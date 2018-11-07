Trộn baking soda với thứ này dùng 1 lần/tuần, trị sạch mụn ẩn giúp da láng mịn cực nhanh

Chăm sóc da 07/11/2018 12:26

Theo Stylecraze, hỗn hợp baking soda, nước cốt chanh và mật ong có tác dụng điều trị mụn đầu đen, mụn ẩn dưới da, đồng thời xóa mờ hắc sắc tố cực kỳ hiệu nghiệm.

Nếu đang đối mặt với mụn, mặt nạ từ baking soda sẽ là phương pháp tuyệt vời để giải quyết tận gốc chúng. Sản phẩm chăm sóc da tự nhiên này có khả năng giảm thiểu mụn đầu đen, mụn đầu trắng, dầu nhờn, thậm chí là sắc tố. 

Hãy cùng xem cách làm thế nào để sử dụng baking soda và nước cốt chanh an toàn nhất tại nhà.

Trộn baking soda với thứ này dùng 1 lần/tuần, trị sạch mụn ẩn giúp da láng mịn cực nhanh - Ảnh 1
Nhờ đặc tính diệt khuẩn, tẩy bụi bẩn, baking soda và chanh ngăn ngừa mụn hiệu quả - Ảnh: Internet

Tác dụng của baking soda và chanh

Baking soda có kết cấu dạng hạt mịn, khi cọ xát trên khuôn mặt chúng góp phần tẩy tế bào chết cùng bụi bẩn khỏi lớp ngoài của da. Đồng thời, ngăn ngừa sự tích tụ bụi bẩn, dầu thừa trong lỗ chân lông vừa ngăn ngừa mụn vừa làm sáng da.

Nước chanh giàu axit citric và vitamin C có tác dụng loại bỏ dầu thừa, làm sạch khuôn mặt, giết chết vi khuẩn và giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Vì vậy, chanh và baking soda là phương pháp điều trị mụn tuyệt vời mà bạn nên áp dụng ngay tại nhà.

Trộn baking soda với thứ này dùng 1 lần/tuần, trị sạch mụn ẩn giúp da láng mịn cực nhanh - Ảnh 2
Ngoài điều trị dứt điểm mụn, baking soda và chanh còn có tác dụng dưỡng trắng tuyệt vời - Ảnh: Internet

Trong khi đó, mật ong giàu chất chống vi khuẩn tự nhiên giúp tiêu diệt vi khuẩn có hại trong các lỗ chân lông. Loại mật tự nhiên này cũng giúp làm dịu, giữ ẩm làn da trong mùa đông hanh khô.

Mụn đầu đen về cơ bản là bụi bẩn tích tụ trong các lỗ chân lông. Chanh loại bỏ dầu và baking soda tẩy sạch bụi bẩn. Do đó, hành động kép này giúp ngăn ngừa mụn đầu đen, loại bỏ chúng dễ dàng. 

Tuy nhiên, không giống như mụn đầu đen, mụn ẩn là các khối dầu và tế bào chết cực kỳ "cứng đầu". Thật may mắn, nước chanh giúp mở lỗ chân lông, hỗ trợ các hạt baking soda loại bỏ chúng dễ dàng hơn. Sau khi đắp mặt nạ này, hãy mát xa bằng đá lạnh để khóa các lỗ chân lông lại.

Cách sử dụng baking soda 

Đầu tiên, trộn 1 muỗng cà phê nước cốt chanh với 2 muỗng canh bột baking soda. Nhớ trộn thật đều tay để bột không bị vón cục lại. 

Trộn baking soda với thứ này dùng 1 lần/tuần, trị sạch mụn ẩn giúp da láng mịn cực nhanh - Ảnh 3
Hỗn hợp mặt nạ điều trị mụn từ baking soda, chanh và mật ong - Ảnh: Internet

Sử dụng hỗn hợp thu được thoa khắp da mặt và cổ, tránh vùng quanh mắt. Giữ hỗn hợp này trên khuôn mặt không quá 10 phút để tránh bị đỏ. 

Sau đó, dùng chiếc khăn ấm, ướt, lau sạch da mặt rồi rửa lại bằng nước lạnh để đóng lỗ chân lông. Bây giờ dưỡng ẩm cho khuôn mặt bằng sản phẩm yêu thích.

Lưu ý: Trước khi áp dụng phương pháp với baking soda này, hãy kiểm tra độ kích ứng trên da tay để hạn chế tối đa mẩn đỏ, kích ứng, nóng rang da mặt.

Chăm chỉ sử dụng mặt nạ baking soda, chanh và mật ong này mỗi tuần 1 lần, tình trạng mụn ẩn, mụn đầu đen hay dầu nhờn sẽ nhanh chóng được điều trị tận gốc.

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