải thiện sắc tố hữu hiệu.

Dưới đây là danh sách gồm các phương pháp làm trắng da tại nhà hiệu quả.

Cách thực hiện:

Gọt sạch vỏ khoai tây, rửa sạch rồi cho vào máy xay nhuyễn. Thêm 1 muỗng canh nước cốt chanh vào rồi trộn đều lên.

Thoa hỗn hợp đều lên da mặt, mát xa nhẹ nhàng trong vài phút rồi rửa sạch bằng nước ấm.

Lặp lại phương pháp này 4 - 5 lần/tuần để nhận về kết quả như mong muốn.

Mặt nạ dưỡng da bằng khoai tây và nước cốt chanh - Ảnh: Internet

2. Cà chua

Loại quả này là nguồn vitamin C tự nhiên cực kỳ dồi dào có tác dụng nâng tông giúp da trắng mịn nhanh chóng.

Cách thực hiện:

Nghiền mịn hoặc ép lấy nước của 1 quả cà chua chín cho ra chiếc bát nhỏ. Tiếp đó, thoa dung dịch có được lên da và mát xa trong vài phút. Thư giãn trong vòng 10 phút thì rửa sạch da bằng nước ấm.

Sử dụng mặt nạ tẩy trắng da tự nhiên này 2 lần mỗi tuần.

Cà chua là nguyên liệu giàu vitamin A, C, E giúp tẩy trắng da an toàn, hiệu quả - Ảnh: Internet

3. Dưa leo

Các dưỡng chất trong dưa leo mang đến hiệu quả tuyệt vời trong việc dưỡng trắng, điều trị đốm đen trên da mặt.

Cách thực hiện:

Thái nhỏ quả dưa leo rồi cho vào máy ép lấy nước, đổ ra bát trộn cùng với 1 muỗng canh gel nha đam. Thoa hỗn hợp đạt được lên khắp da mặt, cổ trong vòng 10 - 15 phút thì vệ sinh lại bằng nước ấm.

Áp dụng phương pháp này 3 - 4 lần/tuần để đạt được hiệu quả tối ưu.

Dưa leo từ xưa đã trở thành phương pháp tẩy trắng, dưỡng da được ưa chuộng - Ảnh: Internet

4. Bột vỏ cam

Vỏ cam giàu vitamin C có khả năng tẩy trắng hiệu quả, đồng thời còn điều trị mụn, sẹo thâm cho làn da.

Cách thực hiện:

Pha trộn 1 muỗng cà phê bột vỏ cam khô với 1 muỗng canh mật ong và 1 muỗng cà phê nước hoa hồng đến khi chúng hòa quyện vào nhau. Thoa đều chúng lên da mặt, để khô trong 15 phút thì dùng nước ấm để rửa sạch.

Lặp lại mặt nạ tẩy trắng da này 1 lần mỗi tuần, làn da sẽ cải thiện đáng kể.

Mật ong và bột vỏ cam mang đến tác dụng tẩy tế bào chết, dưỡng trắng da vượt bậc - Ảnh: Internet

5. Nước chanh

Nước chanh không chỉ là chất tẩy trắng tự nhiên mà còn mang đến nguồn dưỡng chất kháng viêm, chống khuẩn giúp ngăn ngừa mụn, mẩn ngứa da hữu hiệu.

Cách thực hiện:

Vắt nước cốt nửa quả chanh cho vào chiếc bát nhỏ cùng 1 muỗng canh mật ong, dùng muỗng trộn đều. Thoa lên mặt và mát xa theo các chuyển động tròn vài phút. Giữ mặt nạ này thêm 5 - 10 phút nữa thì rửa sạch bằng nước ấm.

Mặt nạ tẩy trắng da tự nhiên tại nhà bằng nước cốt chanh và mật ong - Ảnh: Internet

Lưu ý khi tẩy trắng da tại nhà

Độ ẩm rất quan trọng, do đó, nếu muốn làn da vừa trắng hồng vừa mềm mịn, bạn nên duy trì thói quen uống thật nhiều nước, sử dụng xịt khoáng hoặc kem dưỡng 2 lần/ngày.

Ngoài ra, ánh nắng mặt trời chứa các tia UV, nhiệt độ cao dễ làm sắc tố tối màu và đen sạm sở lại. Do đó, hãy thoa kem chống nắng có chỉ số SPF trên 30+ trước khi đi ra ngoài mỗi ngày.

Chế độ dinh dưỡng cũng có mối liên hệ mật thiết đối với tình trạng da, trong đó, bổ sung vitamin, khoáng chất từ rau xanh, trái cây tươi là điều không thể bàn cãi. Một điều bạn nên chú ý là hạn chế bổ sung muối, đường và tinh bột, đây là những loại gia vị khiến da xỉn màu, tích trữ độc tố, thậm chí là nổi mụn, viêm.

Trên đây là 5 công thức tẩy trắng tự nhiên giúp da bật tông trắng mịn tại nhà, không cần đến thẩm mỹ viện mà bạn có thể áp dụng ngay.