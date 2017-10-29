Học lỏm cách trị khô môi bằng dầu oliu cho môi mềm hồng mịn trong tích tắc

Chăm sóc da 29/10/2017 16:59

Dầu oliu không chỉ dưỡng tóc, dưỡng da đẹp tuyệt vời mà còn có cách trị khô môi bằng dầu oliu cấp tốc cực hay ho nữa đấy nhé. Môi mềm, hồng mịn, giúp các chị em không phải vất vả tìm cách trị khô môi, nứt nẻ nữa rồi.

Giờ đây dù thời tiết có hanh khô khắc nghiệt, cũng không còn lo đôi môi bị khô, mất nước, nứt nẻ khổ sở nữa rồi, vì đã có cách trị khô môi bằng dầu oliu cấp tốc, bảo về đôi môi của chị em hoàn hảo trước những tác động của môi trường bên ngoài đấy nhé.

Học ngay cách trị khô môi bằng dầu oliu dưỡng môi đẹp tươi tắn 

Dầu oliu đã được giao thương buôn bán để làm thuốc từ 5000 năm trước, đặc biệt là ở Địa Trung Hải, nơi trồng oliu nhiều nhất thời đó. Ngày nay, với sự tiến bộ khoa học, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu và phát hiện ra tác dụng chăm sóc môi tuyệt vời của dầu oliu, một trong những chất giữ ẩm tốt nhất, giúp giữ cho đôi môi mềm mại cả ngày bất chấp thời tiết thế nào. Thực tế, dầu oliu cũng có mặt khá nhiều trong các sản phẩm dưỡng da và môi nổi tiếng. Vậy thì ngày hôm nay, với bài viết này, các chị em đừng bỏ qua những cách trị khô môi bằng dầu oliu tại nhà đơn giản, dễ thực hiện vô cùng mà lại giúp môi mềm tươi tắn rạng rỡ đấy, không thì thật sự quá phí rồi.

Mách bạn cách trị khô môi bằng dầu oliu nguyên chất đơn giản nhất 

Thoa dầu oliu nguyên chất hàng ngày trị môi khô nhanh chóng
Thoa dầu oliu nguyên chất hàng ngày trị môi khô nhanh chóng. Ảnh: Internet

Có thể nói, dầu oliu chính là bí mật làm đẹp tự nhiên cổ xưa đang được áp dụng làm đẹp chăm sóc môi khô ngày càng rộng rãi. Áp dụng cách trị môi khô bằng dầu oliu này, chị em nhớ chọn loại nguyên chất, là loại có hàm lượng chất chống oxy hoá cao nhất, giúp vừa bảo vệ đôi môi không bị nứt nẻ lại dưỡng môi đẹp tốt nhất với cách thực hiện như sau: Cứ thấy môi bị khô, bạn chỉ cần thoa một lớp mỏng dầu oliu là được. Đừng quên, dưỡng môi bằng dầu oliu vào buổi tối trước khi đi ngủ để môi mềm mịn, tươi tắn nhất vào sáng ngày mai khi thức dậy nhé. 

Bỏ túi cách trị khô môi bằng dầu oliu và đường 

Trị môi khô bằng dầu oliu và đường dưỡng môi mềm mịn
Trị môi khô bằng dầu oliu và đường dưỡng môi mềm mịn. Ảnh: Internet

Cách trị khô môi bằng dầu oliu và đường này vừa giúp môi mềm mịn, không nứt nẻ lại có thể tẩy bớt lớp da chết, lớp da đã bong tróc vì khô quá trên môi một cách nhẹ nhàng nhất. Chỉ cần trộn 2 thìa đường với 2 thìa dầu oliu, lấy hỗn hợp thu được chà nhẹ nhàng quanh môi trong 2-3 phút, để thêm trong 2-3 phút rồi rửa sạch, các chị em sẽ thấy môi mềm, giảm hẳn nứt nẻ khô nứt so với thông thường. 

Bỏ qua làm sao được cách trị khô môi bằng dầu oliu và chuối 

Hỗn hợp trị môi khô bằng dầu oliu và chuối đơn giản, dễ thực hiện tại nhà
Hỗn hợp trị môi khô bằng dầu oliu và chuối đơn giản, dễ thực hiện tại nhà. Ảnh: Internet

Cách trị khô môi bằng dầu oliu này các chị em chỉ cần làm trong 5 phút là xong: Trộn đều ½ quả chuối chín và 2 muỗng canh dầu ôliu nguyên chất thành hỗn hợp mịn, đồng nhất, thoa lên môi để trong 20 phút, rửa sạch và bạn sẽ cảm nhận sự tuyệt vời ở đôi môi của bạn.

Tuyệt chiêu làm son dưỡng trị khô môi bằng dầu oliu và sáp ong 

Tự làm son dưỡng môi từ dầu oliu trị môi khô tại nhà đơn giản
Tự làm son dưỡng môi từ dầu oliu trị môi khô tại nhà đơn giản. Ảnh: Internet

Bạn cũng có thể tự làm son dưỡng trị khô môi bằng dầu oliu và sáp ong mang theo bên mình gọn nhẹ, đơn giản. Cách làm son dưỡng môi này cũng dễ thực hiện, không cần quá khéo tay các chị em vẫn làm thành công mà không sợ bị hỏng. Chỉ cần đun nóng dầu oliu và sáp ong trên bếp lửa nhỏ, sao cho sáp ong mềm, chảy ra, mà dầu oliu không bị sôi, cho hỗn hợp quyện vào nhau, đảo đều rồi tắt bếp. Cho thêm tinh dầu mùi hương bạn thích, trộn đều, đổ vào hộp thuỷ tinh đựng son hay khuôn son thỏi đã chuẩn bị sẵn, nguội bớt rồi cất vào tủ lạnh bảo quản. 

Những lưu ý khi lựa chọn cách trị khô môi bằng dầu oliu 

Áp dụng cách trị khô môi bằng dầu oliu giúp dưỡng môi mềm mịn, hết sức tự nhiên và an toàn, không lo dị ứng hoá học nhưng cũng có một số điều mà các chị em phải lưu ý. Đó là tuy dầu oliu có thể giữ ẩm cho môi, trị khô môi nhanh chóng nhưng nó sẽ không giữ được hiệu quả lâu dài như một sản phẩm giữ ẩm chuyên biệt cho môi, nếu đã lựa chọn sử dụng lâu dài thì tốt nhất, các chị em nên mang theo một lọ nhỏ dầu oliu hoặc son dưỡng tự làm từ dầu oliu để sử dụng bất kỳ khi nào cần thiết. Mặt khác, tuy dầu oliu khá an toàn, tỷ lệ dị ứng thấp nhưng cũng không phải không có, các chị em nên thử trước xem có bị dị ứng đã rồi hãy sử dụng dầu oliu trị môi khô nhé. Về bản chất dầu oliu cũng vẫn là dầu nên cũng có thể gây ra mụn trứng cá và kích ứng da xung quanh miệng, đặc biệt là với các chị em da nhờn. 

Cuối cùng, các chị em đừng quên là dầu oliu cũng có thời hạn sử dụng. Tuỳ thuộc vào từng loại mà chất lượng và hiệu quả dầu oliu sẽ giảm theo mức độ khác nhau theo thời gian. Nên nếu mua về chỉ để sử dụng cho cách trị khô môi bằng dầu oliu thì tốt nhất chúng ta nên mua chai nhỏ và bảo quản trong tủ lạnh hàng ngày chị em ạ. 

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