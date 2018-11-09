Chuyên gia nổi tiếng tiết lộ 5 thứ không được thoa lên da mặt, phụ nữ muốn đẹp nhất định phải biết

Trao đổi với Health, các chuyên gia làm đẹp nổi tiếng đã đồng tình rằng phụ nữ không nên sử dụng 5 loại mỹ phẩm sau đây để bảo vệ làn da luôn khỏe đẹp.

Trong quá trình nuôi dưỡng làn da, có những thứ mà bạn nên tránh xa vì chúng có thể gây ra những vấn đề như kích ứng, nổi mụn, phát ban đỏ... Dưới đây là những sản phẩm mà các chuyên gia cho rằng chúng chỉ làm bạn lãng phí tiền bạc, thậm chí còn có thể làm hỏng làn da.

Chất tẩy rửa khắc nghiệt "Tôi KHÔNG BAO GIỜ sử dụng loại sữa rửa mặt có tính chất tẩy mạnh, tạo quá nhiều bọt lên da mặt. Vì tôi đã thấy nhiều vấn đề xấu mà loại sản phẩm này gây ra, chẳng hạn như da tấy đỏ và bong tróc, nặng hơn là dẫn đến sẹo thâm, sạm da. Đôi khi chúng cũng gây dị ứng" - Angela Lamb, bác sĩ da liễu tại Bệnh viện Mount Sinai chia sẻ. Chất tẩy rửa quá khắc nghiệt sẽ làm hỏng hàng rào bảo vệ và khiến da khô ráp - Ảnh: Internet Dùng bọt biển để vệ sinh da mặt Jeanine Downie, Giám đốc Dermatology, Montclair tâm sự: "Tôi tránh xa việc sử dụng bọt biển hoặc một loại mút để vệ sinh da mặt. Chúng sẽ làm mài mòn và thực sự có thể gây kích ứng da. Tôi sở hữu làn da dễ bị mụn trứng cá và phát ban, do đó, những bọt biển này sẽ làm lây lan vi khuẩn khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Chính vì vậy, nếu có làn da nhạy cảm, bạn đừng nên dùng dụng cụ này để rửa mặt hoặc tẩy tế bào chết".

Bọt biển sẽ làm tăng lượng vi khuẩn xâm nhập vào da - Ảnh: Internet Kem dưỡng ẩm với collagen "Thành thật mà nói, tôi tin rằng các phân tử collagen quá lớn để làm việc hiệu quả trong một loại kem dưỡng ẩm, có nghĩa là chúng sẽ không thẩm thấu triệt để vào da. Vì vậy bạn chỉ nhận được hiệu quả dưỡng ẩm và phải trả một khoản tiền quá đắt vì thành phần collagen" - S. Manjula Jegasothy, Giám đốc điều hành và người sáng lập Viện Miami Skin khuyên. Hãy dùng riêng kem dưỡng ẩm và kem cung cấp collagen - Ảnh: Internet Tẩy tế bào chết theo kiểu bào mòn "Các loại tẩy tế bào chết trên khuôn mặt có xu hướng bào mòn da có thể gây khó chịu và kích thích tăng sắc tố. Hầu hết những người thường xuyên sử dụng sản phẩm này sẽ gặp vấn đề về mụn trứng cá, nám sạm. Thay vào đó, hãy dùng hỗn hợp tẩy tự nhiên hoặc sản phẩm tẩy dịu nhẹ nhất có thể" - Chia sẻ từ Brooke Jackson, MD, người sáng lập và Giám đốc Y tế của Skin Wellness Dermatology Associates ở Durham. Đừng lạm dụng hỗn hợp bào mòn da, hãy dùng các sản phẩm dịu nhẹ - Ảnh: Internet Lăn kim tại nhà Ava Shamban, bác sĩ da liễu ở Beverly Hills, đồng thời là tác giả của Heal Your Skin khuyên rằng: "Tôi cảm thấy có rất nhiều nguy cơ nhiễm trùng từ các thiết bị lăn kim tại nhà bởi vì chúng tạo ra những lỗ nhỏ trên da. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng rào cản da. Nếu muốn áp dụng liệu pháp tái tạo da này, hãy đến các trung tâm y tế, viện thẩm mỹ chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn". Nếu đang sử dụng 5 loại sản phẩm trên để chăm sóc da hàng ngày và gặp phải những vấn đề như mụn, nám sạm, kích ứng, bạn hãy dừng lại ngay.

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